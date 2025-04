Multe necunoscute la Suzuka! Analiza lui Adrian Georgescu înaintea Marelui Premiu al Japoniei - Antena Sport

McLaren, aripi mai rigide

Limitările pe care FIA le adaugă succesiv în ceea ce privește aeroelasticitatea aripilor este posibil să mai reducă din viteza celor de la McLaren. Datele din China sugerează că MCL39 a fost printre cele mai lente pe liniile drepte: Norris a înregistrat 332,7 km/h, comparativ cu monopostul Red Bull al lui Max Verstappen, cu 339,6 km/h. Dacă echipa a fost forțată să își mai reducă flexibilitatea la aripa din spate, este posibil ca aceasta să fi crescut rezistența la înaintare pe liniile drepte.

În continuare, McLaren are un avantaj mare în ceea ce privește uzura pneurilor, pe care o gestionează mai bine decât echipele rivale.

Mercedes are o mașină echilibrată între punți, dar care are încă probleme în virajele lente, cu o apăsare prea mică pe puntea din spate. Red Bull nu va introduce upgrade-uri spectaculoase în acest triple-header, asta dacă nu îl luăm în calcul pe Yuki Tsunoda. Niponul are un dram de noroc: va debuta la Red Bull pe o pistă pe care o cunoaște foarte bine.