Procesul intentat de Felipe Massa pentru titlul din 2008 continuă! Ce a decis Înalta Curte de Justiţie londoneză - Antena Sport

Înalta Curte de Justiţie londoneză a decis joi că procesul intentat de fostul pilot de Formula 1 Felipe Massa, pentru revendicarea titlului de campion mondial al sezonului 2008, poate continua.
Tribunalul londonez consideră astfel că teoria conspiraţiei avansată de pilotul brazilian are temeiuri valide.
Procesul intentat de Felipe Massa continuă
Procesul intentat de Felipe Massa împotriva şefului de atunci al Formulei 1, Bernie Ecclestone, şi a FIA nu se învârte în jurul improbabilului Mare Premiu al Braziliei şi a ultimului tur care i-a permis lui Lewis Hamilton (McLaren) să câştige titlul, ci mai degrabă în jurul afacerii „Crashgate” de la Singapore din septembrie 2008.
Atunci, Nelson Piquet Jr. a provocat în mod deliberat un accident pentru a-l ajuta să câştige pe coechipierul său de la Renault, Fernando Alonso. Massa, care era pilot la Ferrari, conducea cursa, dar după incident a terminat pe locul 13.
În sezonul următor, Piquet a dezvăluit că fusese instruit de şefii săi să provoace accidentul în mod deliberat.
Potrivit avocaţilor lui Massa, Ecclestone ştia că accidentul a fost intenţionat şi ar fi trebuit, împreună cu preşedintele FIA, Max Mosley, să efectueze o anchetă. Dacă s-ar fi făcut acest lucru, rezultatul Marelui Premiu de la Singapore ar fi fost anulat, iar Massa ar fi câştigat titlul mondial. Pilotul, care conducea cursa în momentul accidentului, solicită, de asemenea, 73 de milioane de euro daune.
