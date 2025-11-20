Începe operațiunea ”Viteză în deșert”. Analiza lui Adrian Georgescu înainte de Marele Premiu din Las Vegas - Antena Sport

Marele Premiu din Las Vegas este unul dintre cele mai bizare din calendar. În primul rând, cursa se dispută sâmbătă seară, nu duminică. Motivul e unul limpede: organizatorii încearcă să ”prindă” și publicul din State, și pe cel din Europa. Dacă întrecerea ar fi duminică seara în Las Vegas, în Europa ar fi luni dimineața, când oamenii sunt la muncă.
Cu viteză mare prin oraș
Las Vegas este un circuit stradal, dar unul atipic, foarte rapid. Cu aproximativ 6,2 kilometri, este cel de-al doilea traseu din calendar după criteriul lungimii turului. Aproximativ 80 % din tur se petrece cu accelerația la podea.
Deșertul din Nevada nu înseamnă, în acest sezon, temperaturi ridicate în timpul zilei, ci unele de 16-16 grade Celsius. La ora cursei, 20:00 locală, se anunță temperaturi de 12-14 grade Celsius, ceea ce este extrem de jos pentru anvelopele din F1. Oricum, startul a fost devansat cu două ore față de cursa de anul trecut. În afara audiențelor mai bune la TV, temperatura un pic mai prietenoasă a fost un motiv important.
Un coșmar pentru McLaren
Anul trecut, Mercedes, prin Russell și Hamilton, a obținut o ”dublă”. Locurile 3 și 4 au fost ocupate de către piloții Ferrari, Sainz și Leclerc. Norris și Piastri s-au clasat pe pozițiile 6 și 7, Lando la peste 43 de secunde de învingător, Oscar la peste 51. În calificări, cei doi au fost pe 6, respectiv 8, la aproximativ 7 zecimi de secundă de timpul cel mai bun, realizat de același Russell.
Este o pistă care le convine celor de la Mercedes și Ferrari, ba chiar și celor de la Red Bull. În ceea ce-i privește pe Max&Co, dacă au izbutit să revină în Brazilia și olandezul să urce pe podium, după o setare riscantă în calificări și decizia de a lua startul de la boxe, atunci pot găsi și aici o formulă câștigătoare. Pentru McLaren, al cărui atu principal este gestionarea supraîncălzirii pneurilor, temperatura exterioară scăzută este aproape un coșmar.
Gama C3, C4, C5
Pirelli a confirmat compozițiile anvelopelor. Pentru al treilea an consecutiv, GP-ul de la Las Vegas va utiliza combinația C3 (Hard), C4 (Medium) și C5 (Soft).
Unul dintre factorii cheie va fi din nou gestionarea temperaturii pneurilor, în special în calificări. La asemenea temperaturi, e foarte greu să aduci pneurile rapid în temperatura optimă de funcționare în timpul acestei sesiuni. Se preconizează că orele de începere mai devreme ale sesiunilor vor ajuta piloții în acest sens.
Totuși, nu va fi mult mai cald, în medie, la ora 20:00 decât la 22:00. Diferența maximă va fi de două grade Decizia Pirelli de a nu opta pentru un compus și mai moale este puternic influențată de riscul de granulare, un fenomen observat deja în timpul Marelui Premiu de anul trecut.
E necesară înțelegerea în mod specific a modului de implementare a turului pregătitor pentru a construi temperatura pe cele două axe. Un pericol este încălzirea prea mare a gumelor din spate, creând un dezechilibru termic puternic ce modifică echilibrul mașinii. La fel se întâmplă la Baku și pe alte piste cu linii drepte foarte lungi.
Marea problemă, granularea
Marea problemă în ediția de anul trecut a fost apariția fenomenului de granulare a pneurilor medii, în special în prima parte a cursei. Grainingul în Formula 1 este un tip de degradare a pneurilor care apare atunci când suprafața anvelopei nu reușește să atingă temperatura optimă și alunecă pe asfalt, în loc să adere corect. Fenomenul apare când pneul este prea rece sau presiunea nu este ideală, iar banda de rulare începe să alunece lateral (sliding). Această alunecare „smulge” mici bucăți de cauciuc de pe suprafață. Fragmentele rupte nu dispar, ci se lipesc la loc, formând un strat ca niște „granule”. Deși anvelopele multor piloți au suferit de granulare, anul trecut degradarea generală și uzura lor au rămas la un nivel foarte scăzut.
O altă caracteristică a pistei este evoluția foarte ridicată. Asta înseamnă că, pe durata weekend-ului, aderența, scăzută la început, va crește mult în decursul weekend-ului, mai ales datorită fragmentelor de cauciuc depuse pe asfalt.
