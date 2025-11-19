Mircea Lucescu a răbufnit: "Nu am vândut meciuri la Securitate! Ce am făcut eu în cariera mea nu vor face ei în 2000 de ani!" - Antena Sport

Mircea Lucescu a pornit un atac virulent în conferinţa de presă, de la finalul partidei cu San Marino, câştigată de tricolori cu 7-1.
„Eu am ținut prea mult la echipa națională. Am fost căpitan doar la echipa națională. Indiferent ce fac ceilalți, obligația și responsabilitatea mea sunt să fiu aici. Atacurile îi caracterizează pe cei care le lansează, prin lipsa lor de respect. Există o linie care nu trebuie trecută.
Ce am făcut eu în cariera mea nu vor face ei în 2000 de ani! Încearcă în toate felurile să găsească ceva și nu găsesc nimic. Eu m-am concentrat pe fotbal, nu am vândut meciuri la Securitate sau altele.
Am venit cu tot sufletul. Dacă pot să ajut, ajut. Dacă simt că nu mai pot, plec singur”, a declarat Mircea Lucescu.
El a povestit şi situaţia lui Răzvan Marin la naţională, jucător care a reacţionat în momentul în care şi-a pierdut locul de titular.
“Mulți jucători au dispărut și nu-i poți aduce înapoi… trebuie să existe competiție. Îl menționați pe Răzvan Marin, nașul lui e Răzvan. Trebuie să arate că e mai bun decât altul. Greșelile lui au fost numeroase, inclusiv cu Bosnia.
Eu trec peste, dacă el înțelege anumite lucruri. Misiunea mea nu e să protejez pe cineva, ci să construiesc o echipă. Nu am toți jucătorii tineri pe care mi i-aș dori. De asta spun de Eissat. Sper să-l văd în campionatul României.
Am încercat să vă explic totul, deși tot ce spun ajunge interpretat. Asta e problema celor care analizează. Îi înțeleg, au un nume și trebuie să-și facă emisiunile cu acel nume”, a mai spus selecționerul.
