"Rămâneți la baraj?". Cum a răspuns Mircea Lucescu la întrebarea care stă pe buzele tuturor după meciul României - Antena Sport

“Rămâneți la baraj?”. Cum a răspuns Mircea Lucescu la întrebarea care stă pe buzele tuturor după meciul României

Andrei Nicolae Publicat: 19 noiembrie 2025, 0:58

Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

Selcționerul Mircea Lucescu a primit din nou întrebări legate de viitorul său la conferința de presă organizată după meciul dintre România și San Marino, încheiat 7-1. Antrenorul naționalei nu a dat nici acum un răspuns concret și a mărturisit că vrea să preia asupra lui toată presiunea, astfel încât presa să nu se îndrepte către jucători.

România a defilat cu San Marino în ultima etapă din preliminariile pentru Cupa Mondială, însă rezultatul nu a mai contat în ierarhia finală a grupei F. După meci, Mircea Lucescu a declarat că urmează să meargă joi la tragerea la sorți a barajului, unde tricolorii își vor afla adversara din semifinalele și posibilele adversare din finală.

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Mircea Lucescu: “Până în martie vedem”

Selecționerul a punctat acel aspect în momentul în care a fost întrebat dacă mai rămâne pentru baraj, evitând din nou să dea un răspuns concret. Lucescu a vorbit ulterior despre cum vrea să ia presiunea asupra lui, dar și despre cum presa ajunge să facă și rău în momentul în care vorbesc despre viitorul său.

(n.r. Rămâneți la baraj?) Eu mă duc mâine la tragere la sorți, așa că nicio problemă. Până în martie vedem. Vedem încă o dată, ca să pot să pun stop tuturor (n.r. speculațiilor).

(n.r. O lăsați în coadă de pește) Păi foarte bine, ca să preiau asupra mea totul, să îi lase pe jucători în pace. Mulți își fac emisiunile cu numele meu, câte o oră vorbesc numai despre lucrul ăsta. Măcar dacă ar fi corecți, dacă ar analiza aspectele profesionale.

Când încep să intre în alte lucruri care fac rău jucătorilor, îmi fac rău mie, fac rău fotbalului românesc, fac rău masei de suporteri“, a spus Lucescu la conferința de presă.

În vestiar, selecționerul le-a transmis un mesaj cu subînțeles elevilor săi care s-ar traduce prin rămânerea sa la națională și pentru baraj, așa cum s-a scris în ultima perioadă.

Rezumat România – San Marino
Alimentele din produsele ambalate pentru copii, duse la analize. Pot provoca probleme foarte grave
Crezi că ar trebui ca Mircea Lucescu să fie pe banca naţionalei şi la baraj?
1 EXCLUSIVAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor 2 Lotul ales de Mircea Lucescu pentru România – San Marino. Trei jucători, OUT 3 UPDATEFlorin Cernat, cale liberă spre FCSB. FC Voluntari a anunţat plecarea sa de la echipă 4 VIDEORomânia – San Marino 7-1. Tricolorii i-au "distrus" pe amatori după ce oaspeţii au deschis scorul 5 Sabrina Voinea, abuzată verbal de mama ei! Imagini teribile din sala de gimnastică: "Mami, nu mai pot!" 6 Florinel Coman, ca și plecat de la Al-Gharafa. Qatarezii au două variante
