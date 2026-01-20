Max Verstappen, declarație surprinzătoare privind viitorul sezon din Formula 1: "Nu mă gândesc, nu-mi pasă" - Antena Sport

Max Verstappen a acordat un interviu din Detroit pentru jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport, alături de care a vorbit despre mai multe subiecte, printre care și ce părere are despre viitorul sezon din “Marele Circ”. Olandezul a fost prezent zilele acestea în orașul din Michigan, unde a fost prezentat noul monopost al celor de la Red Bull pentru sezonul 2026.

Max Verstappen a încheiat sezonul trecut din Formula 1 pe locul secund, ratând șansa de a cuceri al cincilea titlu mondial consecutiv. Olandezul nici nu intra în cărțile pentru lupta de la vârf la jumătatea sezonului, însă a profitat de rezultatele sub așteptări de la McLaren și a revenit fabulos, având șansa la Abu Dhabi să câștige prestigiosul trofeu din “Marele Circ”, pe care l-a pierdut în dauna lui Lando Norris.

Max Verstappen nu se gândește la revanșă

Deși nu a reușit să câștige un nou titlu mondial, Verstappen a dezvăluit că nu se gândește să își ia revanșa. Întrebat de jurnaliștii italieni despre sezonul viitor, olandezul a declarat că sunt prea multe semne de întrebare pentru a-și declara candidatura la marele trofeu, referindu-se la modificările majore de regulament aplicate din 2026.

“Nu mă gândesc la asta, nu îmi pasă. În plus, nu putem spune cine se va lupta pentru titlul mondial în acest sezon, n-avem nicio idee. Știu că alți piloți nu sunt ca mine, dar ăsta sunt eu.

Dacă am mașina să mă lupt (n.r. la titlu), mă voi lupta să câștig încă un titlu mondial. Dacă nu voi avea un monopost competitiv, voi încerca să ajut echipa“, a spus pilotul de la Red Bull, potrivit gazzetta.it.