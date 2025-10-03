McLaren, favorită la Singapore! Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Georgescu Publicat: 3 octombrie 2025, 9:09

Lando Norris, în timpul Marelui Premiu de la Singapore din 2024 / Profimedia

Oscar Piastri descria perfect acest Mare Premiu de la Singapore: ”E mixul perfect de haos”.

Marele Premiu de la Singapore este duminică, de la ora 14:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Apa devine precum ceaiul

Cele două elemente care pun probleme în general sunt umiditatea (în jur de 80%) și temperatura (aproximativ 30 de grade Celsius). Pe scurt, căldura umedă, care îngreunează atât funcționarea motoarelor, cât și pe cea a organismului uman. Traseul e urban și destul de îngust. Efortul constant de a rămâne concentrat pentru abordarea virajelor își pune și el pecetea asupra piloților. Din aceste motive, un pilot poate pierde chiar și 3 kilograme în greutate în timpul cursei.

Această căldură umedă face ca și apa pe care o beau piloții în timpul cursei să ajungă, după câteva tururi, la temperatura ceaiului. „Există și o parte bună. Slăbești”, a glumit Max Verstappen. „Partea negativă, desigur, e că e inconfortabil să pilotezi. Trebuie să te obișnuiești să transpiri, iar transpirația rămâne în costum”, a spus olandezul. Mulți piloți fac băi cu gheață între sesiuni, pentru scăderea temperaturii corporale. Și Carlos Sainz a povestit anii trecuți că își mai deschide viziera căștii în timpul cursei, să se mai răcorească. În rest, speră doar ca mașina de siguranță să mai aducă niște întreruperi ale ritmului.

Înainte de începerea sezonului 2025, s-a introdus regula ca, dacă temperatura exterioară va depăși 31 de grade Celsius, cursa să fie declarată drept potențial periculoasă pentru sănătatea piloților. Aceștia vor purta niște costume speciale sub combinezoane, care să-i ajute la răcorire. Această bornă de temperatură e așteptat să fie atinsă sâmbătă, la calificări. Vineri și duminică e anunțată ploaie.

Specificații C3, C4, C5

Vor fi aceleași specificații de pneuri ca anul trecut, anume C3 (Hard), C4 (Medium) și C5 (Soft). Când s-au discutat alocările, a fost evaluată posibilitatea de-a fi folosită varianta C6, cel mai soft pneu din gamă. FIA, se știe, își dorește ca opțiunile strategice să fie cât mai multe. Având însă în vedere că forțele exercitate asupra anvelopelor sunt mari, la fel și temperaturile, s-a renunțat la idee. La Marina Bay, stresul termic e principala cauză de degradare a cauciucurilor. Pneul ce resimte cel mai mult uzura e cel din dreapta spate.

În mod normal, se va face o singură oprire la boxe. O singură modificare ar putea încuraja spre două opriri. Viteză minimă permisă pe linia standurilor a fost crescută cu 20 kilometri pe oră, de la 60 la 80. Asta a dus la scurtarea timpului de parcurgere a celor 400 de metri cu șase secunde. Un alt factor care ar putea duce la două opriri ar fi apariții repetate ale mașinii de siguranță, o obișnuită a acestor curse. Cea de anul trecut a fost una dintre puținele ocazii în care mașina de siguranță nu și-a făcut apariția pe pistă la Marele Premiu al statului Singapore. Evoluția pistei, forța de apăsare sunt ridicate. Cu o asemenea configurație, cu multe viraje apropiate de 90 de grade, frânarea și accelerația la ieșirile din aceste viraje sunt mari.

Un alt factor care aduce neprevăzut este alternanța dintre lumină și întuneric. Dacă sesiunile preliminare se dispută pe lumină naturală, dar cursa are loc atunci când traseul este iluminat artficial. Reflexia luminii artificiale pe asfalt le joacă uneori feste piloților.

Se depășește greu

În 10 Mari Premii dintre cele 15 disputate aici, învingătorul a fost ocupantul primei poziții pe grila de start. Motivul principal este că depășirile sunt greu de executat aici, în ciuda existenței a patru linii DRS. Max Verstappen nu a câștigat niciodată la Marina Bay, nici nu a obținut vreodată pole-position. Lando Norris a triumfat la Marina Bay anul trecut, Sainz acum doi ani. E un circuit care nu avantajează mașinile Mercedes și nici pe cele Ferrari. Garda la sol va fi crescută de toate echipele, mai ales din cauza denivelărilor. Chiar și în ceea ce privește gestionarea anvelopelor, condițiile meteorologice mai severe și forțele laterale mai mari exercitate asupra anvelopelor vor readuce în prim-plan problema degradării. Toate acestea pun McLaren pe prima poziție în topul șanselor.

