E vremea pentru noi ”reguli papaya”. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

După 16 Mari Premii disputate din 24, clasamentele arată după cum urmează. La constructori, McLaren are 617 puncte, Ferrari 280, iar Mercedes 260. La piloți, Piastri conduce, cu 324 puncte, urmat de Norris, cu 293, și de Verstappen, cu 230. Întrecerea la piloți mai poate cunoaște o răsturnare de situație. Foarte greu, dar se poate. Campionatul constructorilor e însă 99,99% jucat. Și, vă reamintesc, în funcție de acest clasament se împart banii veniți de la FIA, deci este cel mai important pentru cei de la McLaren.
Mai multe vom ști după cursa de săptămâna viitoare, de la Baku, pe un traseu unde Max poate scoate un alt iepure din joben. Dacă însă tot un pilot McLaren va câștiga acolo, în locul lui Zak Brown și al lui Andrea Stella aș schimba regulile papaya. Adică, acele reguli care stabilesc în ce fel se pot lupta unul cu altul cei doi piloți ai echipei.
Ce reacții au fost?
La Monza, șeful echipei, Andrea Stella i-a cerut lui Piastri să-i cedeze poziția colegului Norris, pe care acesta o pierduse în urma greșelii unui pilot, la schimbarea roților. Bernie Ecclestone a acuzat fățiș echipa de tratament preferențial pentru Norris. Jacques Villeneuve spune chiar că, prin cererea de a-i ceda poziția rivalului la titlul mondial, contractul lui Piastri ar fi fost încălcat.
Fostul manager din F1 Peter Windsor pune și el punctul pe i. „Zilele în care Oscar îi ceda poziția lui Lando s-au dus, nu te poți aștepta ca Oscar sau Lando să continue să facă asta pe măsură ce lupta pentru campionat se întețește. Va fi rău pentru unul dintre ei, pentru cel care va pierde. Toată această bucurie și fericire se vor prăbuși în cele din urmă. Care este planul lui Zak pentru a gestiona totul? Este clar că nu are unul”, a spus Windsor.
Cât de departe se poate merge?
La Monza, șefii echipei au simțit nevoia să corecteze efectele unei greșeli. Ceea ce a fost tot o greșeală, după părerea mea. Dar cât de departe poate să meargă această dorință de a corecta astfel încât să nu se transforme într-o nedreptate făcută unuia dintre piloți? De pildă, notează The Race, în ultimele cinci curse, timpii realizați la schimbul de pneuri pentru Lando sunt, în medie, mai mari cu o secundă decât cei realizați la mașina lui Oscar. Ar trebui oare și asta corectat? De pildă, să-l țină în următoarele cinci curse mai mult pe Oscar la boxe, cu câte o secundă.
Ce s-ar fi întâmplat dacă Monza ar fi fost ultimul Mare Premiu al anului și Piastri ar fi avut un punct în clasament înaintea lui Norris, dar ar fi trebuit să-i cedeze acestuia poziția, pierzând astfel titlul mondial? La un moment dat, conducerea echipei trebuie să se decidă până unde se implică în acest duel sportiv.
Vremea acestor ”Papaya rules”, după mine, a trecut. Aceste reguli au funcționat cât timp titlul la echipe nu era asigurat.
La sfârșitul anului, unul dintre cei doi va fi sigur supărat. Sunt două chestiuni care trebuie rezolvate.
1. Cum îi produci acestuia mai puțină frustrare?
2. Cum faci ca această frustrare să se ”verse” într-o cât mai mică măsură asupra echipei?
Soluția mea
Eu aș împărți echipa în două grupuri: Team Lando și Team Oscar. De fapt, așa și sunt: fiecare pilot are un grup de oameni care se ocupă exclusiv de el. Datele culese din teste, CFD, tunelul aerodinamic sau sesiunile disputate vor fi, evident, puse în continuare la comun. Echipa va livra totul în mod egal către cele două grupuri.
Diferențele față de ce s-a întâmplat până acum ar fi următoarele:
1. Mecanicii care intervin în timpul cursei, evident, sunt aceiași. Dacă vreunul greșește în timpul cursei – așa cum s-a întâmplat la Monza cu oprirea lui Lando -, indiferent la ce mașină se produce greșeala, asta e. Se trece mai departe, nu se face nicio reversare reparatorie, nu există datorii neplătite. Life goes on.
2. Strategiile de cursă să nu fie dezvăluite între Team Lando și Team Oscar.
3. Unui pilot i se va putea recomanda să-și ajute rivalul (și colegul). Acesta va avea însă dreptul să refuze, fără nicio urmare. Vă reamintesc că, la Monza, Piastri l-a ajutat pe Lando să facă un tur rapid în Q2, ținându-l în siajul lui în timpul unui tur rapid. Dacă un pilot nu ar vrea să acorde genul acesta de ajutor, să nu fie presat să o facă, deoarece contravine propriului său interes.
4. Atât Team Lando, cât și Team Oscar vor putea să-și facă propriile strategii, să-și cheme pilotul la boxe când consideră. Dacă, de pildă, începe ploaia și ambii piloți vor să intre cât mai rapid la boxe, mai întâi va intra: 1. fie cel aflat în față pe pistă în acel moment, 2. fie cel al cărui team solicită primul acest lucru.
5. Dacă, să spunem, Oscar, având pneuri soft, îl ajunge din urmă pe Lando, care are gume hard, lui Lando să nu i se ceară să se dea la o parte. Chestiunea să se rezolve pe pistă. Ești mai rapid, demonstrezi asta pe pistă, nu o rezolvă șeful prin radio.
Care e riscul mai mare?
”Dar nu se va produce o schismă în sânul echipei?” vor întreba unii. Ba da. Dar ea oricum există și oricum se va adânci în actualul context. Riscul de a avea un abandon, fie și dublu, din cauza unui acroșaj mi se pare deja mai mic decât deteriorarea atmosferei în sânul echipei. Mai multă frustrare produce un ordin de tipul celui primit de Lando în Ungaria 2024 sau de Oscar la Monza 2025 decât permisiunea de a se lupta liber, în cadrul unui sistem de reguli mult mai lax. Mai ales că ambii piloți au contracte și (cel puțin) pentru sezonul următor.
Să mai remarcăm ceva. Acești doi băieți s-au comportat până acum exemplar unul cu celălalt și cu echipa. E timpul ca și echipa să se comporte exemplar cu ei și să-i lase să se lupte, într-un sistem cât mai puțin intruziv.
Nu în ultimul rând, acest mod de a gestiona lucrurile e mai degrabă potrivit pentru doi copilași. E o abordare de tipul ”Nu vă îmbrânciți!”, ”Stați potoliți!”, ”Noi decidem care dintre voi doi merită și care nu”. Aceasta ar trebui înlocuită cu una care dă mai multă libertate și, totodată, mai multă repsonsabilitate. Una mai adecvată pentru doi bărbați.
- Cum se combate ”dictatura”. Adrian Georgescu, despre modificările fără precedent de regulament din Formula 1
- Cum a influențat Fernando Alonso intrarea unui debutant în F1: “Nu știu dacă aș fi fost aici fără el”
- Grand Prix ediția 25: Cătălin Ghigea și Antal Putinică analizează Marele Premiu al Italiei
- Numele mari din Formula 1 care şi-au scos pălăria în faţa lui Max Verstappen: “Top 5 cei mai buni din toate timpurile”
- Şeful Ferrari nu şi-a pierdut încrederea în Lewis Hamilton: “Ne putem aştepta ca el să fie pe podium”