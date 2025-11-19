Ştefan Baiaram, prima reacţie după primul gol la naţională! Ştie ce se va întâmpla cu selecţionerul Lucescu - Antena Sport

Ştefan Baiaram a reuşit primul său gol pentru naţionala României în meciul cu San Marino, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Baiaram e convins că Mircea Lucescu va fi pe banca naţionalei şi la meciurile de baraj din martie.
Ştefan Baiaram e convins că Mircea Lucescu va fi pe banca naţionalei şi la baraj: “Trebuie să continuăm munca pe care am început-o”
“(n.r: Felicitări în primul rând. Cum a fost?) În primul rând am câştigat. Aveam nevoie să câştigăm, să înscriem cât mai multe goluri.
Din păcate, în ultima perioadă, s-au întâmplat foarte multe lucruri. Ne pare rău că nu am câştigat în Bosnia şi mergem cu gânduri bune pentru meciurile de baraj.
(n.r: Aveai şi tu nevoie de un gol marcat la naţională după o perioadă nefastă?) Da. Am avut o perioadă mai slabă la echipa de club. Mă bucur că acum sunt foarte bine. De mâine o să merg la echipa de club, să îmi fac datoria la fiecare meci şi îmi doresc din tot sufletul să fiu şi în primăvară aici.
(n.r: Cum se văd meciurile de baraj, eventualele două meciuri) Vor fi alte meciuri faţă de ce am jucat în această seară. Ştim şi noi că vom întâlni echipe foarte puternice. Nu ne gândim (n.r: cu cine să pice), jucătorii care au lipsit să îşi revină şi cu siguranţă vom arăta foarte bine în aceste meciuri.
(n.r: De ce avem nevoie pentru a ajunge la Mondial?) Avem nevoie şi de şansă. Clar trebuie să arătăm mult mai bine faţă de ce am arătat până acum, să înscriem la ocaziile pe care ni le creăm, cred că asta este.
(n.r: Care a fost mesajul domnului Lucescu acum, în vestiar?) Să fim sănătoşi, să jucăm fiecare la echipa de club, să venim cu un moral foarte bun aici. Ne va aştepta o perioadă mult mai grea decât ce am trăit acum.
(n.r: V-a dat de înţeles că va fi şi în martie pe bancă?) Da, cu siguranţă tot dumnealui va fi. Trebuie să continuăm munca pe care am început-o. La sfârşit vom trage linie şi conducerea va vedea ce va fi”, a declarat Ştefan Baiaram după România – San Marino 7-1.
România – San Marino 7-1
Naţionala României a câştigat ultimul meci disputat în acest an, scor 7-1, cu San Marino, în preliminariile CM-2026. Partida a fost live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii au încheiat grupa H pe locul 3 şi vor fi nevoiţi să treacă de baraj pentru a ajunge în America.
La Ploieşti, pe ploaie, ultima echipă din clasamentul FIFA, locul 210, San Marino a deschis scorul încă din minutul 2, prin Nicolas Giacopetti, un tânăr de 19 ani. Tricolorii au restabilit egalitatea în minutul 13, printr-un autogol. Bîrligea a centrat de pe stânga şi Dante Rossi, vrând să respingă, a trimis în propria poartă. Dennis Man a ratat şansa unui gol, în minutul 25, însă minutul 29 a adus desprinderea pentru tricolori. Florin Tănase i-a pasat lui Baiaram, acesta a pătruns şi a înscris cu un şut la colţul lung, mingea trecând pe sub portarul Colombo. Este primul gol al lui Baiaram pentru echipa naţională.
Românii s-au aflat aproape de 3-1 în minutul 38, când Colombo a respins incredibil lovitura de cap a lui Vlad Dragomir, dar scorul pauzei a fost totuşi 3-1, după ce Bancu a oferit pasa şi Man a înscris din careu.
În partea secundă, portarul Colombo l-a blocat pe Bîrligea, în minutul 48, iar Dennis Man a şutat slab la colţul lung în minutul 55, dându-i şansa lui Colombo să oprească mingea.
După numai două minute oaspeţii au înscris din nou în propria poartă, Valentini deviind centrarea lui Bancu. Intrat în locul lui Tănase, Ianis Hagi a înscris al cincilea gol al tricolorilor, în minutul 76, după o pasă a lui Baiaram.
Finalul a mai adus două goluri pentru tricolori. Raţiu a făcut 6-1 în minutul 82, din pasa lui Bancu pentru ca Louis Munteanu să închidă tabela, cu un gol dintr-un penalty obţinut de Petrila, în minutul 86. S-a terminat România – San Marino 7-1 şi tricolorii au încheiat pe locul al treilea grupa H, cu 13 puncte.
