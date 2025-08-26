Debutul lui Mamadou Thiam la FCSB, analizat de Mihai Stoica. "MM" a dezvăluit de ce l-a dorit Becali pe senegalez - Antena Sport

Mamadou Thiam a debutat în tricoul FCSB-ului în meciul cu FC Argeș, la capătul căruia roș-albaștrii au suferit o nouă înfrângere în campionat. La o zi distanță după meciul de pe Arena Națională, Mihai Stoica a vorbit despre forma senegalezului, dar și despre motivul pentru care Gigi Becali și l-a dorit atât de mult pe atacantul de la “U” Cluj.
Thiam a evoluat doar o repriză în fața piteștenilor, după ce l-a înlocuit la pauză pe Denis Alibec.
Mihai Stoica: “Nu s-a antrenat în ultima perioadă, dar cred că va fi bine”
Mamadou Thiam a avut ocazia să joace primele sale minute în tricoul FCSB-ului la partida contra celor de la FC Argeș, terminată cu scorul de 2-0 pentru piteșteni. Rezultatul respectiv a consemnat a patra înfrângere din campionat pentru trupa lui Elias Charalambous. Debutul destul de discret al lui Thiam a fost analizat inclusiv de Mihai Stoica în cadrul unei emisiuni.
Președintele Consiliuliului de Administrație de la FCSB a remarcat calitățile senegalezului transferat pe 50.000 de euro de Gigi Becali, însă a recunoscut că acesta nu este încă în formă maximă. În plus, Mihai Stoica a ajuns să povestească motivul pentru care a ajuns patronul campioanei en-titre să îl vrea pe Thiam și calitățile pe care le apreciază latifundiarul din Pipera la un număr 9.
“Thiam nu e pregătit, dar are calități indubitabile. Îl știe toată lumea, nu a venit acum în campionatul nostru.
Nu s-a antrenat în ultima perioadă, dar cred că va fi bine. E un jucător bun, mi-a plăcut mereu.
L-am văzut înainte de a pleca în Golf. A jucat număr 9 la U Cluj, a făcut-o foarte bine, dar când a revenit parcă a fost mult mai bun, dar jucând în margine.
Pentru Gigi nu e suficient să ai un atacant care marchează. De ce l-a vrut Gigi foarte tare pe Alibec? El nu vrea un atacant care să joace doar cu spatele la poartă, pivot, cum era Compagno.