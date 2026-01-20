Max Verstappen, declarație surprinzătoare privind viitorul sezon din Formula 1: "Nu mă gândesc, nu-mi pasă" - Antena Sport

Max Verstappen a acordat un interviu din Detroit pentru jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport, alături de care a vorbit despre mai multe subiecte, printre care și ce părere are despre viitorul sezon din “Marele Circ”. Olandezul a fost prezent zilele acestea în orașul din Michigan, unde a fost prezentat noul monopost al celor de la Red Bull pentru sezonul 2026.
Max Verstappen a încheiat sezonul trecut din Formula 1 pe locul secund, ratând șansa de a cuceri al cincilea titlu mondial consecutiv. Olandezul nici nu intra în cărțile pentru lupta de la vârf la jumătatea sezonului, însă a profitat de rezultatele sub așteptări de la McLaren și a revenit fabulos, având șansa la Abu Dhabi să câștige prestigiosul trofeu din “Marele Circ”, pe care l-a pierdut în dauna lui Lando Norris.
Max Verstappen nu se gândește la revanșă
Deși nu a reușit să câștige un nou titlu mondial, Verstappen a dezvăluit că nu se gândește să își ia revanșa. Întrebat de jurnaliștii italieni despre sezonul viitor, olandezul a declarat că sunt prea multe semne de întrebare pentru a-și declara candidatura la marele trofeu, referindu-se la modificările majore de regulament aplicate din 2026.
“Nu mă gândesc la asta, nu îmi pasă. În plus, nu putem spune cine se va lupta pentru titlul mondial în acest sezon, n-avem nicio idee. Știu că alți piloți nu sunt ca mine, dar ăsta sunt eu.
Dacă am mașina să mă lupt (n.r. la titlu), mă voi lupta să câștig încă un titlu mondial. Dacă nu voi avea un monopost competitiv, voi încerca să ajut echipa“, a spus pilotul de la Red Bull, potrivit gazzetta.it.
Declarația lui Verstappen poate fi considerată una surprinzătoare, ținând cont că este vorba despre un pilot care din 2021 până în 2024 a cucerit de patru ori titlul mondial și și-a demonstrat ambiția de a câștiga trofeul.
Ce a spus Verstappen despre viitorul său în motorsport
Printre altele, batavul de la Milton Keynes a dezvăluit că are în plan să concureze în viitor la celebra cursă de 24 de ore de la Le Mans și că nu se vede pilotând până la 40 de ani în Formula 1. Cu toate acestea, Verstappen a spus că se axează pe prezent, fără să dea detalii legate de eventuala sa retragere din “Marele Circ”.
“Cine știe? Momentan, mă concentrez pe prezent și pe acest sezon, de unde am multe de învățat. Nu măvăd în Formula 1 la 40 de ani.
Am alte obiective, îmi plac multe categorii din motorsport, sunt alte provocări pe care aș vrea să le încerc, dar nu mă gândesc la asta acum. Atât timp cât mă distrez pe pistă, sunt fericit cu ceea ce fac“.
Noul sezon din Formula 1 începe cu Marele Premiu al Australiei, care va avea loc în weekend-ul 6-8 martie. Spectacolul din “Marele Circ” se vede și în acest an în Universul Antena.
