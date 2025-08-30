Oscar Piastri, prima reacție după ce a obținut pole position-ul în Marele Premiu al Țărilor de Jos - Antena Sport

Oscar Piastri a oferit prima reacție după sesiunea de calificări din Marele Premiu al Țărilor de Jos, care s-a văzut în direct pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Pilotul de la McLaren s-a declarat fericit de faptul că a reușit să obțină pole-ul, în cursa de duminică.
Ce a spus Oscar Piastri după ce a obținut pole position-ul în Marele Premiu al Țărilor de Jos
La interviul de la finalul sesiunii de calificări, Oscar Piastri a recunoscut că a avut anumite probleme în acest weekend. Totuși, acesta a dat asigurări că va da totul în cursa principală, pentru a-l învinge pe coechipierul Lando Norris, care va pleca din P2.
“A fost definiția ajungerii în vârf, la momentul potrivit. Am avut probleme cu unele viraje în acest weekend, nu am reușit să merg repede în ele, dar am reușit să merg repede pe alte zone. Un weekend dificil, din acest punct de vedere.
Avem 3 antrenamente libere. Ai suficient de mult timp să îmbunătățești, de la un tur la altul. Una peste alta, sunt foarte fericit.
Să vedem ce se va întâmpla mâine, de fiecare dată încercăm să ne batem unul pe celălalt, dar sunt unele variabile care pot apărea”, a spus Oscar Piastri.
„Cadoul” primit de Oscar Piastri
Australianul Oscar Piastri, actualul lider al Campionatului Mondial de Formula 1, va da numele unei tribune la Marele Premiu al Australiei, care va deschide sezonul 2026, pe care pilotul echipei McLaren l-ar putea aborda din postura de campion mondial.
Piastri (24 ani), născut la Melbourne, care nu a urcat până acum pe podiumul circuitului Albert Park, în trei curse, are un avans de nouă puncte în clasamentul general al piloţilor faţă de coechipierul său britanic Lando Norris, după 14 din cele 24 de etape ale sezonului.