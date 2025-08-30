Oscar Piastri, prima reacție după ce a obținut pole position-ul în Marele Premiu al Țărilor de Jos - Antena Sport

Oscar Piastri a oferit prima reacție după sesiunea de calificări din Marele Premiu al Țărilor de Jos, care s-a văzut în direct pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Pilotul de la McLaren s-a declarat fericit de faptul că a reușit să obțină pole-ul, în cursa de duminică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cursa principală din Marele Premiu al Țărilor de Jos va fi în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY de la ora 15:45.

Ce a spus Oscar Piastri după ce a obținut pole position-ul în Marele Premiu al Țărilor de Jos

La interviul de la finalul sesiunii de calificări, Oscar Piastri a recunoscut că a avut anumite probleme în acest weekend. Totuși, acesta a dat asigurări că va da totul în cursa principală, pentru a-l învinge pe coechipierul Lando Norris, care va pleca din P2.

“A fost definiția ajungerii în vârf, la momentul potrivit. Am avut probleme cu unele viraje în acest weekend, nu am reușit să merg repede în ele, dar am reușit să merg repede pe alte zone. Un weekend dificil, din acest punct de vedere.

Avem 3 antrenamente libere. Ai suficient de mult timp să îmbunătățești, de la un tur la altul. Una peste alta, sunt foarte fericit.