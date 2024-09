Regele Charles al Italiei. Cronica lui Adrian Georgescu - Antena Sport

“La cât graining aveam, nu s-ar fi putut”, a spus Norris după cursă. Piastri însă a declarat, tot la final: “Am făcut multe lucruri bune azi, dar sunt semne de întrebare asupra strategiei. Să facem o singură oprire la boxe a părut o decizie riscantă, dar la final s-a dovedit a fi cea corectă. Azi, din păcate, ne-a ieșit un pic pe dos, aveam totul de pierdut fiind în frunte. Charles putea încerca ceva diferit căci avea oricum locul al treilea asigurat”.

Ce vrea Piastri să spună? Că el, fiind în frunte când a trebuit să ia decizia, nu putea să riște. Leclerc a avut însă privilegiul celui care trebuie să reacționeze, deci să facă lucrurile diferit.

Evident că nimeni nu are datele de uzură a pneurilor pe care le are McLaren, totuși ce avea Piastri de pierdut? Nu este în luptă directă pentru titlul mondial individual. Are și el un monopost “prietenos” cu gumele.

O trezire târzie

Cei de la McLaren au fost 100% siguri că piloții de la Ferrari vor face o singură oprire la boxe cam în turul 40, după ce Piastri fusese deja pentru a doua oară la boxe. Norris a început atunci să-l preseze zdravăn pe Verstappen pentru a-l depăși, în lupta pentru locul al patrulea loc. Olandezul avea să intre la boxe câteva zeci de secunde mai târziu. În turul 41, Piastri trăgea deja tare și a făcut cel mai bun timp al cursei (de până atunci). Distanța între el și liderul Leclerc era de 18,5 secunde, din care au recuperat până la urmă doar vreo 16.

Ce-i lipsește lui Oscar Piastri

Mai există, poate, un motiv pentru care Piastri nu a mers pe această strategie cu o singură oprire. Există o singură diferență, în acest moment, între Oscar, pe de-o parte, și piloți precum Lando sau Leclerc sau Verstappen, de cealaltă parte. Să nu uităm că australianul e doar în cel de-al doilea său sezon de Formula 1.

Lui Oscar, în acest moment, îi lipsește pentru a fi un candidat la titlul suprem în F1 știința unei gestionări mai bune a pneurilor. Manevre îndrăznețe am văzut că face. Rapid este. Să ne amintim însă de cursa trecută, cea din Țările de Jos. În partea a doua a întrecerii, deși avea pneuri mai proaspete decât Charles Leclerc, Piastri nu s-a putut apropia de monegasc pentru a-l depăși. Nu a putut susține ritmul de cursă al colegului Lando Norris. A fost tot o chestie de menajare a pneurilor.

Lupta subtilă pentru menajarea pneurilor

Iar lupta s-a dat pe teritoriul acesta mult mai subtil. Dacă ați fost atenți la sosire, pneurile hard ale lui Leclerc, “purtate” timp de 38 de tururi, nu arătau cu mult mai rău decât cele ale lui Norris (21 tururi) sau Piastri (15 tururi). Aveau semne clare de uzură, dar nu încât să reflecte diferența aceasta în număr de tururi. Mai ales pe pneul din stânga față, care la Monza are parte de cea mai ridicată uzură. Aceasta e marea performanță a celor de la Ferrari și în special a lui Leclerc.