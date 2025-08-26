Marca a scris despre depunctarea cu 94 de puncte a lui FCU Craiova: "A doua cea mai drastică pedeapsă din istorie" - Antena Sport

Închide meniul
Marca a scris despre depunctarea cu 94 de puncte a lui FCU Craiova: “A doua cea mai drastică pedeapsă din istorie”

Publicat: 26 august 2025, 10:10

Adrian Mititelu, în timpul unui congres - Profimedia Images

FCU Craiova a ajuns un subiect pentru spaniolii de la Marca. Aceştia au scris despre depunctarea cu 94 de puncte a oltenilor, din cauza datoriilor acumulate de clubul lui Adrian Mititelu.

Oltenii au fost deja retrogradaţi din Liga 2 în Liga 3 după problemele legate de licenţiere. Mai mult, Comisia de Disciplină şi Etică a venit pe 20 august cu o nouă depunctare majoră, ajungându-se la 94 de puncte de penalizare.

Spaniolii au aflat şi ei de situaţia ingrată în care se află clubul lui Mititelu, cel care vrea să rezolve problemele datoriilor după vânzarea lui Blănuţă şi Bauza. Până atunci, oltenii au solicitat intrarea în concordat preventiv.

Marca a scris despre depunctarea cu 94 de puncte a lui FCU Craiova

“Într-un eveniment neobișnuit în istoria fotbalului, FC U Craiova, echipă din divizia a treia a României, a fost sancționată cu 94 de puncte înainte de startul sezonului din țara est-europeană.

Federația Română de Fotbal a luat această decizie împotriva clubului alb-albastru din cauza datoriilor către foștii jucători, antrenori și angajați, dar și către clubul Dinamo București, după un meci din Cupa României.

După cercetările făcute de Comisia de Disciplină și Etică a FRF, clubul va începe noul sezon din Liga 3 cu -94 de puncte. Aceasta este a doua cea mai drastică pedeapsă din istoria fotbalului românesc, după cea a clubului FC Caransebeș, penalizat cu 96 de puncte, în 2015. În ciuda situației, Adrian Mititelu, patronul echipei, rămâne optimist și afirmă că problema va fi rezolvată ‘într-un fel sau altul’.”, au scris cei de la marca.com.

FCU Craiova are un nou termen-limită de plată, pe 3 septembrie 2025, la ora 15:00. Până atunci, Mititelu trebuie să aducă dovezil legate de plata foştilor antrenori şi jucători pentru a nu avea parte de noi depunctări.

