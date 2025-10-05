Reacţia lui Lando Norris după ce McLaren a câştigat un nou titlu la constructori în Formula 1! - Antena Sport

Lando Norris s-a clasat pe 3 în cursa Marelui Premiu din Singapore, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, în timp ce colegul lui, Oscar Piastri, a fost pe 4. Performanţa celor doi piloţi i-a adus lui McLaren un nou titlu la constructori în Formula 1, al doilea la rând.
Lando Norris a vorbit în interviul de după cursă, pe care i l-a luat Jenson Button, în trecut şi el pilot McLaren, despre lupta cu Verstappen pentru locul 2. Chiar dacă nu a reuşit să îl depăşească pe campionul mondial, Norris s-a declarat fericit pentru titlul de la constructori.
Lando Norris, după ce McLaren a luat titlul la constructori: “Sunt fericit”
“(n.r: Lando, cum te simţi în primul rând? Pentru că ştiu că din punct de vedere fizic nu ai fost prea ok săptămâna asta) Nu mă simt prea rău, am putea începe cursa din nou. A fost o cursă grea, Max nu a făcut absolut nicio greşeală. Indiferent că mă simţeam bine sau nu mă simţeam bine, am dat totul. Am fost destul de aproape, am încercat să merg în paralel cu el, dar este foarte dificil să depăşeşti aici. Din păcate, pentru că ritmul maşinii a fost unul bun astăzi. Mi-ar fi plăcut să pun mai multă presiune pe el.
Am câştigat două poziţii faţă de unde am plecat în cursă. Sunt fericit, am câştigat şi titlul la constructori, aşadar sunt fericit.
(n.r: Ai fost foarte aproape de Max în virajul 3. Ce zici despre ce s-a întâmplat acolo?) Încă era umed în mai multe locuri, un incident de cursă. Am avut o mică corecţie de volan, dar nimic mai mult de atât. A fost o luptă roată la roată. Aş fi sperat să am mai multe şanse de a depăşi astăzi, dar din păcate nu s-a putut. Sunt fericit cu ce s-a întâmplat azi”, a declarat Lando Norris după cursa din Singapore.
McLaren a câştigat titlul la constructori în Formula 1! Piastri şi Norris şi-au “spulberat” adversarii
McLaren a câştigat titlul la constructori şi în acest sezon de Formula 1. În acest sezon Oscar Piastri şi Lando Norris nu le-au dat nicio şansă adversarilor la constructori.
Cursa de Formula 1 din Singapore a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. George Russell a câştigat cursa, dar momentul cel mai important a fost titlul obţinut de McLaren. Lando Norris a ieşit pe 3 în Singapore, iar colegul lui, Piastri, pe 4. Imaginile de după finalul cursei i-au arătat pe cei de la McLaren cum se bucurau pentru titlu.
Dacă în sezonul trecut McLaren a obţinut titlul la constructori datorită victoriei lui Lando Norris din ultima etapă, Marele Premiu de la Abu Dhabi, în acest sezon echipa lui Piastri şi Norris nu a avut nicio problemă în a-şi adjudeca titlul.
E al doilea titlu consecutiv pentru McLaren la constructori, după ce în 2024 a câştigat prima oară din 1998 încoace.
Înainte de cursa din Singapore, McLaren avea 623 de puncte, în timp ce ocupanta locului 2, Mercedes, avea numai 290 de puncte. Ferrari era pe 3, cu 286.
