McLaren, favorită la Singapore! Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Oscar Piastri descria perfect acest Mare Premiu de la Singapore: ”E mixul perfect de haos”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marele Premiu de la Singapore este duminică, de la ora 14:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Apa devine precum ceaiul

Cele două elemente care pun probleme în general sunt umiditatea (în jur de 80%) și temperatura (aproximativ 30 de grade Celsius). Pe scurt, căldura umedă, care îngreunează atât funcționarea motoarelor, cât și pe cea a organismului uman. Traseul e urban și destul de îngust. Efortul constant de a rămâne concentrat pentru abordarea virajelor își pune și el pecetea asupra piloților. Din aceste motive, un pilot poate pierde chiar și 3 kilograme în greutate în timpul cursei.

Această căldură umedă face ca și apa pe care o beau piloții în timpul cursei să ajungă, după câteva tururi, la temperatura ceaiului. „Există și o parte bună. Slăbești”, a glumit Max Verstappen. „Partea negativă, desigur, e că e inconfortabil să pilotezi. Trebuie să te obișnuiești să transpiri, iar transpirația rămâne în costum”, a spus olandezul. Mulți piloți fac băi cu gheață între sesiuni, pentru scăderea temperaturii corporale. Și Carlos Sainz a povestit anii trecuți că își mai deschide viziera căștii în timpul cursei, să se mai răcorească. În rest, speră doar ca mașina de siguranță să mai aducă niște întreruperi ale ritmului.

Înainte de începerea sezonului 2025, s-a introdus regula ca, dacă temperatura exterioară va depăși 31 de grade Celsius, cursa să fie declarată drept potențial periculoasă pentru sănătatea piloților. Aceștia vor purta niște costume speciale sub combinezoane, care să-i ajute la răcorire. Această bornă de temperatură e așteptat să fie atinsă sâmbătă, la calificări. Vineri și duminică e anunțată ploaie.