Noua tunsoare i-a purtat noroc: Carlos Alcaraz l-a învins Reilly Opelka şi e în turul doi la US Open 2025 - Antena Sport

Carlos Alcaraz l-a învins pe americanul Reilly Opelka şi s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 7-5, 6-4, în primul tur la US Open, turneu pe care l-a câştigat în 2022.
Acest lucru pune presiune pe numărul 1 mondial Jannik Sinner, care îşi va pierde tronul dacă spaniolul va trece cu un tur mai departe decât el la New York.
Carlos Alcaraz e în turul doi la US Open 2025
Italianul, deţinătorul titlului la Flushing Meadows, începe marţi turneul împotriva cehului Vit Kopriva (89).
Alcaraz îl va înfrunta în turul al doilea pe un alt italian, Mattia Bellucci (65).
Finalistul Masters 1000 de la Toronto, Karen Haceanov (locul 9 mondial), danezul Holger Rune (11), finalistul US Open 2022 Casper Ruud (12), rusul Andrei Rublev (15) şi americanul Frances Tiafoe (17) şi-au câştigat luni locul în turul al doilea.
Dar, Alcaraz a fost în centrul atenţiei şi pentru că s-a tuns: Ajuns la Central cu părul tuns foarte scurt, el a fost criticat de Frances Tiafoe înainte de a justifica această schimbare de look.
„Tocmai m-am tuns şi mi-e greu, dar trebuie să o iau de la zero”, a spus Alcaraz la microfonul jucătorului de golf nord-irlandez Rory McIlroy..
Dar dacă schimbarea radicală a look-ului său a fost un subiect de discuţie la finalul întâlnirii, jurnaliştii l-au întrebat pe Frances Tiafoe şi despre tunsoarea spaniolului în cadrul conferinţei de presă. Filmat în culise în timp ce râdea de Alcaraz, americanul numărul 17 mondial este categoric: „Este oribil, teribil.”