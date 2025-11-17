Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"România, mai ales că e Lucescu". Fotbalistul trecut prin Liga 1 a spus pe cine vrea la baraj pentru naționala sa - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | “România, mai ales că e Lucescu”. Fotbalistul trecut prin Liga 1 a spus pe cine vrea la baraj pentru naționala sa

“România, mai ales că e Lucescu”. Fotbalistul trecut prin Liga 1 a spus pe cine vrea la baraj pentru naționala sa

Andrei Nicolae Publicat: 17 noiembrie 2025, 11:42

Comentarii
România, mai ales că e Lucescu. Fotbalistul trecut prin Liga 1 a spus pe cine vrea la baraj pentru naționala sa

Mircea Lucescu, pe banca României / Profimedia

România este sigură că va fi în urna a patra la tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial, iar “tricolorii” își cunosc și o parte din adversarele peste care pot da în semifinale. Printre ele se află și Ucraina, iar un fost jucător al naționalei lui Serghei Rebrov și-a exprimat dorința de a înfrunta naționala lui Lucescu în play-off, punând accentul chiar pe prezența lui “Il Luce” pe banca tehnică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ucraina și-a asigurat locul de baraj la Cupa Mondială după ce a învins-o duminică seara pe Islanda, iar naționala galben-albastră urmează să fie în prima urnă valorică la tragerea la sorți. Recent, un fotbalist important din istoria reprezentativei, care a jucat inclusiv în Liga 1, și-a ales adversara pentru semifinalele din play-off și a numit-o pe România.

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Un ucrainean o vrea pe România adversară la barajul pentru Mondial

Artem Milevskyi, fostul fotbalist care a jucat timp de jumătate de sezon pentru Concordia Chiajna în 2026, își dorește ca naționala lui Rebrov să o înfrunte pe România în semifinala barajului pentru Cupa Mondială. În vârstă de 40 de ani, fostul atacant care a făcut istorie la Dinamo Kiev vede un posibil duel între Ucraina și “tricolori” drept o posibilitate pentru țara sa de a-și lua revanșa după eșecul dur de la EURO 2024, scor 3-0 în favoarea noastră.

În plus, Milevskyi a pus accentul pe faptul că Mircea Lucescu este antrenorul naționalei, făcând probabil referire la experiența imensă a lui “Il luce” în fotbalul din Ucraina. Timp de 12 ani, actualul selecționer al “tricolorilor” a fost pe banca lui Șahtior Donețk, după care a petrecut alți trei chiar la Dinamo Kiev.

Vreau să ne luăm revanșa în fața României după EURO, mai ales că este Lucescu antrenor acolo, așa că ar fi interesant. Trebuie să învingem orice echipă dacă vrem să ajungem la Cupa Mondială“, a spus Milevskyi, potrivit sport-express.ua.

Reclamă
Reclamă

Fostul atacant al Ucrainei a adunat 50 de selecții pentru națională și a bifat și două participări la turnee finale, respectiv la Mondialul din 2006 și la EURO 2012.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
10.000 de viitori medici au susţinut examenul de Rezidenţiat. Doar 296 vor avea un post asigurat la stat
Observator
10.000 de viitori medici au susţinut examenul de Rezidenţiat. Doar 296 vor avea un post asigurat la stat
Ceartă monstruoasă în direct Dănuț Lupu – Robert Niță, după dezvăluirile unui arbitru fan Dinamo de pe vremea Miliției: „Cu regulamentul într-o mână și cu Dinamo la suflet!”
Fanatik.ro
Ceartă monstruoasă în direct Dănuț Lupu – Robert Niță, după dezvăluirile unui arbitru fan Dinamo de pe vremea Miliției: „Cu regulamentul într-o mână și cu Dinamo la suflet!”
11:16
Crimă în Bosnia. Un arbitru din prima ligă, arestat după ce a împușcat mortal o femeie
11:10
Valoarea lui Mircea Lucescu la naţionala României, pusă la îndoială: “Este sub Rădoi, sub Contra”
10:43
Radu Drăgușin, mesaj în miez de noapte din cantonamentul naționalei. Fundașul a îmbrăcat din nou tricoul României
10:41
Lovitură grea pentru Universitatea Craiova. Doi jucători de bază s-au accidentat
10:10
Prima mutare făcută de FCSB. De astăzi este la club, Meme Stoica a făcut anunţul
9:44
Italienii vor România, la baraj. Ianis Hagi, ridiculizat în Gazzeta dellor Sport! “A moştenit tricoul cu numărul 10”
Vezi toate știrile
1 Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! 2 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 3 UPDATEÎnfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj 4 FRF va merge la FIFA, după scandările rasiste din Bosnia! Comunicatul oficial al federaţiei 5 Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia 6 Incidente la finalul meciului de la Zenica. Scandarea românilor care i-a scos din sărite pe bosniaici
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!