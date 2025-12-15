Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adi Mutu aşteaptă telefon de la Fiorentina: "Să mă duelez cu Cristi" - Antena Sport

Home | Fotbal | Adi Mutu aşteaptă telefon de la Fiorentina: “Să mă duelez cu Cristi”

Adi Mutu aşteaptă telefon de la Fiorentina: “Să mă duelez cu Cristi”

Radu Constantin Publicat: 15 decembrie 2025, 11:56

Comentarii
Adi Mutu aşteaptă telefon de la Fiorentina: Să mă duelez cu Cristi

Adrian Mutu sărbătoreşte marcarea unui gol - Sport Pictures

Fiorentina traversează o serie proastă de meciuri în Serie A şi a ajuns pe ultimul loc în clasament. Adi Mutu a trăit poate cele mai frumoase momente din carieră cu Fiorentina şi speră să priească şansa să antreneze acolo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Întrebat ce răspuns ar da în cazul în care ar fi sunat de conducerea clubului italian pentru a prelua banca tehnică, Adi Mutu a răspuns fără ezitare: ”Ar fi excepțional să mă sune. Nu ai cum să refuzi așa ceva. Una e SuperLiga, alta e Serie A. Ar fi senzațional să mă duelez cu Cristi”.

El a vorbit şi despre probleme de la echipă şi crede că sunt şanse ca echipa să se redreseze până la final de sezon.

”Dzeko și Gudmundsson nu fac senzație în atac. Au cea mai slabă apărare din campionat, cu 26 de goluri primite. Dar, dacă te uiți la lot, nu e unul slab. Nu știu ce se întâmplă exact. Multă lume vorbește despre un conflict în vestiar, dar eu cred că este o problemă tehnică. Nu cred în certurile dintre jucători. E șocant să o vezi pe ultimul loc. Au timp să se redreseze, pentru că la ei nu se joacă play-off/play-out”, a spus Mutu, pentru fanatik.ro.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseriile fără facultate cu salarii mai bune decât cele din IT. Se caută specialişti în aceste domenii
Observator
Meseriile fără facultate cu salarii mai bune decât cele din IT. Se caută specialişti în aceste domenii
Dinamo face 4 transferuri în perioada de mercato: trei sunt fundași! „E scenariul ideal”. Ce se întâmplă cu Boateng? Exclusiv
Fanatik.ro
Dinamo face 4 transferuri în perioada de mercato: trei sunt fundași! „E scenariul ideal”. Ce se întâmplă cu Boateng? Exclusiv
15:29
Gigi Becali anunţă “remontada supremă”: “Batem Rapid şi ne luptăm cu Craiova la titlu”
14:50
Dinamo, anunţ despre transferul lui Vladislav Blănuță: “Cifrele de care avem nevoie”
14:50
Gigi Becali a anunţat primul 11 din Unirea Slobozia – FCSB! Marius Şumudică a ironizat imediat antrenorii campioanei: “E groasă”
14:41
7.000 de dolari până în finală! Meciul cu cea mai mare cerere de bilete la Mondial și fanii care iau cu asalt America
14:06
Manuel Neuer s-a accidentat! Probleme pentru portarul lui Bayern Munchen
13:58
Costel Gâlcă, făcut praf după Rapid – Oţelul 0-2: “Ne-au umilit ăia în halul ăla și tu vorbești de arbitru?”
Vezi toate știrile
1 Conducerea Rapidului s-a decis! Asalt pentru fotbalistul de la Oțelul. Gălățenii solicită o sumă uriașă 2 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 3 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 4 Clubul uriaş care îl transferă pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Suma uriaşă anunţată! “Se poate face” 5 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 6 Bogdan Racoviţan a semnat! Contractul e valabil până în 2028
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”