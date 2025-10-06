Gata cu pacea la McLaren! Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu de la Singapore - Antena Sport

Undercut și overcut

Să explicăm, pe scurt, ce sunt aceste strategii. Undercut-ul este important pe circuitele cu degradare ridicată, unde poziția pe pistă este importantă și depășirile sunt dificile. Undercut-ul înseamnă că un pilot intră la boxe înaintea celor din fața sa, aflați însă la distanțe mici, și montează pneuri noi pentru un tur sau mai multe.

Profită apoi de aerul curat, la revenirea pe pistă, pentru a înregistra un tur sau mai multe cu timpi rapizi. Se asigură astfel că va fi pe pistă în fața rivalului său, atunci când acesta iese de la boxe, pentru că, între timp, a înregistrat timpi mai slabi cu pneurile uzate.

Overcut-ul este o strategie în care aștepți ca rivalul tău să intre la boxe și apoi intri și tu la boxe după un tur sau mai multe. Aceasta este o strategie rar întâlnită în Formula 1 modernă, deoarece anvelopele Pirelli se uzează de obicei mai repede, iar pilotul mai rapid este de obicei cel care intră la boxe pentru a schimba anvelopele.

În Singapore, caracteristicile circuitului sunt foarte potrivite pentru undercut. Pista este strâmtă și sinuoasă, iar depășirile sunt foarte dificile. În special un pilot care are aceeași strategie, în linii mari, cu cel din față poate folosi această metodă.

Piastri nu a mai putut reveni

Să ne întoarcem la cazul nostru. În turul cu numărul 26, Norris era pe primul loc, Piastri pe cel de-al doilea, la 4,4 secunde în urmă. Mașinile care porniseră în cursă cu gume medii se pregăteau pentru schimbarea acestora. Lando a fost întrebat dacă Piastri poate intra primul.

“Da“, a răspuns englezul, apoi s-a răzgândit rapid și a spus “Nu“. Lui Norris îi era teamă de un undercut din partea lui Piastri. Un tur mai târziu, Lando intra la boxe, urmat, după încă un tur, de Piastri. O ezitare la schimbarea unei roți l-a făcut pe australian să piardă 5 secunde în plus față de colegul său.

Ideea este că, în urma acroșajului din primul tur, Lando a primit, odată cu poziția, și prioritatea la intrarea la boxe. Acest fapt i-a anulat lui Piastri și posibilitatea de a apela la undercut în lupta cu colegul și rivalul său.

Gata cu regulile papaya!

La Singapore, McLaren a câștigat titlul la constructori. Odată acest obiectiv atins, sper că team-ul britanic va renunța la aceste reguli care nu fac altceva decât să complice lucrurile. Oricum, sunt convins că niciunul dintre cei doi piloți nu mai are niciun chef de a ceda poziții colegului cu care se află în luptă directă pentru titlu.

După cum am scris aici, soluția cea mai bună ar fi ca echipa facă un pas în spate în ceea ce privește decizia. Să le livreze celor doi servicii egale, în măsura posibilităților. În rest, fie ca pilotul cel mai bun să câștige! Despre victoria venită de niciunde a lui George Russell și despre continuarea rezultatelor bune pentru Max Verstappen vom discuta în articolele următoare.