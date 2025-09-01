Lewis Hamilton a fost penalizat cu cinci poziţii pe grilă pentru Marele Premiu al Italiei! Greşeala comisă de britanic - Antena Sport

Închide meniul
Lewis Hamilton a fost penalizat cu cinci poziţii pe grilă pentru Marele Premiu al Italiei! Greşeala comisă de britanic

Publicat: 1 septembrie 2025, 8:59

Lewis Hamilton a fost penalizat cu cinci poziţii pe grilă pentru Marele Premiu al Italiei! Greşeala comisă de britanic

Lewis Hamilton / Profimedia

Lewis Hamilton a avut un weekend de coşmar la Zandvoort, acolo unde a fost nevoit să abandoneze din Marele Premiu al Ţărilor de Jos. Britanicul a abandonat după ce s-a izbit de zid în virajul cu numărul trei, la scurt timp înainte ca Charles Leclerc să abandoneze şi el în urma unui incident care a avut loc în acelaşi viraj, când Kimi Antonelli de la Mercedes a intrat în el.

Fără puncte la Zandvoort, Ferrari se îndreaptă către Monza cu o nouă problemă. Lewis Hamilton a primit o penalizare de cinci locuri pe grila de start în Marele Premiu al Italiei.

Lewis Hamilton a fost penalizat înaintea Marelui Premiu al Italiei

Septuplul campion mondial a fost penalizat pentru că nu a respectat steagul galben înaintea cursei din Marele Premiu al Ţărilor de Jos, în timpul turului de recunoaştere.

Concret, directorul de cursă a informat toţi piloţii că în ultimul viraj, la ultimul viraj dinaintea intrării la boxe, vor avea dublu steag galben, iar piloţii aveau obligaţia de “a reduce semnificativ vizeza”.

Hamilton a redus viteza, dar doar cu 20 km/h faţă de viteza pe care a avut-o în antrenamente. În mod normal, o astfel de abatare se sancţionează cu 10 poziţii pe grila de start, dar Lewis Hamilton a scăpat mai ieftin tocmai pentru că a încercat să reducă viteza, chiar dacă nu semnificativ, potrivit formula1.com.

După 15 etape din acest sezon de Formula 1, Lewis Hamilton se află pe locul 6 în clasamentul piloţilor, cu 109 puncte. Charles Leclerc, coechipierul său, este pe locul 5, cu 151 de puncte.

Formula 1 revine la finalul acestei săptămâni în “Templul Vitezei” de la Monza. Cursa Marelui Premiu al Italiei este duminică, de la ora 16:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Oscar Piastri a câştigat Marele Premiu al Ţărilor de Jos. Norris, Hamilton şi Leclerc au abandonat

Oscar Piastri a câştigat Marele Premiu al Ţărilor de Jos. Cursa a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, podiumul fiind completat de Max Verstappen şi de Isack Hadjar.

Cursa de la Zandvoort a fost una spectaculoasă. Lewis Hamilton a abandonat, după ce s-a izbit cu monopostul de parapet în virajul trei, iar Charles Leclerc a fost lovit de Kimi Antonelli şi a fost nevoit să abandoneze şi el. În finalul cursei, Lando Norris s-a confruntat cu probleme la monopost şi nu a mai putut continua în cursă.

