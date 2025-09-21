Virgil Ghiță, meci de coșmar! Românul, autogol în Dinamo Dresda - Hannover 2-2. A primit cea mai mică notă - Antena Sport

Virgil Ghiță a avut parte de un meci de coșmar în Bundesliga 2. Fundașul român și-a înscris în propria poartă, în Dinamo Dresda – Hannover 2-2.
Ghiță a fost titularizat de antrenorul lui Hannover, pentru partida din etapa a 6-a a sezonului de Bundesliga 2. Acesta a comis însă o gafă, în minutul 35 al duelului.
Meci de coșmar pentru Virgil Ghiță
La faza respectivă, mingea a fost centrată în careu, iar Virgil Ghiță a respins greșit. Balonul s-a oprit chiar în poarta echipei sale.
Dynamo Dresden [1]-1 Hannover – Vinko Sapina 35′
byu/suedney insoccer
Totuși, Ghiță nu a fost înlocuit în timpul partidei, însă specialiștii au venit cu un verdict dur, după prestația sa. Românul a primit nota 5,8, fiind considerat cel mai slab jucător, potrivit Sofascore.
După acest rezultat, Hannover, echipa lui Virgil Ghiță, ocupă locul al 3-lea în Bundesliga 2. De cealaltă parte, Dinamo Dresda se află pe locul 14, cu 5 puncte obținute în primele 6 partide disputate.
- Atenție, FCSB! Go Ahead Eagles, la turație maximă înaintea meciului din Europa League
- Edi Iordănescu, stupefiat după ultimul rezultat al Legiei Varșovia: “Am analizat de 20 de ori”
- Echipa care insistă pentru transferul lui George Pușcaș. Românul e tentat să semneze
- Răzvan Lucescu, un nou rezultat neconvingător pe banca lui PAOK. Edi Iordănescu, egal cu adversara Craiovei din UECL
- Cristiano Ronaldo şi Leo Messi au făcut show pentru Al-Nassr și Inter Miami. Goluri, pase decisive și victorii