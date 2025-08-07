"Senna sau Schumacher nu ar fi spus așa ceva". Lewis Hamilton, criticat aspru pentru declarațiile din Ungaria - Antena Sport

Lewis Hamilton a încheiat pe locul 12 cursa din Marele Premiu al Ungariei, însă britanicul nu s-a remarcat prin prestația sa de pe circuit, ci printr-o declarație oferită după calificările de pe Hungaroring. După ce nu a reușit să intre în Q3, septuplul campion mondial a venit dărâmat la interviu și a declarat că este inutil și că echipa din Maranello ar trebui să ia în considerare schimbarea pilotului, respectiv pe el.

Spusele sportivului de 40 de ani au fost criticate de Jean Alesi, cel care a intrat în monopostul Ferrari între 1991 și 1995.

Lewis Hamilton a primit un avertisment din partea unui fost pilot Ferrari

La câteva zile după încheierea weekend-ului de la Hungaroring, unde Hamilton nu a reușit să puncteze în monopostul Ferrari, Jean Alesi a comentat declarațiile făcute de britanic după calificările din Ungaria. Francezul de origine italiană este de părere că dezvăluirea extrem de pesimistă făcută de septuplul campion mondial poate afecta serios echipa de mecanici care lucrează în folosul lui. În plus, Alesi a adus în discuție și două nume legendare din “Marele Circ”, respectiv pe Ayrton Senna și Michael Schumacher.

“Cred că atitudinea sa îi demoralizează pe cei care lucrează cu el. Senna sau Schumacher nu ar fi spus niciodată așa ceva“, a declarat Alesi, potrivit marca.com.

În plus, Alesi a analizat și prestația echipei italiene din cursa de la Marele Premiu al Ungariei. Charles Leclerc a plecat din pole-position, însă nu a prins nici măcar podiumul, terminând pe locul patru cursa.