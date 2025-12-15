Adi Mutu aşteaptă telefon de la Fiorentina: "Să mă duelez cu Cristi" - Antena Sport

Fiorentina traversează o serie proastă de meciuri în Serie A şi a ajuns pe ultimul loc în clasament. Adi Mutu a trăit poate cele mai frumoase momente din carieră cu Fiorentina şi speră să priească şansa să antreneze acolo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Întrebat ce răspuns ar da în cazul în care ar fi sunat de conducerea clubului italian pentru a prelua banca tehnică, Adi Mutu a răspuns fără ezitare: ”Ar fi excepțional să mă sune. Nu ai cum să refuzi așa ceva. Una e SuperLiga, alta e Serie A. Ar fi senzațional să mă duelez cu Cristi”.

El a vorbit şi despre probleme de la echipă şi crede că sunt şanse ca echipa să se redreseze până la final de sezon.

”Dzeko și Gudmundsson nu fac senzație în atac. Au cea mai slabă apărare din campionat, cu 26 de goluri primite. Dar, dacă te uiți la lot, nu e unul slab. Nu știu ce se întâmplă exact. Multă lume vorbește despre un conflict în vestiar, dar eu cred că este o problemă tehnică. Nu cred în certurile dintre jucători. E șocant să o vezi pe ultimul loc. Au timp să se redreseze, pentru că la ei nu se joacă play-off/play-out”, a spus Mutu, pentru fanatik.ro.