Debutul lui Mamadou Thiam la FCSB, analizat de Mihai Stoica. "MM" a dezvăluit de ce l-a dorit Becali pe senegalez - Antena Sport

Cât Compagno a marcat pe bandă rulantă, Gigi a fost mulțumit, când a avut scăderea aia, nu l-a mai vrut. Pentru că Gigi vrea un atacant, un număr care are și calitate tehnică în duelurile unu contra unu.

Iar Alibec cu asta s-a evidențiat în carieră. Thiam are și calitățile astea și poate juca și cu spatele la poartă“, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Problema de la FCSB, evidențiată de Mihai Stoica după 0-2 cu FC Argeș

Mihai Stoica a mai transmis că principala problemă a celor de la FCSB este faptul că prestațiile din meciuri nu sunt constante.

Oficialul a transmis că are o serie de explicații pentru rezultatele înregistrate, însă nu a dorit să dezvolte subiectul înaintea partidei cu Aberdeen, care o poate trimite pe FCSB în grupa principală din Europa League.

“Avem fluctuaţii pe parcursul unui joc, că în prima jumătate am fost net superiori, am avut ocazie după ocazie, nejucând extraoardinar, dar am fost în careul lor. Spun doar ocazia lui Alibec, care a vrut să-i paseze lui Cisotti, ocazia lui Cisotti, care a primit centrarea impecabilă de la Olaru. Am călcat mereu în careu, iar în a doua n-am mai jucat nimic, dar nimic.

Sunt ceva explicaţii, dar nu vreau să dezvolt subiectul înaintea unui meci atât de important, că este extrem de important să mergem în faza Europa League, deşi suntem deja calificaţi în Conference. E o mare diferenţă.

Doar golul a lipsit din prima, dar în a doua a fost un dezastru. Nimic, nimic, nimic.

Am avut doi ani excepţionali, doi ani şi jumătate. E un recul mare, dar se va opri, pentru că şi anul trecut a fost complicat la început, că meciurile de calificare au altă încărcătură, faţă de cele din faza principală. Când te califici simţi lipsa presiunii”, a spus Mihai Stoica.