Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Noua tunsoare i-a purtat noroc: Carlos Alcaraz l-a învins Reilly Opelka şi e în turul doi la US Open 2025 - Antena Sport

Home | Tenis | Noua tunsoare i-a purtat noroc: Carlos Alcaraz l-a învins Reilly Opelka şi e în turul doi la US Open 2025

Noua tunsoare i-a purtat noroc: Carlos Alcaraz l-a învins Reilly Opelka şi e în turul doi la US Open 2025

Publicat: 26 august 2025, 10:20

Comentarii
Noua tunsoare i-a purtat noroc: Carlos Alcaraz l-a învins Reilly Opelka şi e în turul doi la US Open 2025

Carlos Alcaraz, la US Open 2025 - Profimedia Images

Carlos Alcaraz l-a învins pe americanul Reilly Opelka şi s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 7-5, 6-4, în primul tur la US Open, turneu pe care l-a câştigat în 2022.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acest lucru pune presiune pe numărul 1 mondial Jannik Sinner, care îşi va pierde tronul dacă spaniolul va trece cu un tur mai departe decât el la New York.

Carlos Alcaraz e în turul doi la US Open 2025

Italianul, deţinătorul titlului la Flushing Meadows, începe marţi turneul împotriva cehului Vit Kopriva (89).

Alcaraz îl va înfrunta în turul al doilea pe un alt italian, Mattia Bellucci (65).

Finalistul Masters 1000 de la Toronto, Karen Haceanov (locul 9 mondial), danezul Holger Rune (11), finalistul US Open 2022 Casper Ruud (12), rusul Andrei Rublev (15) şi americanul Frances Tiafoe (17) şi-au câştigat luni locul în turul al doilea.

Reclamă
Reclamă

Dar, Alcaraz a fost în centrul atenţiei şi pentru că s-a tuns: Ajuns la Central cu părul tuns foarte scurt, el a fost criticat de Frances Tiafoe înainte de a justifica această schimbare de look.

„Tocmai m-am tuns şi mi-e greu, dar trebuie să o iau de la zero”, a spus Alcaraz la microfonul jucătorului de golf nord-irlandez Rory McIlroy..

Dar dacă schimbarea radicală a look-ului său a fost un subiect de discuţie la finalul întâlnirii, jurnaliştii l-au întrebat pe Frances Tiafoe şi despre tunsoarea spaniolului în cadrul conferinţei de presă. Filmat în culise în timp ce râdea de Alcaraz, americanul numărul 17 mondial este categoric: „Este oribil, teribil.”

Morcovi din Olanda, usturoi din Ungaria şi mere din Italia. Dezastru în agriculturăMorcovi din Olanda, usturoi din Ungaria şi mere din Italia. Dezastru în agricultură
Reclamă

„L-am privit şi m-am gândit: «Presupun că eşti aerodinamic». Juan Carlos Ferrero (antrenorul lui Alcaraz, n.r.) râdea. A spus: «Da, e mai rapid decât înainte». Mi-am spus: «Bine, asta e o problemă…». Nu ştiu cine i-a spus să facă asta, dar e groaznic. Este Carlos, este băiatul meu, dar ar trebui să meargă la frizer cu mine”, povesteşte Tiafoe despre această discuţie cu Alcaraz.

Noul look al lui Carlos Alcaraz

Întrebarea despre acest nou look i-a fost pusă, evident, spaniolului în cadrul conferinţei de presă, iar acesta s-a justificat: „Pur şi simplu mi se părea că părul meu era prea lung, aşa că îmi doream foarte mult să-l tai înainte de începerea turneului. Eram singur cu fratele meu, dar el a greşit cu maşina de tuns. Singura modalitate de a repara asta era să rad totul, aşa că asta am făcut, de unde şi noua tunsoare.”

„Sincer, nu-mi place părul. Râd mult de reacţia oamenilor, asta e adevărul. Când m-am văzut pe ecran intrând în stadion, a fost foarte ciudat să mă văd atât de alb şi fără păr. Sper că asta mă va ajuta să fiu puţin mai rapid”, a adăugat Alcaraz.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"
Observator
Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"
Dezastru în afaceri pentru cumnatul lui Nicușor Dan. Cum a ajuns firma lui Bogdan Grădinaru în această situație
Fanatik.ro
Dezastru în afaceri pentru cumnatul lui Nicușor Dan. Cum a ajuns firma lui Bogdan Grădinaru în această situație
10:10
Marca a scris despre depunctarea cu 94 de puncte a lui FCU Craiova: “A doua cea mai drastică pedeapsă din istorie”
9:31
Kylian Mbappe şi Vinicius, ţinta insultelor rasiste la meciul Oviedo – Real Madrid 0-3
9:23
Lucas Vazquez va semna cu Bayer Leverkusen după despărţirea de Real Madrid
9:18
Cine este Rio Ngumoha, puştiul de 16 ani care i-a adus victoria lui Liverpool cu Newcastle, în minutul 90+10
8:56
Karolina Muchova a eliminat-o pe Venus Williams şi o aşteaptă pe Sorana Cîrstea în turul 2 de la US Open 2025
8:49
Cum arată gamba lui Van Dijk după intrarea extrem de dură a lui Anthony Gordon. Reacţia incredibilă a olandezului
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, făcut praf de cine se aştepta mai puţin: “Se fac de râs. Gigi şi-a distrus jucăria” 2 “E dezinformat!” Cristi Balaj, mesaj dur pentru Louis Munteanu, după scandalul de la CFR Cluj: “Adevărul e unul singur” 3 Adrian Mititelu, mesaj tranşant despre transferurile lui Vladislav Blănuţă şi Juan Bauza la Rapid! 4 Decizia luată de Louis Munteanu, după scandalul cu șefii de la CFR Cluj! Ce se întâmplă cu atacantul 5 Mihai Stoica, dat pe spate de un jucător de la Universitatea Craiova: “Unul dintre cei mai buni jucători români” 6 Prima reacţie a lui Cristi Chivu după debutul de vis pe banca lui Inter în Serie A! Ce a spus de un nou transfer
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”