Sergio Perez și-a prelungit contractul cu Red Bull Racing! Anunțul oficial: "Vamos, Checo!" - Antena Sport

Lewis Hamilton, copleşit de emoţii înaintea Marelui Premiu de Formula 1™ al Canadei

Lewis Hamilton este copleşit de emoţii înaintea Marelui Premiu de Formula 1™ al Canadei. În urmă cu 22 de ani, Hamilton obţinea prima sa victorie din carieră în Formula 1.

Lewis Hamilton deţine recordul absolut de victorii în Formula 1. Pilotul britanic de la Mercedes a obţinut numai puţind e 103 succese în Marele Circ. Prima victorie din carieră a obţinut-o chiar în Canada, pe circuitul de la Montreal.

Viitorul pilot al celor de la Ferrari a punctat, înaintea Marelui Premiu de Formula 1 al Canadei, că se împlinesc 22 de ani de la prima victorie.

„Așteptând << prima mea victorie. 22 de ani, primul meu an în F1 și doar a șasea cursă. A fost un adevărat moment de vis devenit realitate. Am avut parte de atât de mult sprijin în acel weekend și de atunci am simțit acest sprijin. Vă mulțumesc tuturor, în special celor care ați fost alături de la început”, a scris Lewis Hamilton pe reţelele de socializare.