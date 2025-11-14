Adrian Mutu a propus un jucător în primul 11 al naţionalei pentru meciul cu Bosnia: "A jucat foarte bine cu Austria" - Antena Sport

Adrian Mutu a propus un jucător în primul 11 al naţionalei pentru meciul cu Bosnia. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, şi va fi în format live text, pe as.ro.

La trei zile după partida cu Bosnia, de la Zenica, naţionala lui Mircea Lucescu va primi vizita celor din San Marino. Meciul de la Ploieşti va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Înaintea meciului cu Bosnia, Adrian Mutu a analizat posibilul prim 11 al României din meciul cu Bosnia. “Briliantul” vrea să-l vadă titular şi pe Alexandru Chipciu, fundaşul de 36 de ani care a prins primul 11 la meciul cu Austria, în lipsa suspendatului Nicuşor Bancu.

“De ce e clar cu Bancu? Chipciu a jucat foarte bine cu Austria. Adică unul dacă intră și joacă bine nu are niciun drept să rămână în echipă? Întreb și eu. Sau Adi Rus nu merită să fie în locul lui Racovițan? Eu am mai avut o discuție pe tema asta, că echipa se cam știe”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro, înainte de Bosnia – România.

Cum ar putea arăta echipa de start a României în meciul cu Bosnia: