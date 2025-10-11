Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Un fost șef din F1 a vorbit despre eventuala retragere a lui Fernando Alonso: "Aston Martin are nevoie de asta" - Antena Sport

Home | Formula 1 | Un fost șef din F1 a vorbit despre eventuala retragere a lui Fernando Alonso: “Aston Martin are nevoie de asta”

Un fost șef din F1 a vorbit despre eventuala retragere a lui Fernando Alonso: “Aston Martin are nevoie de asta”

Andrei Nicolae Publicat: 11 octombrie 2025, 17:57

Comentarii
Un fost șef din F1 a vorbit despre eventuala retragere a lui Fernando Alonso: Aston Martin are nevoie de asta

Fernando Alonso, la Marele Premiu de la Singapore / Profimedia

Subiectul posibilei retrageri a lui Fernando Alonso din Formula 1 este unul discutat în lumea sportului cu motor, ținând cont de vârsta pe care o are dublul campion mondial. Gunther Steiner, fostul șef al celor de la Haas, a oferit și el câteva declarații în acest sens și a spus ce trebuie să facă Aston Martin înainte de momentul de “adio” al ibericului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul conducător cu dublă cetățenie (italiană și americană) crede că echipa din Silverstone ar trebui în primul rând să găsească un pilot de același calibru pe care îl are Alonso. În ceea ce privește momentul concret în care ar urma pilotul asturian să se retragă, Steiner nu a vrut să dea o predicție concretă.

Retragerea lui Alonso, subiect pentru Steiner

Anul viitor vom vedea ce va fi. Se ia an cu an. Oamenii avansează în vârstă și văd cum îi afectează anumite lucruri. Aston Martin, în primul rând, are nevoie de cineva cu același talent pe care îl are el. Trebuie să fie cineva care e de talent egal“, a spus fostul șef de la Haas în cadrul podcastului “The Red Flags”, potrivit marca.com.

Recent, inclusiv Fernando Alonso a vorbit deschis despre eventuala sa retragere din “Marele Circ”. Pilotul de 44 de ani a mărturisit că vrea să se retragă în glorie în monopostul Aston Martin și că speră ca schimbarea regulamentului care se va produce în 2026 îl va transforma într-un pretendent la titlu.

Alonso a câștigat ultima sa cursă în 2013, atunci când se afla la volanul unui monopost Ferrari.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
El este tânărul care a murit în accidentul cu autospeciala de poliție din Giurgiu. Eduard avea 17 ani
Observator
El este tânărul care a murit în accidentul cu autospeciala de poliție din Giurgiu. Eduard avea 17 ani
Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend
Fanatik.ro
Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend
18:28
România – Austria, LIVE VIDEO (Duminică, 21:45). Tricolorii, ultima şansă la primul loc în preliminarii
18:28
EXCLUSIVIlie Dumitrescu a prezis atacul României în duelul cu Austria: “Sper că Mircea Lucescu va fi inspirat”
18:20
Giovanni Becali, impresionat de situația de la Dinamo: „Se pricepe”
18:01
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua
17:25
Doliu la un club de Liga 1! Legenda a murit la 79 de ani
17:17
Cine este Teodor Ilincăi, tenorul care cântă imnul României la meciul cu Austria
Vezi toate știrile
1 Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit 2 EXCLUSIVMircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria 3 Zlatan Ibrahimovic şi-a amintit de Chivu: “Îi urez baftă, dar sper să nu câștige!” Cum îl laudă pe român 4 EXCLUSIVMircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după victoria cu Moldova: „Preia rolul lui Stanciu”. Ce a spus despre meciul cu Austria 5 Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după ce România a învins Moldova: „El va fi titular cu Austria” 6 Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei. Ce cuvânt a repetat de trei ori, după victoria României
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”