Reacţia lui Lando Norris după ce McLaren a câştigat un nou titlu la constructori în Formula 1! - Antena Sport

Lando Norris s-a clasat pe 3 în cursa Marelui Premiu din Singapore, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, în timp ce colegul lui, Oscar Piastri, a fost pe 4. Performanţa celor doi piloţi i-a adus lui McLaren un nou titlu la constructori în Formula 1, al doilea la rând.

Lando Norris a vorbit în interviul de după cursă, pe care i l-a luat Jenson Button, în trecut şi el pilot McLaren, despre lupta cu Verstappen pentru locul 2. Chiar dacă nu a reuşit să îl depăşească pe campionul mondial, Norris s-a declarat fericit pentru titlul de la constructori.

Lando Norris, după ce McLaren a luat titlul la constructori: “Sunt fericit”

“(n.r: Lando, cum te simţi în primul rând? Pentru că ştiu că din punct de vedere fizic nu ai fost prea ok săptămâna asta) Nu mă simt prea rău, am putea începe cursa din nou. A fost o cursă grea, Max nu a făcut absolut nicio greşeală. Indiferent că mă simţeam bine sau nu mă simţeam bine, am dat totul. Am fost destul de aproape, am încercat să merg în paralel cu el, dar este foarte dificil să depăşeşti aici. Din păcate, pentru că ritmul maşinii a fost unul bun astăzi. Mi-ar fi plăcut să pun mai multă presiune pe el.

Am câştigat două poziţii faţă de unde am plecat în cursă. Sunt fericit, am câştigat şi titlul la constructori, aşadar sunt fericit.

(n.r: Ai fost foarte aproape de Max în virajul 3. Ce zici despre ce s-a întâmplat acolo?) Încă era umed în mai multe locuri, un incident de cursă. Am avut o mică corecţie de volan, dar nimic mai mult de atât. A fost o luptă roată la roată. Aş fi sperat să am mai multe şanse de a depăşi astăzi, dar din păcate nu s-a putut. Sunt fericit cu ce s-a întâmplat azi”, a declarat Lando Norris după cursa din Singapore.