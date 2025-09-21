Virgil Ghiță, meci de coșmar! Românul, autogol în Dinamo Dresda - Hannover 2-2. A primit cea mai mică notă - Antena Sport

Închide meniul
Virgil Ghiță, meci de coșmar! Românul, autogol în Dinamo Dresda – Hannover 2-2. A primit cea mai mică notă

Alex Ioniță Publicat: 21 septembrie 2025, 16:41

FOTO: Reddit

Virgil Ghiță a avut parte de un meci de coșmar în Bundesliga 2. Fundașul român și-a înscris în propria poartă, în Dinamo Dresda – Hannover 2-2.

Ghiță a fost titularizat de antrenorul lui Hannover, pentru partida din etapa a 6-a a sezonului de Bundesliga 2. Acesta a comis însă o gafă, în minutul 35 al duelului.

Meci de coșmar pentru Virgil Ghiță

La faza respectivă, mingea a fost centrată în careu, iar Virgil Ghiță a respins greșit. Balonul s-a oprit chiar în poarta echipei sale.

Dynamo Dresden [1]-1 Hannover – Vinko Sapina 35′
byu/suedney insoccer

Totuși, Ghiță nu a fost înlocuit în timpul partidei, însă specialiștii au venit cu un verdict dur, după prestația sa. Românul a primit nota 5,8, fiind considerat cel mai slab jucător, potrivit Sofascore.

După acest rezultat, Hannover, echipa lui Virgil Ghiță, ocupă locul al 3-lea în Bundesliga 2. De cealaltă parte, Dinamo Dresda se află pe locul 14, cu 5 puncte obținute în primele 6 partide disputate.

