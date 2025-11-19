Ştefan Baiaram, prima reacţie după primul gol la naţională! Ştie ce se va întâmpla cu selecţionerul Lucescu - Antena Sport

Ştefan Baiaram a reuşit primul său gol pentru naţionala României în meciul cu San Marino, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Baiaram e convins că Mircea Lucescu va fi pe banca naţionalei şi la meciurile de baraj din martie.

Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00

Ştefan Baiaram e convins că Mircea Lucescu va fi pe banca naţionalei şi la baraj: “Trebuie să continuăm munca pe care am început-o”

“(n.r: Felicitări în primul rând. Cum a fost?) În primul rând am câştigat. Aveam nevoie să câştigăm, să înscriem cât mai multe goluri.

Din păcate, în ultima perioadă, s-au întâmplat foarte multe lucruri. Ne pare rău că nu am câştigat în Bosnia şi mergem cu gânduri bune pentru meciurile de baraj.

(n.r: Aveai şi tu nevoie de un gol marcat la naţională după o perioadă nefastă?) Da. Am avut o perioadă mai slabă la echipa de club. Mă bucur că acum sunt foarte bine. De mâine o să merg la echipa de club, să îmi fac datoria la fiecare meci şi îmi doresc din tot sufletul să fiu şi în primăvară aici.