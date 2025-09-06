Max Verstappen, prima reacție după pole-position-ul din Marele Premiu al Italiei: „E fantastic” - Antena Sport

Închide meniul
Max Verstappen, prima reacție după pole-position-ul din Marele Premiu al Italiei: „E fantastic"

Formula 1
VIDEO

Max Verstappen, prima reacție după pole-position-ul din Marele Premiu al Italiei: „E fantastic"

Publicat: 6 septembrie 2025, 18:21

Max Verstappen, prima reacție după pole-position-ul din Marele Premiu al Italiei: E fantastic”

Max Verstappen, bucurie după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu al Italiei/ Profimedia

Max Verstappen a oferit prima reacție, după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu al Italiei. Pilotul olandez de la Red Bull va lua startul de pe primul loc în cursa care va fi duminică, de la 15:45, pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. 

Max Verstappen a obținut al cincilea pole-position din acest sezon, și primul după Marele Premiu al Marii Britanii. Campionul mondial en-titre l-a învins pe Lando Norris, obținând timpul de 1:18.792, un nou record al circuitului. 

Max Verstappen, prima reacție după pole-position-ul din Marele Premiu al Italiei 

Max Verstappen a declarat că va face totul pentru a obține a treia victorie la Monza, după cele din 2022 și 2023. El a mai plecat din pole-position în Marele Premiu al Italiei și în 2021, însă atunci cursa a fost câștigată de Daniel Ricciardo. 

Pe acest circuit, este foarte ușor să faci greșeli. Dar m-am simțit foarte bine, să fiu în pole aici e fantastic. Monopostul a funcționat bine pe toată durata week-end-ului, iar faptul că sunt în pole mă face foarte fericit. Am făcut unele modificări înainte de calificări pentru a forța puțin, de asta ai nevoie.  

E un moment excepțional pentru noi. Cursele au fost complicate pentru noi în acest sezon, dar voi face tot ce pot pentru a mă lupta mâine și vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Max Verstappen, după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu al Italiei.  

Din prima linie a cursei de la Monza va lua startul și Lando Norris, care a fost extrem de aproape să obțină pole-position-ul, fiind învins de Max Verstappen la doar 77 de sutimi. În linia a doua vor fi Oscar Piastri și Charles Leclerc, iar Lewis Hamilton va lua startul de pe locul 10, după penalizarea de cinci poziții pe grilă. 

