E vremea pentru noi ”reguli papaya”. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

1. Cum îi produci acestuia mai puțină frustrare?

2. Cum faci ca această frustrare să se ”verse” într-o cât mai mică măsură asupra echipei?

Soluția mea

Eu aș împărți echipa în două grupuri: Team Lando și Team Oscar. De fapt, așa și sunt: fiecare pilot are un grup de oameni care se ocupă exclusiv de el. Datele culese din teste, CFD, tunelul aerodinamic sau sesiunile disputate vor fi, evident, puse în continuare la comun. Echipa va livra totul în mod egal către cele două grupuri.

Diferențele față de ce s-a întâmplat până acum ar fi următoarele:

1. Mecanicii care intervin în timpul cursei, evident, sunt aceiași. Dacă vreunul greșește în timpul cursei – așa cum s-a întâmplat la Monza cu oprirea lui Lando -, indiferent la ce mașină se produce greșeala, asta e. Se trece mai departe, nu se face nicio reversare reparatorie, nu există datorii neplătite. Life goes on.

2. Strategiile de cursă să nu fie dezvăluite între Team Lando și Team Oscar.

3. Unui pilot i se va putea recomanda să-și ajute rivalul (și colegul). Acesta va avea însă dreptul să refuze, fără nicio urmare. Vă reamintesc că, la Monza, Piastri l-a ajutat pe Lando să facă un tur rapid în Q2, ținându-l în siajul lui în timpul unui tur rapid. Dacă un pilot nu ar vrea să acorde genul acesta de ajutor, să nu fie presat să o facă, deoarece contravine propriului său interes.

4. Atât Team Lando, cât și Team Oscar vor putea să-și facă propriile strategii, să-și cheme pilotul la boxe când consideră. Dacă, de pildă, începe ploaia și ambii piloți vor să intre cât mai rapid la boxe, mai întâi va intra: 1. fie cel aflat în față pe pistă în acel moment, 2. fie cel al cărui team solicită primul acest lucru.

5. Dacă, să spunem, Oscar, având pneuri soft, îl ajunge din urmă pe Lando, care are gume hard, lui Lando să nu i se ceară să se dea la o parte. Chestiunea să se rezolve pe pistă. Ești mai rapid, demonstrezi asta pe pistă, nu o rezolvă șeful prin radio.

Care e riscul mai mare?

”Dar nu se va produce o schismă în sânul echipei?” vor întreba unii. Ba da. Dar ea oricum există și oricum se va adânci în actualul context. Riscul de a avea un abandon, fie și dublu, din cauza unui acroșaj mi se pare deja mai mic decât deteriorarea atmosferei în sânul echipei. Mai multă frustrare produce un ordin de tipul celui primit de Lando în Ungaria 2024 sau de Oscar la Monza 2025 decât permisiunea de a se lupta liber, în cadrul unui sistem de reguli mult mai lax. Mai ales că ambii piloți au contracte și (cel puțin) pentru sezonul următor.

Să mai remarcăm ceva. Acești doi băieți s-au comportat până acum exemplar unul cu celălalt și cu echipa. E timpul ca și echipa să se comporte exemplar cu ei și să-i lase să se lupte, într-un sistem cât mai puțin intruziv.

Nu în ultimul rând, acest mod de a gestiona lucrurile e mai degrabă potrivit pentru doi copilași. E o abordare de tipul ”Nu vă îmbrânciți!”, ”Stați potoliți!”, ”Noi decidem care dintre voi doi merită și care nu”. Aceasta ar trebui înlocuită cu una care dă mai multă libertate și, totodată, mai multă repsonsabilitate. Una mai adecvată pentru doi bărbați.