Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gata cu pacea la McLaren! Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu de la Singapore - Antena Sport

Home | Formula 1 | Gata cu pacea la McLaren! Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu de la Singapore

Gata cu pacea la McLaren! Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu de la Singapore

Adrian Georgescu Publicat: 6 octombrie 2025, 8:00 / Actualizat: 6 octombrie 2025, 10:42

Comentarii
Gata cu pacea la McLaren! Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu de la Singapore

Oscar Piastri și Lando Norris, la Singapore / Profimedia

Gata cu pacea la McLaren! Istoria cursei din Singapore s-a scris în primul tur. Pornit de poziția a cincea, Lando Norris a reușit să-l depășească, după câteva viraje, pe colegul și pe rivalul său la titlu, Oscar Piastri, care luase startul de pe poziția a treia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În cursul acestei manevre, pe frânare, Lando a “ciupit” puțin difuzorul monopostului lui Verstappen, aflat înaintea sa. De acolo, a fost proiectat în lateral în mașina lui Piastri, pe care a aruncat-o în lateral, de pe trasă.

A fost o manevră regulamentară?

Părerea mea este că depășirea lui Lando a fost OK. Adică, decizia comisarilor de a nu dicta o penalizare a fost corectă. Chiar dacă a atins spatele mașinii lui Max și a ricoșat în cea a lui Piastri, manevra lui Lando a fost la limită.

Agresivă, dar acceptabilă. Chiar m-a surprins Lando, care de această dată a avut un start foarte bun și a fost neașteptat de îndrăzneț. Problema e alta: englezul nu a respectat codul de conduită intern, așa-numitele “reguli papaya”.

După cum a explicat șeful echipei McLaren, Andrea Stella, acestea pot fi rezumate la o singură propoziție: “Nu te acroșezi cu colegul de echipă“. Or, Norris l-a acroșat pe Piastri. Clar și fără dubiu.

Reclamă
Reclamă

Mesajele radio ale lui Piastri

În ceea ce urmează, redau discuția prin radio dintre Oscar Piastri și inginerul lui de cursă, Tom Stallard.

  • Piastri (turul unu): Nu a fost o mișcare ca între colegi, dar bine.
  • Piastri (turul doi): Deci suntem în regulă cu faptul că Lando m-a împins pur și simplu din calea lui?
  • Stallard: Analizăm situația, îți dau de știre. Deocamdată, rămâi pe poziții.
  • Stallard (turul trei): Încă analizăm incidentul. O să ne uităm la el. Dar vreau să te concentrezi doar pe ce putem face aici. Controlează ce poți controla, amice.
  • Stallard: Incidentul din virajul 3, nicio acțiune din partea comisiei. Ca echipă, vedem că Lando trebuia să-l evite pe Verstappen, așa că nu vom lua nicio măsură în timpul cursei, dar putem analiza situația mai târziu.
  • Piastri: Amice, nu e corect. Îmi pare rău, nu e corect.
  • Stallard: Oscar, vom avea ocazia să analizăm împreună după aceea. Concentrează-te pe cursa asta, amice. Încă putem obține un rezultat bun aici.
  • Piastri: Da, dar dacă trebuie să evite o altă mașină și-și lovește coechipierul, asta e o manevră de evitare destul de proastă.

McLaren nu a acționat conform propriilor reguli

Conform regulilor interne McLaren, lui Lando trebuia să i se ceară să-i cedeze înapoi poziția lui Piastri. Faptul că nu s-a întâmplat acest lucru a mai avut o urmare importantă. La McLaren și în general la toate echipele ai căror piloți primesc șanse egale, pilotul aflat în față într-o cursă e cel care primește prioritate la intrările la boxe.

De ce? Pentru că, în această epocă a Formulei 1, în care pneurile se degradează rapid, undercut-ul este o strategie prin care poți câștiga o poziție. Pilotul aflat în față nu vrea să fie victima unui undercut din partea colegului de echipă, dacă acesta se află în urma sa, relativ aproape.

Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 €Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 €
Reclamă

Undercut și overcut

Să explicăm, pe scurt, ce sunt aceste strategii. Undercut-ul este important pe circuitele cu degradare ridicată, unde poziția pe pistă este importantă și depășirile sunt dificile. Undercut-ul înseamnă că un pilot intră la boxe înaintea celor din fața sa, aflați însă la distanțe mici, și montează pneuri noi pentru un tur sau mai multe.

Profită apoi de aerul curat, la revenirea pe pistă, pentru a înregistra un tur sau mai multe cu timpi rapizi. Se asigură astfel că va fi pe pistă în fața rivalului său, atunci când acesta iese de la boxe, pentru că, între timp, a înregistrat timpi mai slabi cu pneurile uzate.

Overcut-ul este o strategie în care aștepți ca rivalul tău să intre la boxe și apoi intri și tu la boxe după un tur sau mai multe. Aceasta este o strategie rar întâlnită în Formula 1 modernă, deoarece anvelopele Pirelli se uzează de obicei mai repede, iar pilotul mai rapid este de obicei cel care intră la boxe pentru a schimba anvelopele.

În Singapore, caracteristicile circuitului sunt foarte potrivite pentru undercut. Pista este strâmtă și sinuoasă, iar depășirile sunt foarte dificile. În special un pilot care are aceeași strategie, în linii mari, cu cel din față poate folosi această metodă.

Piastri nu a mai putut reveni

Să ne întoarcem la cazul nostru. În turul cu numărul 26, Norris era pe primul loc, Piastri pe cel de-al doilea, la 4,4 secunde în urmă. Mașinile care porniseră în cursă cu gume medii se pregăteau pentru schimbarea acestora. Lando a fost întrebat dacă Piastri poate intra primul.

Da“, a răspuns englezul, apoi s-a răzgândit rapid și a spus “Nu“. Lui Norris îi era teamă de un undercut din partea lui Piastri. Un tur mai târziu, Lando intra la boxe, urmat, după încă un tur, de Piastri. O ezitare la schimbarea unei roți l-a făcut pe australian să piardă 5 secunde în plus față de colegul său.

Ideea este că, în urma acroșajului din primul tur, Lando a primit, odată cu poziția, și prioritatea la intrarea la boxe. Acest fapt i-a anulat lui Piastri și posibilitatea de a apela la undercut în lupta cu colegul și rivalul său.

Gata cu regulile papaya!

La Singapore, McLaren a câștigat titlul la constructori. Odată acest obiectiv atins, sper că team-ul britanic va renunța la aceste reguli care nu fac altceva decât să complice lucrurile. Oricum, sunt convins că niciunul dintre cei doi piloți nu mai are niciun chef de a ceda poziții colegului cu care se află în luptă directă pentru titlu.

După cum am scris aici, soluția cea mai bună ar fi ca echipa facă un pas în spate în ceea ce privește decizia. Să le livreze celor doi servicii egale, în măsura posibilităților. În rest, fie ca pilotul cel mai bun să câștige! Despre victoria venită de niciunde a lui George Russell și despre continuarea rezultatelor bune pentru Max Verstappen vom discuta în articolele următoare.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
Observator
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
Andrei Nicolescu, mesaj în vestiarul lui Dinamo: “Suntem foarte puternici!” Derby încins cu Rapid: “Ambele am fost la un pas de dezintegrare”
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, mesaj în vestiarul lui Dinamo: “Suntem foarte puternici!” Derby încins cu Rapid: “Ambele am fost la un pas de dezintegrare”
11:37
VideoSuperFAZE, diseară, după Asia Express: Ionel Dănciulescu, despre cum “prindea bulgarii” ca să-l vadă pe idolul său, Maradona
11:21
“Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!”
10:52
Marius Şumudică a numit marea problemă a Universităţii Craiova, după eşecul cu FCSB: “E un semnal de alarmă”
10:31
EXCLUSIVCum va arăta primul 11 al României pentru marele meci cu Austria! Deciziile luate de Mircea Lucescu
10:22
Mihai Stoica, mesaj direct pentru suporteri după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova: “Pentru unii n-a fost ok”
10:07
România – Austria, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY (duminică, 21:45)
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 2 Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! 3 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 4 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 5 FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Succes uriaș pentru campioana României 6 Unde s-a ajuns! Marian Iancu l-a făcut “Dobitocule” pe Mircea Lucescu, în direct. Moderatorul a intervenit: “E mizerabil”
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”