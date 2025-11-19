Mircea Lucescu, mesaj categoric despre posibilele adversare de la barajul World Cup 2026: "Atâta tot" - Antena Sport

Mircea Lucescu a vorbit despre victoria României din meciul cu San Marino, scor 7-1, dar şi despre eşecul din Bosnia. Tricolorii au încheiat pe locul 3 grupa de calificare, dar vor juca în martie barajul pentru World Cup 2026, graţie parcursului fără greşeală din Nations League, din urmă cu un an.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă România a întâlnit un adversar modest, Mircea Lucescu a fost încântat de modul în care s-au prezentat jucătorii săi în partida de la Ploieşti.

Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Mircea Lucescu a înţeles unde a greşit România în Bosnia, după meciul cu San Marino: “Asta a fost problema”

Întrebat şi dacă are o preferinţă în privinţa adversarei de la baraj, dintre Italia, Turcia, Ucraina şi Danemarca, “Il Luce” nu a vrut să vorbească despre acest lucru şi a spus că Români:

“(n.r. aveţi vorba de vreo preferinţă?) Nu e vorba de preferinţe. Ajungem la baraj şi atâta tot. Indiferent cine va fi, noi trebuie să jucăm”, a declarat Mircea Lucescu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Mai mult, Lucescu a dezvăluit că partida cu San Marino l-a făcut să înţeleagă ce nu a mers în meciul cu Bosnia, iar concluzia selecţionerului este una simplă: o problemă mentală: