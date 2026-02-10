Fernando Alonso a anunţat ce obiectiv are în 2026: "Planul este să mă bucur de fiecare secundă" - Antena Sport

Închide meniul
Fernando Alonso a anunţat ce obiectiv are în 2026: "Planul este să mă bucur de fiecare secundă"

Fernando Alonso a anunţat ce obiectiv are în 2026: "Planul este să mă bucur de fiecare secundă"

Fernando Alonso a anunţat ce obiectiv are în 2026: “Planul este să mă bucur de fiecare secundă”

Alex Masgras Publicat: 10 februarie 2026, 12:53

Fernando Alonso a anunţat ce obiectiv are în 2026: Planul este să mă bucur de fiecare secundă

Fernando Alonso / Profimedia

Dublu campion mondial Fernando Alonso a declarat luni, în Arabia Saudită, unde a fost lansat noul monopost Aston Martin, că intenţionează să se bucure de fiecare secundă a sezonului 2026 de Formula 1, dar nu s-a decis dacă acesta va fi ultimul din cariera sa, scrie Reuters.

Într-o declaraţie acordată Reuters TV, înainte de testele din Bahrain (11-13 februarie), spaniolul de 44 de ani – cel mai în vârstă pilot de pe grila de start a F1 – a declarat că a rămas pe deplin motivat după un număr record de 425 de starturi.

Fernando Alonso a anunţat ce obiectiv are în 2026

Formula 1 intră într-o nouă eră a motoarelor în acest sezon – iar Aston Martin, acum o echipă oficială, o ia şi ea de la capăt cu Honda în locul lui Mercedes ca furnizor de unităţi de putere.

“Acest prim an în acest set de noi regulamente va oferi multă acţiune şi multă contribuţie şi feedback din partea piloţilor”, a spus Alonso. “Cred că va fi un sezon foarte interesant din punctul de vedere al unui pilot. Sunt foarte mândru să fac parte din această organizaţie. Nu ştiu dacă va fi ultimul (sezon), dar, ştiţi, planul meu este să mă bucur de fiecare secundă. Şi apoi, dacă mai fac un (sezon), voi fi şi eu fericit. Aşa că să vedem. Voi face cursă de cursă”, a adăugat Alonso.

Pilotul spaniol, care a câştigat ultima dată un Mare Premiu în 2013, pe când era la Ferrari, a cucerit titlurile mondiale cu Renault în 2005 şi 2006.

“Mă simt foarte motivat. Mă simt foarte concentrat pe noul sistem. Dar, ştiţi, Formula 1 este un sport dinamic. Se schimbă în fiecare săptămână. Nu este vorba doar de partea de curse, există o mulţime de evenimente de marketing, o mulţime de angajamente în afara pistei şi bateriile se epuizează în timpul sezonului. Să vedem aceste reglementări, cum funcţionează, cât de uşor sau dificil este să urmăreşti maşinile, câtă acţiune vedem pe pistă. Deci, există lucruri care vor juca un rol şi în decizia mea pentru 2027”, a adăugat Alonso.

Aston Martin a terminat pe locul şapte anul trecut şi a început deja cu un start în defensivă, noua maşină – impresionantă vizual – apărând târziu la o sesiune de teste private desfăşurate recent la Barcelona.

Alonso a adăugat că echipa ar putea avea un început dificil pentru sezonul de 24 de curse, dar speră la o prestaţie mult mai puternică în a doua jumătate a sezonului, cu nişte “curse speciale”: “Aş spune că a fi în primii cinci în campionatul constructorilor va fi o necesitate într-un fel”.

Cât de aproape e România de un regim extremist? Politolog: AUR, principalul beneficiar al crizei din coaliţieCât de aproape e România de un regim extremist? Politolog: AUR, principalul beneficiar al crizei din coaliţie
Sezonul 2026 debutează la Melbourne, cu Marele Premiu al Australiei, care va fi transmis LIVE în Universul Antena, în perioada 6-8 martie.

