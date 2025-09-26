Oscar și Lando se luptă, Max pândește. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Sâmbăta trecută, înainte deci de Marele Premiu al Azerbaijanului, Andrea Stella spunea că, după upgrade-ul de podea făcut la Monza, Max Verstappen a devenit un pretendent serios la titlu. Întrebat fiind dacă vorbește serios, șeful echipei McLaren a întărit: “DA, și scrieți asta cu litere mari, căci așa am spus-o. Nu uitați că vorbim despre campionul mondial al ultimelor patru ediții, care are o mașină rapidă”, a afirmat Stella.

La fel a afirmat și Lando Norris: ”Oamenii nu ar trebui să se mai mire că Red Bull are o mașină rapidă”. A doua zi, Verstappen a triumfat, Piastri a abandonat, iar avantajul s-a redus la doar 69 de puncte.

Atuurile McLaren

În mod normal, cei de la McLaren ar trebui să aibă două atuuri. Primul este mașina. MCL39 e cel mai bun monopost din campionat, mai ales pe circuitele unde există o uzură importantă a pneurilor. Al doilea este faptul că au doi piloți de valori apropiate, în vreme ce, la Red Bull, cel de-al doilea pilot, indiferent care a fost acesta, nu se apropie de zona podiumului. Așadar, nu prea-i poate oferi un ajutor strategic în cursă lui Verstappen.

Ce spun ceilalți?

Charles Leclerc e de părere că „Aș fi foarte surprins dacă Verstappen ar lua titlul. Cred că Oscar sau Lando îl vor câștiga anul acesta”. Și Alonso e de părere că Max nu-și va putea adjudeca titlul. Fostul pilot F1 Van der Garde vede însă altfel lucrurile. „Nu cred că Piastri sau Norris vor deveni campioni mondiali, dar cred că Max va reuși. Mașina lui a devenit mult mai competitivă. Dacă te gândești bine, sunt doar două Grand Prix-uri care sunt potrivite pentru McLaren. Acestea sunt Singapore și Qatar. Pariez însă că Max va triumfa în Abu Dhabi, Mexic, Brazilia și Statele Unite”, a declarat van der Garde.

Ce spune statistica?

Cu șapte etape rămase, mai sunt de disputat aproape 30% din sezon. Punctajul maxim disponibil pentru orice pilot este de 199: șapte victorii în Grand Prix, totalizând 175 de puncte, plus 24 de puncte pentru câștigarea celor trei sprinturi. Diferența dintre Verstappen și Piastri este în prezent de 69 de puncte, ceea ce echivalează cu 34% din punctajul maxim disponibil. Este posibilă o asemenea ”remontada”?