Lewis Hamilton a fost penalizat cu cinci poziţii pe grilă pentru Marele Premiu al Italiei! Greşeala comisă de britanic - Antena Sport

Lewis Hamilton a avut un weekend de coşmar la Zandvoort, acolo unde a fost nevoit să abandoneze din Marele Premiu al Ţărilor de Jos. Britanicul a abandonat după ce s-a izbit de zid în virajul cu numărul trei, la scurt timp înainte ca Charles Leclerc să abandoneze şi el în urma unui incident care a avut loc în acelaşi viraj, când Kimi Antonelli de la Mercedes a intrat în el.
Fără puncte la Zandvoort, Ferrari se îndreaptă către Monza cu o nouă problemă. Lewis Hamilton a primit o penalizare de cinci locuri pe grila de start în Marele Premiu al Italiei.
Lewis Hamilton a fost penalizat înaintea Marelui Premiu al Italiei
Septuplul campion mondial a fost penalizat pentru că nu a respectat steagul galben înaintea cursei din Marele Premiu al Ţărilor de Jos, în timpul turului de recunoaştere.
Concret, directorul de cursă a informat toţi piloţii că în ultimul viraj, la ultimul viraj dinaintea intrării la boxe, vor avea dublu steag galben, iar piloţii aveau obligaţia de “a reduce semnificativ vizeza”.
🚨 Lewis Hamilton will receive a five-place grid penalty for Monza for “failing to slow under double yellow flags” during the race at Zandvoort#F1 #DutchGP pic.twitter.com/CslTwH9RRl
Hamilton a redus viteza, dar doar cu 20 km/h faţă de viteza pe care a avut-o în antrenamente. În mod normal, o astfel de abatare se sancţionează cu 10 poziţii pe grila de start, dar Lewis Hamilton a scăpat mai ieftin tocmai pentru că a încercat să reducă viteza, chiar dacă nu semnificativ, potrivit formula1.com.
După 15 etape din acest sezon de Formula 1, Lewis Hamilton se află pe locul 6 în clasamentul piloţilor, cu 109 puncte. Charles Leclerc, coechipierul său, este pe locul 5, cu 151 de puncte.
Formula 1 revine la finalul acestei săptămâni în “Templul Vitezei” de la Monza. Cursa Marelui Premiu al Italiei este duminică, de la ora 16:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.