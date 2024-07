Max Verstappen, semne de întrebare după calificările Marelui Premiu al Belgiei: "Nu ştiu cât de rapizi vom fi mâine" - Antena Sport

Max Verstappen are semne de întrebare după calificările Marelui Premiu al Belgiei. Triplul campion mondial a fost cel mai rapid pilot în calificările de sâmbătă de la Spa.

Cu toate acestea, din cauza unei penalizări, el va pleca de pe locul 11 în cursa de duminică. Cursa va începe la ora 15:45 şi va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Max Verstappen, semne de întrebare după calificările Marelui Premiu al Belgiei: „Nu ştiu cât de rapizi vom fi mâine”

Calificările s-au disputat pe pistă udă, iar Max Verstappen a reuşit să treacă cu brio de provocările pistei de la Spa. Duminică se anunţă o zi cu temperaturi ridicate şi fără ploaie, iar Verstappen nu ştie încă dacă monopostul Red Bull va fi la fel de rapid în aceste condiţii:

„A fost o calificare foarte bună pentru mine, vremea a fost ok, am putut să ţinem calificările. Pneurile au rămas în condiţii bune. Sunt fericit, maşina a funcţionat foarte bine. Am putut să mă concentrez pe tururile mele. Au fost tururi foarte curate pe un circuit umed, ceea ce este foarte dificil.

Mâine va fi mai cald, fără ploaie. Vom avea probleme cu degradarea pneurilor. Trebuie să ne asigurăm că vom trata pneurile bine. Nu ştiu cât de rapizi vom fi mâine, sper că ne vom putea implica în luptă şi sper că voi putea să avansez.