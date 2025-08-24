Gafă jenantă în direct! Ce l-a putut întreba după ce jucătorul suferise o înfrângere ruşinoasă - Antena Sport

Închide meniul
Gafă jenantă în direct! Ce l-a putut întreba după ce jucătorul suferise o înfrângere ruşinoasă

Gafă jenantă în direct! Ce l-a putut întreba după ce jucătorul suferise o înfrângere ruşinoasă

Gafă jenantă în direct! Ce l-a putut întreba după ce jucătorul suferise o înfrângere ruşinoasă

Bogdan Stănescu Publicat: 24 august 2025, 12:49

Gafă jenantă în direct! Ce l-a putut întreba după ce jucătorul suferise o înfrângere ruşinoasă

Katharina Kleinfeldt şi Marco Friedl / captura Sky

Reporteriţa Sky, Katharina Kleinfeldt (32 de ani), a comis o gafă uriaşă în direct, după meciul Eintracht Frankfurt – Werder Bremen 4-1.

După partidă, Katharina Kleinfeldt i-a luat interviu căpitanului lui Werder Bremen, Marco Friedl (27 de ani).

Gafă uriaşă comisă de reporteriţa Sky, Katharina Kleinfeldt

Este această victorie la debut cea la care te așteptai?”, l-a întrebat Katharina Kleinfeldt pe Friedl.

Rămas perplex după întrebarea reporteriţei, Friedl i-a transmis acesteia că el evoluează la echipa care a fost învinsă.

Sunt jucătorul lui Werder Bremen, în caz că nu știi…”, a replicat el, râzând.

Friedl a dat senzaţia şi că îşi scoate căştile, pentru a părăsi zona în care Katharina Kleinfeldt îi lua interviu.

Oh… Eu… scuzați! E vina mea. Îmi pare rău. Îmi cer scuze! O vom lua de la capăt”, a spus, încurcată, jurnalista, după care a dat mâna cu căpitanul lui Werder Bremen, Marco Friedl.

Ulterior, Friedl a acceptat să îi răspundă la următoarele întrebări reporteriţei Sky.

Accident de groază pe podul din Brăila. Maşină izbită în plin: 4 victime, printre care un copil de 12 aniAccident de groază pe podul din Brăila. Maşină izbită în plin: 4 victime, printre care un copil de 12 ani
Werder Bremen a fost “distrusă” în prima etapă din Bundesliga de Eintracht Frankfurt. Can Uzun a deschis scorul, în minutul 22. 3 minute mai târziu, Bahoya majora avantajul gazdelor. Acelaşi Bahoya avea să realizeze “dubla”, în minutul 47. La scorul de 3-0, oaspeţii aveau să puncteze şi ei pe tabelă, prin Justin Njinmah (min. 48). Knauff avea să stabilească scorul final al meciului, 4-1, în minutul 70 al partidei.

