Kylian Mbappe şi Vinicius, ţinta insultelor rasiste la meciul Oviedo - Real Madrid 0-3 - Antena Sport

Kylian Mbappe şi Vinicius, ţinta insultelor rasiste la meciul Oviedo - Real Madrid 0-3

Home | Fotbal | La Liga

Kylian Mbappe şi Vinicius, ţinta insultelor rasiste la meciul Oviedo – Real Madrid 0-3

Publicat: 26 august 2025, 9:31

Kylian Mbappe şi Vinicius, ţinta insultelor rasiste la meciul Oviedo – Real Madrid 0-3

Vinicius şi Kylian Mbappe, în timpul unui meci - Profimedia Images

Cel puţin doi suporteri ai echipei Real Oviedo au imitat strigătul maimuţei la adresa lui Kylian Mbappé şi Vinicius duminică seara, în timpul victoriei cu 3-0 a lui Real Madrid. Camerele televiziunii spaniole Movistar i-au surprins pe cei doi suporteri aflaţi în două tribune diferite.

Prima dată, în timpul sărbătoririi golului 0-1. Mbappe s-a aruncat în genunchi pe gazon, iar tribuna a intonat un deplorabil „uh, uh, uh”. Un sunet deplorabil care s-a repetat în minutul 63, când Vinicius a intrat pe teren.

Kylian Mbappe şi Vinicius, ţinta insultelor rasiste

Doar unii dintre cei 29.758 de spectatori care au creat o atmosferă extraordinară la Oviedo au fost semnalaţi de emisiunea El Dia Despues.

Real Madrid nu a reacţionat încă la aceste dezvăluiri ale Movistar, dar Vinicius părea foarte afectat de aceste strigăte rasiste îndreptate împotriva lui, provocând publicul după ce a marcat golul de 3-0 în minutul 90+3.

LaLiga studiază acest recent caz de rasism şi a deschis o anchetă în vederea aplicării de sancţiuni.

Un caz de rasism departe de a fi izolat în Liga, întrucât recent cinci persoane care purtau eşarfa Valladolidului au fost condamnate la un an de închisoare pentru că l-au numit pe Vinicius „negru murdar”.

Trei suporteri ai Real Madrid au fost arestaţi pentru că au adresat insulte rasiste lui Lamine Yamal şi Raphinha („Maimuţe nenorocite, nu sunteţi decât nişte MENAS”).

