Jucătorul pe care Adi Mutu îl cere titular la naţionala României: "E complet" - Antena Sport

Adrian Mutu a fost impresionat de evoluţia avută de Darius Olaru (27 de ani), în Basel – FCSB 3-1, şi îl vede pe mijlocaşul roş-albaştrilor titular în echipa României pentru duelurile cu Bosnia şi San Marino, din preliminariile World Cup 2026.

Olaru are 26 de selecţii la echipa naţională şi a revenit la forma din trecut, la FCSB. “E un mijlocaş complet”, a spus Adrian Mutu despre jucătorul cotat la 7.5 milioane de euro cu 8 goluri şi un assist în acest sezon.

Adrian Mutu l-a lăudat pe Darius Olaru

“Păcat de ce s-a întâmplat în ultimul sfert de oră, altfel meciul ar fi fost diferit. Cred că FCSB a făcut un meci bun per total. Mi-a plăcut mult echipa, mai ales atitudinea lor în inferioritate numerică, când s-au dus peste adversar, au făcut presing, mai ales în repriza secundă.

A venit și golul lui Olaru, a fost senzațional, gol de fotbalist. Am auzit discuțiile despre națională. Eu sunt de altă părere, cred că Olaru e un pretendent la titularizare. E un mijlocaș complet, s-a întors la nivelul pe care îl știam cu toții. E o opțiune bună pentru Mircea Lucescu”, a spus Mutu, citat de fanatik.ro.

Darius Olaru a evoluat ultima oară la naţionala României cu un an în urmă, pe 18 noiembrie 2024, în meciul cu Cipru (4-1). El nu a prins niciun minut în preliminariile pentru World Cup 2026.