Ferrari, un uriaș cu picioare de lut - Antena Sport

Singura echipă din ”careul de ași” care încă nu a marcat nicio victorie în 2025 este Ferrari. Mai mult, au trecut cinci Grand Prix-uri fără ca vreun pilot în roșu să urce pe podium. În acest răstimp, Red Bull și Mercedes au recuperat mare parte din deficitul față de McLaren.
„Din păcate, nu avem mașina de curse necesară pentru a lupta cu cei din față”, a declarat Leclerc după cursa din Singapore. „McLaren a avut întotdeauna același decalaj față de noi, comparativ cu începutul anului. Red Bull a făcut un pas înainte de la Monza și se află la același nivel cu McLaren. Mercedes este acum la același nivel cu McLaren și Red Bull. În acest moment, simțim că suntem doar pasageri în mașină și nu putem obține mai mult.
În culise, monegascul a fost și mai lipsit de nuanțe, denumind monopostul SF-25 un ”ravatto”. Adică, un ”hârb”. Conform Corriere dello Sport, șeful echipei, Fred Vasseur, a avut sâmbătă, după calificări, o discuție foarte aprinsă la Singapore cu Matteo Togninalli, șeful inginerilor de pistă. Nu s-a schimbat nimic. A doua zi, cei doi piloți Ferrari au obținut în cursă pozițiile 6, respectiv 8.
O mașină 99% schimbată. De ce?
Dacă vă amintiți, Ferrari a prezentat la începutul acestui sezon o mașină despre care șeful team-ului, Fred Vasseur, spunea că este ”substanțial schimbată față de cea din 2024, în proporție de 99%”. Probabil că aceasta a fost și marea problemă. SF-24 a fost un monopost cu care s-au câștigat curse în ultima parte a sezonului trecut, cum au fost cele din SUA și Mexic.
Mașina de anul trecut a fost deseori cea mai rapidă în virajele lente, dar a fost în urma McLaren și Red Bull în virajele de mare viteză. Avea posibilitate mai redusă de a crea forță de apăsare la sol. Ferrari a ales să repare această chestiune într-un mod destul de agresiv. Loic Serra, noul director tehnic, care a lucrat în trecut pentru Mercedes, a intrat ”în pâine”pe 1 septembrie 2024. Pentru SF-25, el a ales schimbarea sistemului de suspensie de pe puntea față de la ”pushrod” la ”pullrod”. Aceasta permitea rularea cu o gardă la sol mai redusă, îmbunătățind forța de apăsare creată de podea la viteze mari. De asemenea, Ferrari a mărit distanța dintre puntea față și cockpit, oferind un ampatament mai lung modelului SF-25.
Care sunt problemele lui SF-25?
Luigi Mazzola – fost șef al departamentului de performanță de la Ferrari – a explicat: „Din câte am înțeles, anul acesta au două probleme majore: nu pot coborî mașina acolo unde ar găsi forță de apăsare aerodinamică, deoarece asta ar provoca uzura prea mare a podelei și, prin urmare, descalificarea. Astfel, încearcă să mărească forța de apăsare prin reducerea admisiilor de aer la frâne, care sunt un element foarte delicat al mașinii din punct de vedere aerodinamic”.
Ferrari e, așadar, între Scila și Caribda. Ca să ajungă la eficiență, trebuie să micșoreze garda la sol. Astfel, riscă însă descalificarea pentru uzura excesivă a podelei, cum s-a întâmplat în China. Dacă nu micșorează garda la sol, pentru a atinge totuși o eficiență aerodinamică, au găsit soluția de a micșora diametrul conductelor de răcire ale frânelor, pentru a diminua rezistența la înaintare. Astfel au însă probleme cu supraîncălzirea frânelor, ceea ce, la anumite Mari Premii, cum este cel din Singapore, e totuna cu abandonul.
