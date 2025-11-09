Jucătorul pe care Adi Mutu îl cere titular la naţionala României: "E complet" - Antena Sport

Adrian Mutu a fost impresionat de evoluţia avută de Darius Olaru (27 de ani), în Basel – FCSB 3-1, şi îl vede pe mijlocaşul roş-albaştrilor titular în echipa României pentru duelurile cu Bosnia şi San Marino, din preliminariile World Cup 2026.
Olaru are 26 de selecţii la echipa naţională şi a revenit la forma din trecut, la FCSB. “E un mijlocaş complet”, a spus Adrian Mutu despre jucătorul cotat la 7.5 milioane de euro cu 8 goluri şi un assist în acest sezon.
Adrian Mutu l-a lăudat pe Darius Olaru
“Păcat de ce s-a întâmplat în ultimul sfert de oră, altfel meciul ar fi fost diferit. Cred că FCSB a făcut un meci bun per total. Mi-a plăcut mult echipa, mai ales atitudinea lor în inferioritate numerică, când s-au dus peste adversar, au făcut presing, mai ales în repriza secundă.
A venit și golul lui Olaru, a fost senzațional, gol de fotbalist. Am auzit discuțiile despre națională. Eu sunt de altă părere, cred că Olaru e un pretendent la titularizare. E un mijlocaș complet, s-a întors la nivelul pe care îl știam cu toții. E o opțiune bună pentru Mircea Lucescu”, a spus Mutu, citat de fanatik.ro.
Darius Olaru a evoluat ultima oară la naţionala României cu un an în urmă, pe 18 noiembrie 2024, în meciul cu Cipru (4-1). El nu a prins niciun minut în preliminariile pentru World Cup 2026.
România va evolua în Bosnia, pe 15 noiembrie, de la ora 21:45. Ultimul meci din Grupa H a preliminariilor World Cup 2026 va avea loc la Ploieşti, cu San Marino, pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Darius Olaru, golul săptămânii în Europa League
Golul marcat de căpitanul echipei FCSB, Darius Olaru, în meciul cu FC Basel, pierdut cu campioana României cu 1-3, joi seara, pe St. Jakob-Park, a fost votat cel mai frumos din etapa a patra a competiţiei de fotbal Europa League, în ancheta desfăşurată pe site-ul UEFA.
Contracandidaţii lui Olaru au fost danezul Mikel Gogorza (FC Midtjylland), pentru golul înscris în meciul cu Celtic (3-1), sârbul Aleksa Terzic (RB Salzburg), pentru reuşita din meciul cu Go Ahead Eagles (2-0), şi spaniolul Son (Ludogoreţ), pentru golul marcat cu Ferencvaros (1-3).
- Reacţia oficială a Rapidului după ce Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Bosnia şi San Marino
- Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciurile decisive ale României cu Bosnia şi San Marino
- Cristiano Ronaldo, noi “săgeţi” către Lionel Messi: “Dacă Portugalia câştigă Cupa Mondială, va şoca lumea”
- Aşa va arăta tricoul lui Lionel Messi la World Cup 2026
- “Cum ar fi să îți aperi titlul mondial la Miami?”. Răspunsul pe care i l-a dat Leo Messi lui Fabrizio Romano