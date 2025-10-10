Ferrari, un uriaș cu picioare de lut - Antena Sport

Singura echipă din ”careul de ași” care încă nu a marcat nicio victorie în 2025 este Ferrari. Mai mult, au trecut cinci Grand Prix-uri fără ca vreun pilot în roșu să urce pe podium. În acest răstimp, Red Bull și Mercedes au recuperat mare parte din deficitul față de McLaren.

„Din păcate, nu avem mașina de curse necesară pentru a lupta cu cei din față”, a declarat Leclerc după cursa din Singapore. „McLaren a avut întotdeauna același decalaj față de noi, comparativ cu începutul anului. Red Bull a făcut un pas înainte de la Monza și se află la același nivel cu McLaren. Mercedes este acum la același nivel cu McLaren și Red Bull. În acest moment, simțim că suntem doar pasageri în mașină și nu putem obține mai mult.

În culise, monegascul a fost și mai lipsit de nuanțe, denumind monopostul SF-25 un ”ravatto”. Adică, un ”hârb”. Conform Corriere dello Sport, șeful echipei, Fred Vasseur, a avut sâmbătă, după calificări, o discuție foarte aprinsă la Singapore cu Matteo Togninalli, șeful inginerilor de pistă. Nu s-a schimbat nimic. A doua zi, cei doi piloți Ferrari au obținut în cursă pozițiile 6, respectiv 8.

O mașină 99% schimbată. De ce?

Dacă vă amintiți, Ferrari a prezentat la începutul acestui sezon o mașină despre care șeful team-ului, Fred Vasseur, spunea că este ”substanțial schimbată față de cea din 2024, în proporție de 99%”. Probabil că aceasta a fost și marea problemă. SF-24 a fost un monopost cu care s-au câștigat curse în ultima parte a sezonului trecut, cum au fost cele din SUA și Mexic.

Mașina de anul trecut a fost deseori cea mai rapidă în virajele lente, dar a fost în urma McLaren și Red Bull în virajele de mare viteză. Avea posibilitate mai redusă de a crea forță de apăsare la sol. Ferrari a ales să repare această chestiune într-un mod destul de agresiv. Loic Serra, noul director tehnic, care a lucrat în trecut pentru Mercedes, a intrat ”în pâine”pe 1 septembrie 2024. Pentru SF-25, el a ales schimbarea sistemului de suspensie de pe puntea față de la ”pushrod” la ”pullrod”. Aceasta permitea rularea cu o gardă la sol mai redusă, îmbunătățind forța de apăsare creată de podea la viteze mari. De asemenea, Ferrari a mărit distanța dintre puntea față și cockpit, oferind un ampatament mai lung modelului SF-25.