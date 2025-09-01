Lewis Hamilton a fost penalizat cu cinci poziţii pe grilă pentru Marele Premiu al Italiei! Greşeala comisă de britanic - Antena Sport

Lewis Hamilton a avut un weekend de coşmar la Zandvoort, acolo unde a fost nevoit să abandoneze din Marele Premiu al Ţărilor de Jos. Britanicul a abandonat după ce s-a izbit de zid în virajul cu numărul trei, la scurt timp înainte ca Charles Leclerc să abandoneze şi el în urma unui incident care a avut loc în acelaşi viraj, când Kimi Antonelli de la Mercedes a intrat în el.

Fără puncte la Zandvoort, Ferrari se îndreaptă către Monza cu o nouă problemă. Lewis Hamilton a primit o penalizare de cinci locuri pe grila de start în Marele Premiu al Italiei.

Lewis Hamilton a fost penalizat înaintea Marelui Premiu al Italiei

Septuplul campion mondial a fost penalizat pentru că nu a respectat steagul galben înaintea cursei din Marele Premiu al Ţărilor de Jos, în timpul turului de recunoaştere.

Concret, directorul de cursă a informat toţi piloţii că în ultimul viraj, la ultimul viraj dinaintea intrării la boxe, vor avea dublu steag galben, iar piloţii aveau obligaţia de “a reduce semnificativ vizeza”.

🚨 Lewis Hamilton will receive a five-place grid penalty for Monza for “failing to slow under double yellow flags” during the race at Zandvoort#F1 #DutchGP pic.twitter.com/CslTwH9RRl

