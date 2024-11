Lando Norris, primele declaraţii după ce a câştigat cursa de sprint din MP al Braziliei. „Am facut o treaba foarte bună” - Antena Sport

Lando Norris, primele declaraţii după ce a câştigat cursa de sprint din MP al Braziliei Lando Norris - Profimedia Lando Norris a câştigat cursa de sprint din Marele Premiu al Braziliei. Programul complet al Marelui Premiu de Formula 1 al Braziliei. Marea cursă va fi duminică, de la ora 19:00, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Lando Norris a câştigat cursa de sprint de la Marele Premiu al Braziliei. Acesta a fost urmat de Oscar Piastri şi de Max Verstappen. Lando Norris, primele declaraţii după ce a câştigat cursa de sprint din MP al Braziliei. „Am facut o treaba foarte bună” „Nu sunt foarte mândru de asta, dar ca echipa am reacţioat bine. Îi mulţumesc lui Oscar. Am facut o treaba foarte bună ca echipă. Rezultatul pe care ni l-am dorit. Oscar a pilotat foarte bine azi, el ar fi meritat să câştige. Ne uitam cu incredere la calificari si cursa de maine destul de dificil. ritmul dintre noi varia întruna. E dificil să conduci în acel aer murdar. Credeam ca sunt mult mai rapid, dar nu am reuşit să fac depăşirea în acel moment. O cursă foarte bună pentru McLaren”, a declarat britanicul, după cursa de sprint. Ferrari vine după două victorii consecutive. Charles Leclerc s-a impus la Austin, în timp ce Carlos Sainz a câştigat Marele Premiu de Formula 1 al Mexicului. Cele două victorii i-au adus pe cei de la Ferrari, cu 4 curse înainte de finalul sezonului, să treacă pe locul 2 la constructori şi chiar să spere la titlul mondial. Reclamă

Reclamă

Lando Norris continuă criticile pentru Max Verstappen, după MP al Mexicului

Lando Norris îl critică pe Max Verstappen pentru incidentele de la Marele Premiu al Mexicului. În conferinţa de presă de la începutul weekendului din Brazilia, pilotul McLaren a comentat incidentele de weekendul trecut. Acesta suţine că olandezul de la Red Bull este conştient că a greşit.

„Nu am vorbit și nu cred că este nevoie. Nu am nimic de spus. Încă am foarte mult respect pentru Max și tot ceea ce face – nu respect pentru ceea ce a făcut weekendul trecut, ci respect pentru el ca persoană și, de asemenea, pentru ceea ce a realizat.

ar nu eu trebuie să vorbesc cu el. Nu sunt profesorul lui, nu sunt mentorul lui sau ceva de genul acesta. Max știe ce are de făcut. Știe că a greșit, în adâncul lui știe. Și el trebuie să se schimbe pentru el, nu pentru mine.

Reclamă

Max este probabil unul dintre cei mai capabili șoferi de pe grilă, dacă nu cel mai. Știe ce poate și ce nu poate și unde sunt limitele. Deci, știe schimbările pe care trebuie să le facă”, a declarat Lando Norris, în conferinţa de presă dinaintea weekednului de la Interlagos.

Reclamă