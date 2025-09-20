Cursa Marelui Premiu al Azerbaidjanului LIVE VIDEO (13:45, Antena 1 și AntenaPLAY). Max Verstappen pleacă din pole - Antena Sport

Închide meniul
Cursa Marelui Premiu al Azerbaidjanului LIVE VIDEO (13:45, Antena 1 și AntenaPLAY). Max Verstappen pleacă din pole

Andrei Nicolae Publicat: 20 septembrie 2025, 23:13

Max Verstappen, în Marele Premiu al Azerbaidjanului / Profimedia

Cea de-a 17-a etapă din Formula 1 urmează să își dispute cel mai important moment în ziua de duminică, pe circuitul din Baku. Cursa din cadrul Marelui Premiu al Azerbaidjanului are loc de la ora 13:45 și va fi transmis pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Max Verstappen va avea ocazia să obțină a doua victorie consecutivă, după ce s-a impus și în runda trecută, la Monza. Olandezul pleacă din pole-position în capitala Azerbaidjanului.

Verstappen a avut cel mai bun timp în calificările de la Baku, la capătul a trei stinturi care au rămas în istoria “Marelui Circ”. De pe P2 va pleca Carlos Sainz, în timp ce Liam Lawson a completat “podiumul” după Q3. O altă veste importantă venită după calificările din Azerbaidjan a fost cea legată de descalificarea lui Esteban Ocon pe motive tehnice.

Cursa de mâine se anunță una extrem de interesantă în vederea luptei la titlu, ținând cont că cei doi favoriți, Oscar Piastri și Lando Norris, pleacă de pe poziții cu care n-au fost obișnuiți în acest sezon. Britanicul a încheiat pe 7 calificările, în timp ce colegul său s-a lovit de parapete și va lua startul din P9.

În urmă cu un an, Oscar Piastri a câştigat Marele Premiu al Azerbaidjanului. El a fost urmat pe podium de Charles Leclerc şi de George Russell.

Cu o lungime de 6 km şi 3 metri, circuitul de la Baku trebuie parcurs de 51 de ori în timpul cursei. Cel mai rapid tur de la Baku a fost stabilit de Charles Leclerc, în 2019, atunci când a fost cronometrat cu timpul de 1:43.009.

Top 10 în calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului

  • 1. Max Verstappen (Red Bull)
  • 2. Carlos Sainz (Williams)
  • 3. Liam Lawson (Racing Bulls)
  • 4. Kimi Antonelli (Mercedes)
  • 5. George Russell (Mercedes)
  • 6. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  • 7. Lando Norris (McLaren)
  • 8. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  • 9. Oscar Piastri (McLaren)
  • 10. Charles Leclerc (Ferrari)
