"România, mai ales că e Lucescu". Fotbalistul trecut prin Liga 1 a spus pe cine vrea la baraj pentru naționala sa - Antena Sport

România este sigură că va fi în urna a patra la tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial, iar “tricolorii” își cunosc și o parte din adversarele peste care pot da în semifinale. Printre ele se află și Ucraina, iar un fost jucător al naționalei lui Serghei Rebrov și-a exprimat dorința de a înfrunta naționala lui Lucescu în play-off, punând accentul chiar pe prezența lui “Il Luce” pe banca tehnică.

Ucraina și-a asigurat locul de baraj la Cupa Mondială după ce a învins-o duminică seara pe Islanda, iar naționala galben-albastră urmează să fie în prima urnă valorică la tragerea la sorți. Recent, un fotbalist important din istoria reprezentativei, care a jucat inclusiv în Liga 1, și-a ales adversara pentru semifinalele din play-off și a numit-o pe România.

Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Un ucrainean o vrea pe România adversară la barajul pentru Mondial

Artem Milevskyi, fostul fotbalist care a jucat timp de jumătate de sezon pentru Concordia Chiajna în 2026, își dorește ca naționala lui Rebrov să o înfrunte pe România în semifinala barajului pentru Cupa Mondială. În vârstă de 40 de ani, fostul atacant care a făcut istorie la Dinamo Kiev vede un posibil duel între Ucraina și “tricolori” drept o posibilitate pentru țara sa de a-și lua revanșa după eșecul dur de la EURO 2024, scor 3-0 în favoarea noastră.

În plus, Milevskyi a pus accentul pe faptul că Mircea Lucescu este antrenorul naționalei, făcând probabil referire la experiența imensă a lui “Il luce” în fotbalul din Ucraina. Timp de 12 ani, actualul selecționer al “tricolorilor” a fost pe banca lui Șahtior Donețk, după care a petrecut alți trei chiar la Dinamo Kiev.

“Vreau să ne luăm revanșa în fața României după EURO, mai ales că este Lucescu antrenor acolo, așa că ar fi interesant. Trebuie să învingem orice echipă dacă vrem să ajungem la Cupa Mondială“, a spus Milevskyi, potrivit sport-express.ua.