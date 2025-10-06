Gata cu pacea la McLaren! Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu de la Singapore - Antena Sport

Gata cu pacea la McLaren! Istoria cursei din Singapore s-a scris în primul tur. Pornit de poziția a cincea, Lando Norris a reușit să-l depășească, după câteva viraje, pe colegul și pe rivalul său la titlu, Oscar Piastri, care luase startul de pe poziția a treia.
În cursul acestei manevre, pe frânare, Lando a “ciupit” puțin difuzorul monopostului lui Verstappen, aflat înaintea sa. De acolo, a fost proiectat în lateral în mașina lui Piastri, pe care a aruncat-o în lateral, de pe trasă.
A fost o manevră regulamentară?
Părerea mea este că depășirea lui Lando a fost OK. Adică, decizia comisarilor de a nu dicta o penalizare a fost corectă. Chiar dacă a atins spatele mașinii lui Max și a ricoșat în cea a lui Piastri, manevra lui Lando a fost la limită.
Agresivă, dar acceptabilă. Chiar m-a surprins Lando, care de această dată a avut un start foarte bun și a fost neașteptat de îndrăzneț. Problema e alta: englezul nu a respectat codul de conduită intern, așa-numitele “reguli papaya”.
După cum a explicat șeful echipei McLaren, Andrea Stella, acestea pot fi rezumate la o singură propoziție: “Nu te acroșezi cu colegul de echipă“. Or, Norris l-a acroșat pe Piastri. Clar și fără dubiu.
Mesajele radio ale lui Piastri
În ceea ce urmează, redau discuția prin radio dintre Oscar Piastri și inginerul lui de cursă, Tom Stallard.
- Piastri (turul unu): Nu a fost o mișcare ca între colegi, dar bine.
- Piastri (turul doi): Deci suntem în regulă cu faptul că Lando m-a împins pur și simplu din calea lui?
- Stallard: Analizăm situația, îți dau de știre. Deocamdată, rămâi pe poziții.
- Stallard (turul trei): Încă analizăm incidentul. O să ne uităm la el. Dar vreau să te concentrezi doar pe ce putem face aici. Controlează ce poți controla, amice.
- Stallard: Incidentul din virajul 3, nicio acțiune din partea comisiei. Ca echipă, vedem că Lando trebuia să-l evite pe Verstappen, așa că nu vom lua nicio măsură în timpul cursei, dar putem analiza situația mai târziu.
- Piastri: Amice, nu e corect. Îmi pare rău, nu e corect.
- Stallard: Oscar, vom avea ocazia să analizăm împreună după aceea. Concentrează-te pe cursa asta, amice. Încă putem obține un rezultat bun aici.
- Piastri: Da, dar dacă trebuie să evite o altă mașină și-și lovește coechipierul, asta e o manevră de evitare destul de proastă.
McLaren nu a acționat conform propriilor reguli
Conform regulilor interne McLaren, lui Lando trebuia să i se ceară să-i cedeze înapoi poziția lui Piastri. Faptul că nu s-a întâmplat acest lucru a mai avut o urmare importantă. La McLaren și în general la toate echipele ai căror piloți primesc șanse egale, pilotul aflat în față într-o cursă e cel care primește prioritate la intrările la boxe.
De ce? Pentru că, în această epocă a Formulei 1, în care pneurile se degradează rapid, undercut-ul este o strategie prin care poți câștiga o poziție. Pilotul aflat în față nu vrea să fie victima unui undercut din partea colegului de echipă, dacă acesta se află în urma sa, relativ aproape.
Undercut și overcut
Să explicăm, pe scurt, ce sunt aceste strategii. Undercut-ul este important pe circuitele cu degradare ridicată, unde poziția pe pistă este importantă și depășirile sunt dificile. Undercut-ul înseamnă că un pilot intră la boxe înaintea celor din fața sa, aflați însă la distanțe mici, și montează pneuri noi pentru un tur sau mai multe.
Profită apoi de aerul curat, la revenirea pe pistă, pentru a înregistra un tur sau mai multe cu timpi rapizi. Se asigură astfel că va fi pe pistă în fața rivalului său, atunci când acesta iese de la boxe, pentru că, între timp, a înregistrat timpi mai slabi cu pneurile uzate.
Overcut-ul este o strategie în care aștepți ca rivalul tău să intre la boxe și apoi intri și tu la boxe după un tur sau mai multe. Aceasta este o strategie rar întâlnită în Formula 1 modernă, deoarece anvelopele Pirelli se uzează de obicei mai repede, iar pilotul mai rapid este de obicei cel care intră la boxe pentru a schimba anvelopele.
În Singapore, caracteristicile circuitului sunt foarte potrivite pentru undercut. Pista este strâmtă și sinuoasă, iar depășirile sunt foarte dificile. În special un pilot care are aceeași strategie, în linii mari, cu cel din față poate folosi această metodă.
Piastri nu a mai putut reveni
Să ne întoarcem la cazul nostru. În turul cu numărul 26, Norris era pe primul loc, Piastri pe cel de-al doilea, la 4,4 secunde în urmă. Mașinile care porniseră în cursă cu gume medii se pregăteau pentru schimbarea acestora. Lando a fost întrebat dacă Piastri poate intra primul.
“Da“, a răspuns englezul, apoi s-a răzgândit rapid și a spus “Nu“. Lui Norris îi era teamă de un undercut din partea lui Piastri. Un tur mai târziu, Lando intra la boxe, urmat, după încă un tur, de Piastri. O ezitare la schimbarea unei roți l-a făcut pe australian să piardă 5 secunde în plus față de colegul său.
Ideea este că, în urma acroșajului din primul tur, Lando a primit, odată cu poziția, și prioritatea la intrarea la boxe. Acest fapt i-a anulat lui Piastri și posibilitatea de a apela la undercut în lupta cu colegul și rivalul său.
Gata cu regulile papaya!
La Singapore, McLaren a câștigat titlul la constructori. Odată acest obiectiv atins, sper că team-ul britanic va renunța la aceste reguli care nu fac altceva decât să complice lucrurile. Oricum, sunt convins că niciunul dintre cei doi piloți nu mai are niciun chef de a ceda poziții colegului cu care se află în luptă directă pentru titlu.
După cum am scris aici, soluția cea mai bună ar fi ca echipa facă un pas în spate în ceea ce privește decizia. Să le livreze celor doi servicii egale, în măsura posibilităților. În rest, fie ca pilotul cel mai bun să câștige! Despre victoria venită de niciunde a lui George Russell și despre continuarea rezultatelor bune pentru Max Verstappen vom discuta în articolele următoare.
