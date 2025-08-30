Oscar Piastri, prima reacție după ce a obținut pole position-ul în Marele Premiu al Țărilor de Jos - Antena Sport

Închide meniul
Oscar Piastri, prima reacție după ce a obținut pole position-ul în Marele Premiu al Țărilor de Jos

Alex Ioniță Publicat: 30 august 2025, 17:17

Captură Antena Sport

Oscar Piastri a oferit prima reacție după sesiunea de calificări din Marele Premiu al Țărilor de Jos, care s-a văzut în direct pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Pilotul de la McLaren s-a declarat fericit de faptul că a reușit să obțină pole-ul, în cursa de duminică.

Cursa principală din Marele Premiu al Țărilor de Jos va fi în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY de la ora 15:45.

Ce a spus Oscar Piastri după ce a obținut pole position-ul în Marele Premiu al Țărilor de Jos

La interviul de la finalul sesiunii de calificări, Oscar Piastri a recunoscut că a avut anumite probleme în acest weekend. Totuși, acesta a dat asigurări că va da totul în cursa principală, pentru a-l învinge pe coechipierul Lando Norris, care va pleca din P2.

“A fost definiția ajungerii în vârf, la momentul potrivit. Am avut probleme cu unele viraje în acest weekend, nu am reușit să merg repede în ele, dar am reușit să merg repede pe alte zone. Un weekend dificil, din acest punct de vedere.

Avem 3 antrenamente libere. Ai suficient de mult timp să îmbunătățești, de la un tur la altul. Una peste alta, sunt foarte fericit.

Să vedem ce se va întâmpla mâine, de fiecare dată încercăm să ne batem unul pe celălalt, dar sunt unele variabile care pot apărea”, a spus Oscar Piastri.

„Cadoul” primit de Oscar Piastri

Australianul Oscar Piastri, actualul lider al Campionatului Mondial de Formula 1, va da numele unei tribune la Marele Premiu al Australiei, care va deschide sezonul 2026, pe care pilotul echipei McLaren l-ar putea aborda din postura de campion mondial.

Piastri (24 ani), născut la Melbourne, care nu a urcat până acum pe podiumul circuitului Albert Park, în trei curse, are un avans de nouă puncte în clasamentul general al piloţilor faţă de coechipierul său britanic Lando Norris, după 14 din cele 24 de etape ale sezonului.

Piastri a câştigat deja mai multe curse într-un sezon decât oricare alt pilot australian de la debutul Campionatului Mondial de Formula 1, în 1950, şase în acest an, pe lângă alte trei clasări pe locul secund.

”Pare ireal şi nu m-am gândit niciodată că ar putea fi posibil, dar susţinerea este incredibilă şi abia aştept să văd cum o să fie în martie anul viitor”, a declarat Piastri într-un comunicat al Grand Prix-ului Australiei.

Tribuna care îi va purta numele va fi pe linia dreaptă principală, opusă liniei boxelor, actuala tribună Fangio fiind extinsă şi împărţită în două.

Campioni mondiali precum Jack Brabham şi Alan Jones, alături de foşti piloţi de Formula 1, ca Mark Webber şi Daniel Ricciardo, au şi ei tribune numite după ei în Albert Park.

