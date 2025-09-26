Oscar și Lando se luptă, Max pândește. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Închide meniul
Oscar și Lando se luptă, Max pândește. Analiza lui Adrian Georgescu

Formula 1

Oscar și Lando se luptă, Max pândește. Analiza lui Adrian Georgescu

Adrian Georgescu Publicat: 26 septembrie 2025, 11:03

Oscar și Lando se luptă, Max pândește. Analiza lui Adrian Georgescu

Lando Norris, Oscar Piastri şi Max Verstappen / Profimedia

Sâmbăta trecută, înainte deci de Marele Premiu al Azerbaijanului, Andrea Stella spunea că, după upgrade-ul de podea făcut la Monza, Max Verstappen a devenit un pretendent serios la titlu. Întrebat fiind dacă vorbește serios, șeful echipei McLaren a întărit: “DA, și scrieți asta cu litere mari, căci așa am spus-o. Nu uitați că vorbim despre campionul mondial al ultimelor patru ediții, care are o mașină rapidă”, a afirmat Stella.

La fel a afirmat și Lando Norris: ”Oamenii nu ar trebui să se mai mire că Red Bull are o mașină rapidă”. A doua zi, Verstappen a triumfat, Piastri a abandonat, iar avantajul s-a redus la doar 69 de puncte.

Atuurile McLaren

În mod normal, cei de la McLaren ar trebui să aibă două atuuri. Primul este mașina. MCL39 e cel mai bun monopost din campionat, mai ales pe circuitele unde există o uzură importantă a pneurilor. Al doilea este faptul că au doi piloți de valori apropiate, în vreme ce, la Red Bull, cel de-al doilea pilot, indiferent care a fost acesta, nu se apropie de zona podiumului. Așadar, nu prea-i poate oferi un ajutor strategic în cursă lui Verstappen.

Ce spun ceilalți?

Charles Leclerc e de părere că „Aș fi foarte surprins dacă Verstappen ar lua titlul. Cred că Oscar sau Lando îl vor câștiga anul acesta”. Și Alonso e de părere că Max nu-și va putea adjudeca titlul. Fostul pilot F1 Van der Garde vede însă altfel lucrurile. „Nu cred că Piastri sau Norris vor deveni campioni mondiali, dar cred că Max va reuși. Mașina lui a devenit mult mai competitivă. Dacă te gândești bine, sunt doar două Grand Prix-uri care sunt potrivite pentru McLaren. Acestea sunt Singapore și Qatar. Pariez însă că Max va triumfa în Abu Dhabi, Mexic, Brazilia și Statele Unite”, a declarat van der Garde.

Ce spune statistica?

Cu șapte etape rămase, mai sunt de disputat aproape 30% din sezon. Punctajul maxim disponibil pentru orice pilot este de 199: șapte victorii în Grand Prix, totalizând 175 de puncte, plus 24 de puncte pentru câștigarea celor trei sprinturi. Diferența dintre Verstappen și Piastri este în prezent de 69 de puncte, ceea ce echivalează cu 34% din punctajul maxim disponibil. Este posibilă o asemenea ”remontada”?

O recuperare de un asemenea nivel s-a mai petrecut în 2007, când Raikkonen a devenit campion mondial cu Ferrari. Luăm momentul corespunzător unui procent de 29-30% de curse rămase de disputat din sezon. Acesta ar corespunde momentului în care mai erau cinci curse din calendarul de 17 curse. Raikkonen era atunci cu 16 puncte în urma lui Lewis Hamilton, un decalaj care astăzi pare mic, dar care era mai mare în vechiul sistem de 10 puncte pentru o victorie. Mai erau 50 de puncte disponibile, deci deficitul lui Raikkonen era de 32% din punctajul maxim posibil. Finlandezul a triumfat atunci în trei dintre cele 5 curse. Acum, repet, Verstappen ar avea de recuperat 34% din această diferență, ceea ce arată că are o sarcină extrem de dificilă.

Atuul Red Bull: Max

Red Bull are însă un atu formidabil în Verstappen, un adevărat lider al echipei. Iată, de pildă, cum și-a convins olandezul colegii să adopte o strategie nu tocmai comună în cursa de la Baku. Ați observat că olandezul, aidoma lui Russell, a pornit în cursă cu gume hard. în timp ce majoritatea celorlalți au ales gume medii la start. Povestește Laurent Mekies, proaspătul șef de echipă de la Red Bull: „Max a avut o idee foarte clară că va fi o cursă în care trebuie doar să piloteze, așteptând mașina de siguranță”. Verstappen a încercat să evite riscurile întâlnite la Monza, unde un pit stop făcut în partea a doua a cursei i-a expus la potențiale dezavantaje. Mekies a recunoscut riscurile abordării lui Verstappen. „Evident, dacă în turul 10 apare un safety-car, iar tu ai pornit cu pneuri hard, asta îți poate strica planul”. În ciuda riscurilor, strategia lui Verstappen a fost executată impecabil. Mekies a concluzionat: „Avea foarte clar în minte că voia să exploateze viteza mașinii și să ia distanță cu pneuri hard, și exact asta a făcut.”

Doi piloți în luptă, un dezavantaj

Un al doilea atu al celor de la Red Bull este lupta dintre Piastri și Norris, însoțită de încâlceala și frustrarea pe care așa-numitele reguli papaya le aduc. Cu cine se va lupta mai degrabă Piastri? Cu Verstappen, care are 69 de puncte în spatele său, ori cu coechipierul Norris, care are numai 25? Evident, cu Norris. Ted Kravitz, de la SkySports, spune astfel: „Max știe că a revenit în cursă pentru că acum are mașina care-i trebuie. Până acum a încercat să rămână la distanță mică de cele două McLaren și a așteptat acest moment al sezonului. Acum va reveni la planul A”.

Vremea 29 septembrie - 27 octombrie 2025. Scad temperaturile, la munte sunt anunţate lapoviță și ninsoriVremea 29 septembrie - 27 octombrie 2025. Scad temperaturile, la munte sunt anunţate lapoviță și ninsori
Urmează însă o cursă unde McLaren e favorită certă. Max nu a câștigat niciodată la Marina Bay, deși Red Bull a făcut-o în ultimii ani, prin Perez, în 2023. E o cursă care se desfășoară în general pe căldură, pe o pistă cu denivelări și cu o forță de apăsare mare. Cei de la Red Bull, a căror mașină are nevoie de o gardă la sol cât mai joasă, pentru a exploata efectul de sol, sunt dezavantajați aici.

