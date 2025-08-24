Gafă jenantă în direct! Ce l-a putut întreba după ce jucătorul suferise o înfrângere ruşinoasă - Antena Sport

Reporteriţa Sky, Katharina Kleinfeldt (32 de ani), a comis o gafă uriaşă în direct, după meciul Eintracht Frankfurt – Werder Bremen 4-1.
După partidă, Katharina Kleinfeldt i-a luat interviu căpitanului lui Werder Bremen, Marco Friedl (27 de ani).
Gafă uriaşă comisă de reporteriţa Sky, Katharina Kleinfeldt
”Este această victorie la debut cea la care te așteptai?”, l-a întrebat Katharina Kleinfeldt pe Friedl.
Rămas perplex după întrebarea reporteriţei, Friedl i-a transmis acesteia că el evoluează la echipa care a fost învinsă.
”Sunt jucătorul lui Werder Bremen, în caz că nu știi…”, a replicat el, râzând.
Friedl a dat senzaţia şi că îşi scoate căştile, pentru a părăsi zona în care Katharina Kleinfeldt îi lua interviu.
”Oh… Eu… scuzați! E vina mea. Îmi pare rău. Îmi cer scuze! O vom lua de la capăt”, a spus, încurcată, jurnalista, după care a dat mâna cu căpitanul lui Werder Bremen, Marco Friedl.
Ulterior, Friedl a acceptat să îi răspundă la următoarele întrebări reporteriţei Sky.