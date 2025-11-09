S-a scris istorie în calificările din Marele Premiu al Braziliei. Recordul doborât la Interlagos - Antena Sport

Închide meniul
S-a scris istorie în calificările din Marele Premiu al Braziliei. Recordul doborât la Interlagos

Andrei Nicolae Publicat: 9 noiembrie 2025, 11:16

Lando Norris, după calificările din Marele Premiu al Braziliei / Profimedia

Calificările din Marele Premiu al Braziliei au oferit momente extrem de interesante, iar sesiunea a treia a ieșit în evidență prin echilibrul dintre cei 10 piloți rămași pe grilă. Pe circuitul de la Interlagos s-a doborât un record sâmbătă, pentru că între locul 1 și locul 10 s-a înregistrat cea mai mică diferență din istoria unui astfel de moment din cadrul unui Mare Premiu.

Cele trei stinturi de calificări din Brazilia au fost marcate în primul rând de eliminarea lui Max Verstappen și de pole-ul obținut de Lando Norris, însă a existat o statistică extrem de interesantă care a trecut total neobservată. Timpii dintre cei 10 piloți rămași în Q3 au fost extrem de apropiați, iar pagina oficială a “Marelui Circ” a confirmat faptul că s-a scris istorie.

Record la Interlagos

Lando Norris a încheiat sesiunea de calificări cu un timp de 1:09.511, fiind urmat de Kimi Antonelli și de Charles Leclerc. Pe locul 10, în coada ultimei sesiuni de calificări, s-a aflat Nico Hulkenberg, care a fost la 528 de miimi distanță de britanicul de la McLaren.

Potrivit paginii oficiale, niciodată în istoria calificărilor din Formula 1 nu s-a mai întâmplat ca între primul și al 10-lea pilot să fie o diferență atât de mică. Lando Norris, deținătorul celui mai bun timp din Q3, speră să repete performanța din cursa de sprint, unde a câștigat și s-a dus la nouă puncte distanță de colegul Oscar Piastri, care a abandonat.

 
Cursa din Marele Premiu al Braziliei este astăzi de la ora 19:00 pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

