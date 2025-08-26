Lucas Vazquez va semna cu Bayer Leverkusen după despărţirea de Real Madrid - Antena Sport

Închide meniul
Lucas Vazquez va semna cu Bayer Leverkusen după despărţirea de Real Madrid

Publicat: 26 august 2025, 9:23

Lucas Vazquez, în tricoul lui Real Madrid - Profimedia Images

Lucaz Vazquez, care s-a despărţit în această vară de echipa de fotbal Real Madrid, îşi va continua cariera în Bundesliga, la formaţia Bayer Leverkusen, anunţă presa sportivă spaniolă.

Conform cotidianului AS, Vazquez (34 ani) a efectuat “în secret” vizita medicală, după ce a acceptat oferta clubului german. Informaţia privind acordul fotbalistului spaniol cu Bayer Leverkusen fusese anunţată în premieră de jurnalistul Fabrizio Romano, un specialist în transferurile din fotbalul internaţional.

Lucas Vazquez va semna cu Bayer Leverkusen

Lucas Vazquez a sosit la Real Madrid în 2007, când avea doar 16 ani şi a evoluat la toate categoriile clubului madrilen. După un sezon în care a fost împrumutat la Espanyol Barcelona, el şi-a făcut debutul la prima echipă a Realului în septembrie 2015.

De atunci, Vazquez, reprofilat fundaş după ce la începutul carierei a fost extremă, a disputat 402 meciuri în decurs de zece sezoane, într-una dintre cele mai de succes perioade din istoria clubului din capitala Spaniei.

În timpul petrecut la Real Madrid, Lucas Vazquez a cucerit în total 23 de trofee: 4 titluri în La Liga, 5 Cupe Mondiale ale Cluburilor, 5 Ligi ale Campionilor, 4 Supercupe ale Europei, o Cupă a Spaniei şi 4 Supercupe ale Spaniei.

