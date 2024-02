Fernando Alonso a prefaţat lupta la titlu în Formula 1: "Se întâmplă în 99% din cazuri. E un sport brutal" - Antena Sport

Fernando Alonso a prefaţat lupta la titlu în Formula 1

Formula 1 se va vedea pe Antena 1 în următorii trei ani Fernando Alonso a prefaţat lupta la titlu în Formula 1. Dublul campion mondial spaniol este pregătit pentru un nou sezon în Marele Circ, după testele din Bahrain. Pilotul celor de la Aston Martin şi-a avertizat rivalii şi a declarat că Max Verstappen este în continuare marele favorit la titlu, în condiţiile în care monopostul Red Bull domină grila, dar a lăsat de înţeles că nici măcar mexicanul Sergio Perez, coechipierul lui Verstappen, nu va reprezenta o ameninţare pentru olandez.

Formula 1 se va transmite pe Antena 1 în următorii trei ani. Sezonul 2024 începe cu Marele Premiu al Bahrainului, care va avea loc în perioada 29 februarie – 2 martie.

„Nu am un bol de cristal ca să ştiu ce vor face ceilalţi. Cred că Max este campionul mondial şi c Red Bull domină acest sport. În plus, ce au prezentat anul acesta este o surpriză. În acest moment, nu putem decât să îi urmărim şi să vedem cum vor performa.