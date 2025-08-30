Cursa Marelui Premiu al Țărilor de Jos (15:45, Antena 1 și AntenaPLAY). Oscar Piastri pleacă din pole-position - Antena Sport

Închide meniul
Cursa Marelui Premiu al Țărilor de Jos (15:45, Antena 1 și AntenaPLAY). Oscar Piastri pleacă din pole-position

Home | Formula 1 | Cursa Marelui Premiu al Țărilor de Jos (15:45, Antena 1 și AntenaPLAY). Oscar Piastri pleacă din pole-position

Cursa Marelui Premiu al Țărilor de Jos (15:45, Antena 1 și AntenaPLAY). Oscar Piastri pleacă din pole-position

Andrei Nicolae Publicat: 30 august 2025, 23:21

Cursa Marelui Premiu al Țărilor de Jos (15:45, Antena 1 și AntenaPLAY). Oscar Piastri pleacă din pole-position

Oscar Piastri, în Marele Premiu al Țărilor de Jos / Profimedia

Formula 1 a revenit în acest weekend, iar Marele Premiu al Țărilor de Jos este pe cale să își dispute cel mai important moment, și anume cursa. Pe Zandvoort, Oscar Piastri va pleca din pole-position după ce l-a devansat pe Lando Norris cu 12 miimi în sesiunea de calificări.

Cursa din Marele Premiu al Țărilor de Jos va fi transmisă în format LIVE TEXT de la ora 15:45 pe AS.ro și în aplicația Antena Sport. Aventura din “Marele Circ” va putea fi urmărită pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Cursa din Marele Premiu al Țărilor de Jos (15:45, Antena 1 și AntenaPLAY)

Runda cu numărul 15 din Formula 1 urmează să se încheie duminică, atunci când are loc cursa din Marele Premiu al Țărilor de Jos. Evenimentul de la Zandvoort se anunță unul extrem de interesant, cu piloții de la McLaren în prim-plan din nou.

În calificări, Oscar Piastri s-a clasat pe primul loc cu un timp de 1:08.662, la 12 miimi distanță de coechipierul și în același timp rivalul său, Lando Norris. Australianul va pleca astfel din pole-position în prima cursă care are loc după vacanța de aproape o lună de care au beneficiat cei 20 de piloți.

Marele Premiu al Țărilor de Jos le va oferi monoposturilor șansa să se întreacă în 72 de tururi, pe o distanță totală de aproximativ 306 kilometri. Circuitul olandez, unde Max Verstappen va pleca din P3, se caracterizează prin 14 viraje și două zone DRS.

Primii 10 piloți care vor pleca din Marele Premiu al Țărilor de Jos

  • 1. Oscar Piastri (McLaren)
  • 2. Lando Norris (McLaren)
  • 3. Max Verstappen (Red Bull)
  • 4. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  • 5. George Russell (Mercedes)
  • 6. Charles Leclerc (Ferrari)
  • 7. Lewis Hamilton (Ferrari)
  • 8. Liam Lawson (Racing Bulls)
  • 9. Carlos Sainz (Williams)
  • 10. Fernando Alonso (Aston Martin)
