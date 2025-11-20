Procesul intentat de Felipe Massa pentru titlul din 2008 continuă! Ce a decis Înalta Curte de Justiţie londoneză - Antena Sport

Înalta Curte de Justiţie londoneză a decis joi că procesul intentat de fostul pilot de Formula 1 Felipe Massa, pentru revendicarea titlului de campion mondial al sezonului 2008, poate continua.

Tribunalul londonez consideră astfel că teoria conspiraţiei avansată de pilotul brazilian are temeiuri valide.

Procesul intentat de Felipe Massa continuă

Procesul intentat de Felipe Massa împotriva şefului de atunci al Formulei 1, Bernie Ecclestone, şi a FIA nu se învârte în jurul improbabilului Mare Premiu al Braziliei şi a ultimului tur care i-a permis lui Lewis Hamilton (McLaren) să câştige titlul, ci mai degrabă în jurul afacerii „Crashgate” de la Singapore din septembrie 2008.

Atunci, Nelson Piquet Jr. a provocat în mod deliberat un accident pentru a-l ajuta să câştige pe coechipierul său de la Renault, Fernando Alonso. Massa, care era pilot la Ferrari, conducea cursa, dar după incident a terminat pe locul 13.

În sezonul următor, Piquet a dezvăluit că fusese instruit de şefii săi să provoace accidentul în mod deliberat.