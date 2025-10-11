Un fost șef din F1 a vorbit despre eventuala retragere a lui Fernando Alonso: "Aston Martin are nevoie de asta" - Antena Sport

Subiectul posibilei retrageri a lui Fernando Alonso din Formula 1 este unul discutat în lumea sportului cu motor, ținând cont de vârsta pe care o are dublul campion mondial. Gunther Steiner, fostul șef al celor de la Haas, a oferit și el câteva declarații în acest sens și a spus ce trebuie să facă Aston Martin înainte de momentul de “adio” al ibericului.

Fostul conducător cu dublă cetățenie (italiană și americană) crede că echipa din Silverstone ar trebui în primul rând să găsească un pilot de același calibru pe care îl are Alonso. În ceea ce privește momentul concret în care ar urma pilotul asturian să se retragă, Steiner nu a vrut să dea o predicție concretă.

Retragerea lui Alonso, subiect pentru Steiner

“Anul viitor vom vedea ce va fi. Se ia an cu an. Oamenii avansează în vârstă și văd cum îi afectează anumite lucruri. Aston Martin, în primul rând, are nevoie de cineva cu același talent pe care îl are el. Trebuie să fie cineva care e de talent egal“, a spus fostul șef de la Haas în cadrul podcastului “The Red Flags”, potrivit marca.com.

Recent, inclusiv Fernando Alonso a vorbit deschis despre eventuala sa retragere din “Marele Circ”. Pilotul de 44 de ani a mărturisit că vrea să se retragă în glorie în monopostul Aston Martin și că speră ca schimbarea regulamentului care se va produce în 2026 îl va transforma într-un pretendent la titlu.

Alonso a câștigat ultima sa cursă în 2013, atunci când se afla la volanul unui monopost Ferrari.