Debutul lui Mamadou Thiam la FCSB, analizat de Mihai Stoica. "MM" a dezvăluit de ce l-a dorit Becali pe senegalez - Antena Sport

Debutul lui Mamadou Thiam la FCSB, analizat de Mihai Stoica. "MM" a dezvăluit de ce l-a dorit Becali pe senegalez

Debutul lui Mamadou Thiam la FCSB, analizat de Mihai Stoica. "MM" a dezvăluit de ce l-a dorit Becali pe senegalez

Debutul lui Mamadou Thiam la FCSB, analizat de Mihai Stoica. “MM” a dezvăluit de ce l-a dorit Becali pe senegalez

Andrei Nicolae Publicat: 26 august 2025, 10:55

Debutul lui Mamadou Thiam la FCSB, analizat de Mihai Stoica. MM a dezvăluit de ce l-a dorit Becali pe senegalez

Mamadou Thiam, în timpul debutului său la FCSB / Sport Pictures

Mamadou Thiam a debutat în tricoul FCSB-ului în meciul cu FC Argeș, la capătul căruia roș-albaștrii au suferit o nouă înfrângere în campionat. La o zi distanță după meciul de pe Arena Națională, Mihai Stoica a vorbit despre forma senegalezului, dar și despre motivul pentru care Gigi Becali și l-a dorit atât de mult pe atacantul de la “U” Cluj.

Thiam a evoluat doar o repriză în fața piteștenilor, după ce l-a înlocuit la pauză pe Denis Alibec.

Mihai Stoica: “Nu s-a antrenat în ultima perioadă, dar cred că va fi bine”

Mamadou Thiam a avut ocazia să joace primele sale minute în tricoul FCSB-ului la partida contra celor de la FC Argeș, terminată cu scorul de 2-0 pentru piteșteni. Rezultatul respectiv a consemnat a patra înfrângere din campionat pentru trupa lui Elias Charalambous. Debutul destul de discret al lui Thiam a fost analizat inclusiv de Mihai Stoica în cadrul unei emisiuni.

Președintele Consiliuliului de Administrație de la FCSB a remarcat calitățile senegalezului transferat pe 50.000 de euro de Gigi Becali, însă a recunoscut că acesta nu este încă în formă maximă. În plus, Mihai Stoica a ajuns să povestească motivul pentru care a ajuns patronul campioanei en-titre să îl vrea pe Thiam și calitățile pe care le apreciază latifundiarul din Pipera la un număr 9.

Thiam nu e pregătit, dar are calități indubitabile. Îl știe toată lumea, nu a venit acum în campionatul nostru.

Nu s-a antrenat în ultima perioadă, dar cred că va fi bine. E un jucător bun, mi-a plăcut mereu.

L-am văzut înainte de a pleca în Golf. A jucat număr 9 la U Cluj, a făcut-o foarte bine, dar când a revenit parcă a fost mult mai bun, dar jucând în margine.

Pentru Gigi nu e suficient să ai un atacant care marchează. De ce l-a vrut Gigi foarte tare pe Alibec? El nu vrea un atacant care să joace doar cu spatele la poartă, pivot, cum era Compagno.

Cât Compagno a marcat pe bandă rulantă, Gigi a fost mulțumit, când a avut scăderea aia, nu l-a mai vrut. Pentru că Gigi vrea un atacant, un număr care are și calitate tehnică în duelurile unu contra unu.

Iar Alibec cu asta s-a evidențiat în carieră. Thiam are și calitățile astea și poate juca și cu spatele la poartă“, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Problema de la FCSB, evidențiată de Mihai Stoica după 0-2 cu FC Argeș

Mihai Stoica a mai transmis că principala problemă a celor de la FCSB este faptul că prestațiile din meciuri nu sunt constante.

Oficialul a transmis că are o serie de explicații pentru rezultatele înregistrate, însă nu a dorit să dezvolte subiectul înaintea partidei cu Aberdeen, care o poate trimite pe FCSB în grupa principală din Europa League.

Avem fluctuaţii pe parcursul unui joc, că în prima jumătate am fost net superiori, am avut ocazie după ocazie, nejucând extraoardinar, dar am fost în careul lor. Spun doar ocazia lui Alibec, care a vrut să-i paseze lui Cisotti, ocazia lui Cisotti, care a primit centrarea impecabilă de la Olaru. Am călcat mereu în careu, iar în a doua n-am mai jucat nimic, dar nimic.

Sunt ceva explicaţii, dar nu vreau să dezvolt subiectul înaintea unui meci atât de important, că este extrem de important să mergem în faza Europa League, deşi suntem deja calificaţi în Conference. E o mare diferenţă.

Doar golul a lipsit din prima, dar în a doua a fost un dezastru. Nimic, nimic, nimic.

Am avut doi ani excepţionali, doi ani şi jumătate. E un recul mare, dar se va opri, pentru că şi anul trecut a fost complicat la început, că meciurile de calificare au altă încărcătură, faţă de cele din faza principală. Când te califici simţi lipsa presiunii”, a spus Mihai Stoica.