F1 cu piciorul ridicat de pe accelerație
Ambii piloți Ferrari au avut probleme la Singapore cu această supraîncălzire a frânelor. În cazul lui Hamilton, asta a dus la cedarea sistemului cu patru tururi înainte de final. În cazul lui Leclerc, în primele tururi, el a părut să aibă mai multe dificultăți în gestionarea anvelopelor. A avut un start mai agresiv, în care i-a depășit pe Antonelli și pe Hamilton, ceea ce a dus la supraîncălzirea frânelor. Monegascul, care era mai lent în medie cu nouă zecimi decât Russell, pe medii, a suferit de un dezechilibru de frânare în spate, între partea dreaptă și cea stângă. Asta a provocat supraîncălzirea anvelopei stânga spate. În al doilea stint, cu gume hard, monegascul a fost din nou blocat de mașina supraîncălzită.
Metoda folosită de Ferrari pentru a contracara această supraîncălzire a frânelor este manevra ”lift and coast”. Este, de fapt, frâna de motor. Pentru a nu produce fricțiune în roată, pilotul ridică piciorul de pe accelerație mai devreme înaintea virajului și folosește decelerația produsă de micșorarea turației. În paralel, poate apela și la frânarea clasică, dar mult mai fină. Sunt două mari dezavantaje ale acestui Li&Co. Primul, cel mai important, este creșterea timpilor pe tur. Al doilea e schimbarea reperelor de frânare, adică a locurilor unde începe frânarea. Fiecare pilot are fixate aceste repere ca automatisme.
Lift&Coast la fiecare 200 de metri
La Singapore, dacă urmăriți conversația dintre Leclerc și Bryan Bozzi, inginerul lui de cursă, monegascului i s-a cerut frecvent, începând din cel de-al patrulea tur, să apeleze la Li&Co, pentru menajarea atât a frânelor din față, cât și a celor din spate. Același lucru i s-a cerut și lui Hamilton.
Supraîncălzirea frânelor e produsă și de rularea în ”aer murdar”, adică în turbulențele create de mașina din față. Inițial, la Singapore Hamilton s-a descurcat mai bine cu menajarea frânelor decât Leclerc. Cu opt tururi rămase din cursă, Riccardo Adami, inginerul de cursă al lui Hamilton, i-a cerut lui Lewis să acorde o atenție deosebită frânelor. Toate alarmele senzorilor fuseseră declanșate. La scurt timp după aceea, frânele au început să cedeze. Apoi, cu patru tururi înainte de final, când pilotul Ferrari se afla deja imediat în spatele lui Antonelli. ”Aerul murdar” lăsat de italian a fost lovitura de grație și frânele au cedat.
Un proiect problematic din naștere
Pe lângă problemele cu frânele, Ferrari a avut dificultăți cu aducerea pneurilor în temperatura optimă de lucru.
SF-25 s-a născut cu probleme serioase care au descurajat dezvoltarea de actualizări aerodinamice. Practic, a existat mereu o neconcordanță între datele din tunelul de aer și CFD și cele obținute pe pistă. Modificarea suspensiei spate, introdusă la Spa, a fost menită să corecteze comportamentul lui SF-25 pe pistă așa cum a fost conceput în faza de proiectare. În pofida unor îmbunătățiri pe anumite circuite, nu a fost încununată de succes.
„În prezent, avem probleme cu puntea din spate, în comparație cu cei care fac pași înainte cu îmbunătățirile în acea zonă”, a declarat Hamilton la Singapore.
- Carlos Sainz a dezvăluit detaliul care îl macină în Formula 1: “Pentru mine, exagerează puțin”
- Care sunt explicațiile revenirii lui Max?
- Grand Prix, ediția 29: Antal Putinică și Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu din Singapore
- S-a încheiat cazul de hărţuire în care a fost implicat Christian Horner! Ce s-a întâmplat cu el şi reclamantă
- De ce a câștigat Russell? Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu de la Singapore