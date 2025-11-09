Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorul pe care Adi Mutu îl cere titular la naţionala României: "E complet" - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Jucătorul pe care Adi Mutu îl cere titular la naţionala României: “E complet”

Jucătorul pe care Adi Mutu îl cere titular la naţionala României: “E complet”

Publicat: 9 noiembrie 2025, 11:13

Comentarii
Jucătorul pe care Adi Mutu îl cere titular la naţionala României: E complet

Adrian Mutu, în timpul unui meci - Sport Pictures

Adrian Mutu a fost impresionat de evoluţia avută de Darius Olaru (27 de ani), în Basel – FCSB 3-1, şi îl vede pe mijlocaşul roş-albaştrilor titular în echipa României pentru duelurile cu Bosnia şi San Marino, din preliminariile World Cup 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Olaru are 26 de selecţii la echipa naţională şi a revenit la forma din trecut, la FCSB. “E un mijlocaş complet”, a spus Adrian Mutu despre jucătorul cotat la 7.5 milioane de euro cu 8 goluri şi un assist în acest sezon.

Adrian Mutu l-a lăudat pe Darius Olaru

“Păcat de ce s-a întâmplat în ultimul sfert de oră, altfel meciul ar fi fost diferit. Cred că FCSB a făcut un meci bun per total. Mi-a plăcut mult echipa, mai ales atitudinea lor în inferioritate numerică, când s-au dus peste adversar, au făcut presing, mai ales în repriza secundă.

A venit și golul lui Olaru, a fost senzațional, gol de fotbalist. Am auzit discuțiile despre națională. Eu sunt de altă părere, cred că Olaru e un pretendent la titularizare. E un mijlocaș complet, s-a întors la nivelul pe care îl știam cu toții. E o opțiune bună pentru Mircea Lucescu”, a spus Mutu, citat de fanatik.ro.

Darius Olaru a evoluat ultima oară la naţionala României cu un an în urmă, pe 18 noiembrie 2024, în meciul cu Cipru (4-1). El nu a prins niciun minut în preliminariile pentru World Cup 2026.

Reclamă
Reclamă

România va evolua în Bosnia, pe 15 noiembrie, de la ora 21:45. Ultimul meci din Grupa H a preliminariilor World Cup 2026 va avea loc la Ploieşti, cu San Marino, pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Darius Olaru, golul săptămânii în Europa League

Golul marcat de căpitanul echipei FCSB, Darius Olaru, în meciul cu FC Basel, pierdut cu campioana României cu 1-3, joi seara, pe St. Jakob-Park, a fost votat cel mai frumos din etapa a patra a competiţiei de fotbal Europa League, în ancheta desfăşurată pe site-ul UEFA.

Contracandidaţii lui Olaru au fost danezul Mikel Gogorza (FC Midtjylland), pentru golul înscris în meciul cu Celtic (3-1), sârbul Aleksa Terzic (RB Salzburg), pentru reuşita din meciul cu Go Ahead Eagles (2-0), şi spaniolul Son (Ludogoreţ), pentru golul marcat cu Ferencvaros (1-3).

"Luaţi-o că o omoară". Şi-a ucis sora pe care o bătea şi o chinuia de ani întregi. Filmul crimei din Vaslui"Luaţi-o că o omoară". Şi-a ucis sora pe care o bătea şi o chinuia de ani întregi. Filmul crimei din Vaslui
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Teroare într-un bloc din Galaţi. Un bărbat şi-a făcut un obicei din a-şi ataca fără motiv vecinii
Observator
Teroare într-un bloc din Galaţi. Un bărbat şi-a făcut un obicei din a-şi ataca fără motiv vecinii
Ce s-a ales de stadionul din București unde s-a jucat primul meci oficial în nocturnă. Cinci finale de Cupă găzduite de arenă
Fanatik.ro
Ce s-a ales de stadionul din București unde s-a jucat primul meci oficial în nocturnă. Cinci finale de Cupă găzduite de arenă
10:48
O nouă lovitură pentru FCU Craiova. Echipa lui Adrian Mititelu a pierdut un proces la FIFA și e bună de plată
10:43
Hermannstadt – FCSB LIVE TEXT (20:30). Roş-albaştrii caută a treia victorie consecutivă în Liga 1
10:25
VideoPhoenix Suns, victorie pe terenul lui LA Clippers. Formația din California, dusă în criză de Devin Booker&Co.
10:21
VIDEOCe a putut spune Ianis Hagi când un reporter din Turcia l-a comparat cu Gică Hagi, după golul magnific marcat
9:33
VideoJurnal Antena Sport | David Popovici a acceptat provocarea și i-a fost profesor de înot lui Selly
9:24
Reacţia oficială a Rapidului după ce Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Bosnia şi San Marino
Vezi toate știrile
1 FotoClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor 2 VIDEOLando Norris, pole-position în Marele Premiu al Braziliei! Calificări incredibile, cu Verstappen OUT din Q1 3 S-a “rupt” pe scara autocarului şi ratează Hermannstadt – FCSB. Situaţie incredibilă 4 VIDEOIanis Hagi, gol de senzaţie! Fiul lui Gică Hagi, în mare formă înaintea meciurilor naţionalei 5 Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor 6 Incredibil! Neluţu Varga i-a dat 100.000 de euro lui Gigi Becali ca să-l transfere pe Louis Munteanu. Ce s-a decis
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România