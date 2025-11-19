Mircea Lucescu, mesaj categoric despre posibilele adversare de la barajul World Cup 2026: "Atâta tot" - Antena Sport

Mircea Lucescu a vorbit despre victoria României din meciul cu San Marino, scor 7-1, dar şi despre eşecul din Bosnia. Tricolorii au încheiat pe locul 3 grupa de calificare, dar vor juca în martie barajul pentru World Cup 2026, graţie parcursului fără greşeală din Nations League, din urmă cu un an.
Chiar dacă România a întâlnit un adversar modest, Mircea Lucescu a fost încântat de modul în care s-au prezentat jucătorii săi în partida de la Ploieşti.
- Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY
Mircea Lucescu a înţeles unde a greşit România în Bosnia, după meciul cu San Marino: “Asta a fost problema”
Întrebat şi dacă are o preferinţă în privinţa adversarei de la baraj, dintre Italia, Turcia, Ucraina şi Danemarca, “Il Luce” nu a vrut să vorbească despre acest lucru şi a spus că Români:
“(n.r. aveţi vorba de vreo preferinţă?) Nu e vorba de preferinţe. Ajungem la baraj şi atâta tot. Indiferent cine va fi, noi trebuie să jucăm”, a declarat Mircea Lucescu, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Mai mult, Lucescu a dezvăluit că partida cu San Marino l-a făcut să înţeleagă ce nu a mers în meciul cu Bosnia, iar concluzia selecţionerului este una simplă: o problemă mentală:
“A contat modul în care jucătorii s-au exprimat în teren. De la Zenica, după repriza foarte bună făcută acolo, au fost 4-5 minute execrabile, în care am respins 15 mingi în 3 minute, i-am dat adversarului până au ajuns la gol. Poate din cauza fricii, a atmosferei. Astăzi am văzut o altă echipă, preocupată să joace în mare viteză, cu combinaţii scurte.
Toate golurile care s-au marcat au fost din acţiuni individuale, putea să fie şi mai mult. Nu rezultatul contează, ci impresia pe care au lăsat-o pe parcursul întregii seri. Au dominat categoric, au fost preocupaţi să construiască jocul, să combine, mai ales pe partea stângă. Toţi jucătorii s-au comportat extraordinar. Sprinturile pe care le-au făcut, chiar şi pe final de meci, m-au făcut să înţeleg că a fost o problemă pe partea mentală. Îi felicit pe băieţi, avem posibilitatea în astea 2-3 luni ca ei să joace la echipele de club”, a mai spus Mircea Lucescu.
