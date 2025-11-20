Începe operațiunea ”Viteză în deșert”. Analiza lui Adrian Georgescu înainte de Marele Premiu din Las Vegas - Antena Sport

Marele Premiu din Las Vegas este unul dintre cele mai bizare din calendar. În primul rând, cursa se dispută sâmbătă seară, nu duminică. Motivul e unul limpede: organizatorii încearcă să ”prindă” și publicul din State, și pe cel din Europa. Dacă întrecerea ar fi duminică seara în Las Vegas, în Europa ar fi luni dimineața, când oamenii sunt la muncă.

Cu viteză mare prin oraș

Las Vegas este un circuit stradal, dar unul atipic, foarte rapid. Cu aproximativ 6,2 kilometri, este cel de-al doilea traseu din calendar după criteriul lungimii turului. Aproximativ 80 % din tur se petrece cu accelerația la podea.

Deșertul din Nevada nu înseamnă, în acest sezon, temperaturi ridicate în timpul zilei, ci unele de 16-16 grade Celsius. La ora cursei, 20:00 locală, se anunță temperaturi de 12-14 grade Celsius, ceea ce este extrem de jos pentru anvelopele din F1. Oricum, startul a fost devansat cu două ore față de cursa de anul trecut. În afara audiențelor mai bune la TV, temperatura un pic mai prietenoasă a fost un motiv important.

Un coșmar pentru McLaren

Anul trecut, Mercedes, prin Russell și Hamilton, a obținut o ”dublă”. Locurile 3 și 4 au fost ocupate de către piloții Ferrari, Sainz și Leclerc. Norris și Piastri s-au clasat pe pozițiile 6 și 7, Lando la peste 43 de secunde de învingător, Oscar la peste 51. În calificări, cei doi au fost pe 6, respectiv 8, la aproximativ 7 zecimi de secundă de timpul cel mai bun, realizat de același Russell.

Este o pistă care le convine celor de la Mercedes și Ferrari, ba chiar și celor de la Red Bull. În ceea ce-i privește pe Max&Co, dacă au izbutit să revină în Brazilia și olandezul să urce pe podium, după o setare riscantă în calificări și decizia de a lua startul de la boxe, atunci pot găsi și aici o formulă câștigătoare. Pentru McLaren, al cărui atu principal este gestionarea supraîncălzirii pneurilor, temperatura exterioară scăzută este aproape un coșmar.