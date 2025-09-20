Bologna - Genoa LIVE SCORE (16:00). Dennis Man şi PSV, derby cu Ajax. Programul complet al stranierilor - Antena Sport

Închide meniul
Bologna – Genoa LIVE SCORE (16:00). Dennis Man şi PSV, derby cu Ajax. Programul complet al stranierilor

Publicat: 20 septembrie 2025, 12:29

Nicolae Stanciu, la Genoa/ Profimedia

Programul stranierilor din week-end-ul 20-21 septembrie | Bologna – Genoa, partida din etapa a patra de Serie A, se va disputa azi, de la ora 16:00, şi va fi în format live score, pe AS.ro. Echipa lui Dan Şucu, la care evoluează Nicolae Stanciu, luptă pentru prima victorie a sezonului.

După ce în primele trei etape a fost titular la Genoa, Nicolae Stanciu a privit de pe banca de rezerve partida din etapa trecută a celor de la Genoa. “Grifonii” au remizat în deplasare cu Como, scor 1-1.

Programul stranierilor români | Bologna – Genoa LIVE SCORE (16:00)

Tot astăzi, de la ora 18:00, Olimpiu Moruţan ţinteşte victoria alături de echipa lui, Aris, în deplasarea de la Kifisia. Trupa internaţionalului român are şase puncte, după trei runde disputate în Grecia.

Dennis Man, unul dintre cei mai importanţi “tricolori”, va avea derby alături de PSV în această etapă. Campioana Olandei se va duela cu Ajax, meciul urmând să se dispute duminică, de la ora 15:30.

Tot duminică, Rayo Vallecano, echipa lui Andrei Raţiu, se va duela cu Celta Vigo, pe teren propriu, în timp ce Alanyaspor, formaţie la care joacă Ianis Hagi, va da piept cu Başakşehir.

Programul stranierilor români:

Sâmbătă:

  • 16:00 – Bologna – Genoa (Nicolae Stanciu)
  • 17:00 – Genclerbirligi – Eyupspor (Denis Drăguş)
  • 18:00 – Kifisia – Aris (Olimpiu Moruţan)
  • 20:00 – Trabzonspor – Gaziantep (Alexandru Maxim şi Deian Sorescu)

Duminică:

  • 15:00 – Rayo Vallecano (Andrei Raţiu) – Celta Vigo (Ionuţ Radu)
  • 15:30 – PSV (Dennis Man) – Ajax
  • 17:00 – Başakşehir – Alanyaspor (Ianis Hagi)
  • 17:00 – Kocaelispor – Rizespor (Valentin Mihăilă)
  • 17:30 – AEL Larissa – AEK (Răzvan Marin)
  • 19:30 – Elche – Real Oviedo (Horaţiu Moldovan)
