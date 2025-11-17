Crimă în Bosnia. Un arbitru din prima ligă, arestat după ce a împușcat mortal o femeie - Antena Sport

Un arbitru din prima ligă a Bosniei, Anis Kalajdzic, a fost arestat duminică seara, după ce a comis o crimă. Poliția l-a reținut pe suspect după ce a împușcat mortal o femeie într-un restaurant din orașul Mostar.

Lumea fotbalului din Bosnia este în șoc, după ce a fost produsă o crimă brutală în centrul orașului Mostar. Vestea respectivă vine la puțin timp după ce România a fost învinsă la Zenica de naționala lui Sergej Barbarez în preliminariile pentru Cupa Mondială, scor 1-3.

Caz șocant de crimă în Bosnia

Potrivit celor de la avaz.ba, citați de golazo.ro, suspectul crimei este Anis Kalajdzic, un tușier din primul eșalon al Bosniei, care este considerat drept unul dintre cei mai buni arbitri asistenți. Victima care și-a pierdut viața în urma atacului este o femeie din Kalesija numită Aldina Jahic, care se mutase din capitală, de la Sarajevo, la Mostar.

Potrivit informațiilor procurate de cei de la Crna Hronika, suspectul și-a urmărit victima de la stația de autobuz, după care a mers după ea până în baia unei cafenele, unde a ucis-o. Victima reușise să sune la poliție în timp ce alerga și a intrat în localul respectiv pentru a se adăposti.

După cele întâmplate, Kalajdzic ar fi încercat să se sinucidă, însă arma sa nu a funcționat. Recent, tușierul își înregistrare un pistol invocând motive de siguranță. Jurnaliștii de la blic.rs notează că între arbitrul asistent și victima sa ar fi existat o relație, iar crima s-a produs după ce femeia l-a părăsit.