Adrian Mutu a propus un jucător în primul 11 al naţionalei pentru meciul cu Bosnia: "A jucat foarte bine cu Austria" - Antena Sport

Adrian Mutu a propus un jucător în primul 11 al naţionalei pentru meciul cu Bosnia: "A jucat foarte bine cu Austria"

Publicat: 14 noiembrie 2025, 15:36

Adrian Mutu, în timpul unui meci / Profimedia

Adrian Mutu a propus un jucător în primul 11 al naţionalei pentru meciul cu Bosnia. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro.

La trei zile după partida cu Bosnia, de la Zenica, naţionala lui Mircea Lucescu va primi vizita celor din San Marino. Meciul de la Ploieşti va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Adrian Mutu a propus un jucător în primul 11 al naţionalei pentru meciul cu Bosnia

Înaintea meciului cu Bosnia, Adrian Mutu a analizat posibilul prim 11 al României din meciul cu Bosnia. “Briliantul” vrea să-l vadă titular şi pe Alexandru Chipciu, fundaşul de 36 de ani care a prins primul 11 la meciul cu Austria, în lipsa suspendatului Nicuşor Bancu.

“De ce e clar cu Bancu? Chipciu a jucat foarte bine cu Austria. Adică unul dacă intră și joacă bine nu are niciun drept să rămână în echipă? Întreb și eu. Sau Adi Rus nu merită să fie în locul lui Racovițan? Eu am mai avut o discuție pe tema asta, că echipa se cam știe”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro, înainte de Bosnia – România.

Cum ar putea arăta echipa de start a României în meciul cu Bosnia:

  • Radu – Raţiu, Ghiţă, Racoviţan, Bancu – M. Marin, Dragomir – Man, Hagi, Mihăilă – Bîrligea.

Înaintea partidei cu Bosnia, România ocupă locul trei în Grupa H, cu 10 puncte. Lider e Austria, cu 15 puncte, iar bosniacii sunt pe doi, cu 13 puncte.

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

