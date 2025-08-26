Cine este Rio Ngumoha, puştiul de 16 ani care i-a adus victoria lui Liverpool cu Newcastle, în minutul 90+10 - Antena Sport

Rio Ngumoha este noua senzaţie a fotbalului englez. La 16 şi 361 de zile, aripa stângă care nu are încă o cotă de piaţă pe site-urile de specialitate a devenit cel mai tânăr marcator din istoria lui Liverpool, în victoria dramatică de pe terenul lui Newcastle, 2-3.
Ngumoha s-a aflat pentru a doua oară în lotul lui Liverpool, iar jucătorul venit pe Anfield de la academia lui Chelsea a avut nevoie de doar patru minute pentru a marca primul său gol pentru cormorani.
Cine este Rio Ngumoha, eroul lui Liverpool
Arne Slot l-a introdus pe teren în minutul 90+6, iar în minutul 90+10, Rio a închis tabela la 3-2, cu un şut perfect, la finalul unei faze spectaculoase a campioanei de anul trecut din Premier League.
Pentru Rio, acesta a fost al treilea gol de la venirea la echipa mare a lui Arne Slot. El şi-a trecut în cont alte două reuşite şi două pase decisive în meciurile de pregătire din presezon.
Rio Ngumoha le-a atras atenţia tuturor încă de la 8 ani, atunci când se afla la academia lui Chelsea, în 2016. După 8 sezoane pe Stamford Bridge, Rio a semnat cu Liverpool în septembrie 2024, după ce nu s-a înţeles cu londonezii pentru un nou contract.
Newcastle – Liverpool 2-3
FC Liverpool a câştigat luni seara, în deplasare, scor 3-2, înfruntarea cu Newcastle, în etapa a doua din Premier League. Golul victoriei s-a marcat în al zecelea minut al prelungirilor, autor fiind un jucător de 16 ani, Rio Ngumoha.
Ryan Gravenberch a deschis scorul în minutul 35 pe St James’ Park, marcând pentru campioana Liverpool, pentru ca în minutul 45+2 Anthony Gordon, de la gazde, să fie eliminat, iar Newcastle a jucat în zece restul meciului.
După ce a marcat pentru Liverpool în Community Shield şi în prima etapă, cu Bournemouth, Hugo Ekitike a făcut 2-0 în minutul 46, înscriind acum împotriva echipei care a dorit să îl cumpere în vară. Echipa lui Eddie Howe a redus din diferenţă prin Bruno Guimaraes, în minutul 57.