Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Crimă în Bosnia. Un arbitru din prima ligă, arestat după ce a împușcat mortal o femeie - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Crimă în Bosnia. Un arbitru din prima ligă, arestat după ce a împușcat mortal o femeie

Crimă în Bosnia. Un arbitru din prima ligă, arestat după ce a împușcat mortal o femeie

Andrei Nicolae Publicat: 17 noiembrie 2025, 11:16

Comentarii
Crimă în Bosnia. Un arbitru din prima ligă, arestat după ce a împușcat mortal o femeie

Anis Kalajdžić, arbitrul criminal din Bosnia / Facebook via avaz.ba

Un arbitru din prima ligă a Bosniei, Anis Kalajdzic, a fost arestat duminică seara, după ce a comis o crimă. Poliția l-a reținut pe suspect după ce a împușcat mortal o femeie într-un restaurant din orașul Mostar.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lumea fotbalului din Bosnia este în șoc, după ce a fost produsă o crimă brutală în centrul orașului Mostar. Vestea respectivă vine la puțin timp după ce România a fost învinsă la Zenica de naționala lui Sergej Barbarez în preliminariile pentru Cupa Mondială, scor 1-3.

Caz șocant de crimă în Bosnia

Potrivit celor de la avaz.ba, citați de golazo.ro, suspectul crimei este Anis Kalajdzic, un tușier din primul eșalon al Bosniei, care este considerat drept unul dintre cei mai buni arbitri asistenți. Victima care și-a pierdut viața în urma atacului este o femeie din Kalesija numită Aldina Jahic, care se mutase din capitală, de la Sarajevo, la Mostar.

Potrivit informațiilor procurate de cei de la Crna Hronika, suspectul și-a urmărit victima de la stația de autobuz, după care a mers după ea până în baia unei cafenele, unde a ucis-o. Victima reușise să sune la poliție în timp ce alerga și a intrat în localul respectiv pentru a se adăposti.

După cele întâmplate, Kalajdzic ar fi încercat să se sinucidă, însă arma sa nu a funcționat. Recent, tușierul își înregistrare un pistol invocând motive de siguranță. Jurnaliștii de la blic.rs notează că între arbitrul asistent și victima sa ar fi existat o relație, iar crima s-a produs după ce femeia l-a părăsit.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
10.000 de viitori medici au susţinut examenul de Rezidenţiat. Doar 296 vor avea un post asigurat la stat
Observator
10.000 de viitori medici au susţinut examenul de Rezidenţiat. Doar 296 vor avea un post asigurat la stat
Ceartă monstruoasă în direct Dănuț Lupu – Robert Niță, după dezvăluirile unui arbitru fan Dinamo de pe vremea Miliției: „Cu regulamentul într-o mână și cu Dinamo la suflet!”
Fanatik.ro
Ceartă monstruoasă în direct Dănuț Lupu – Robert Niță, după dezvăluirile unui arbitru fan Dinamo de pe vremea Miliției: „Cu regulamentul într-o mână și cu Dinamo la suflet!”
11:10
Valoarea lui Mircea Lucescu la naţionala României, pusă la îndoială: “Este sub Rădoi, sub Contra”
10:43
Radu Drăgușin, mesaj în miez de noapte din cantonamentul naționalei. Fundașul a îmbrăcat din nou tricoul României
10:41
Lovitură grea pentru Universitatea Craiova. Doi jucători de bază s-au accidentat
10:10
Prima mutare făcută de FCSB. De astăzi este la club, Meme Stoica a făcut anunţul
9:44
Italienii vor România, la baraj. Ianis Hagi, ridiculizat în Gazzeta dellor Sport! “A moştenit tricoul cu numărul 10”
9:19
Dezvăluirea incredibilă a lui Erling Haaland: “Mancini mi-a pus mâna pe fund” Ce a putut face starul lui City
Vezi toate știrile
1 Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! 2 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 3 UPDATEÎnfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj 4 FRF va merge la FIFA, după scandările rasiste din Bosnia! Comunicatul oficial al federaţiei 5 Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia 6 Incidente la finalul meciului de la Zenica. Scandarea românilor care i-a scos din sărite pe bosniaici
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!