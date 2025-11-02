Harry Kane la Barcelona, lovitura încercată de catalani! Anunţul presei spaniole - Antena Sport

Presa spaniolă a anunţat că Barcelona a luat legătura cu reprezentanţii lui Harry Kane (32 de ani). Clubul catalan încearcă o adevărată “bombă” pe piaţa transferurilor.

Transferul lui Harry Kane la Barcelona s-ar putea realiza în vara anului următor, potrivit presei spaniole.

Barcelona l-ar putea transfera pe Harry Kane de la Bayern Munchen în vara lui 2026

AS.com a scris că trecerea lui Harry Kane la Barcelona s-ar putea face în schimbul sumei de 65 de milioane de euro. Kane e cotat la 75 de milioane de euro de către transfermarkt.com şi mai are contract cu Bayern Munchen până în vara lui 2027.

Barcelona va încerca să obţină o sumă importantă din vânzarea lui Robert Lewandowski (37 de ani). Atacantul polonez, cotat la 10 milioane de euro de către transfermarkt.com, mai are contract cu Barca până în vara anului viitor, dar catalanii vor încerca să îl vândă în această iarnă. Barca a luat deja legătura cu clubului din Arabia Saudită, a subliniat presa spaniolă.

Harry Kane are cifre fabuloase în acest sezon. În 9 meciuri în care a evoluat în campionat, atacantul englez a înscris 12 goluri şi a dat 3 assist-uri. Kane mai are 4 goluri în 2 partide jucate în Cupa Germaniei şi 5 goluri în 3 meciuri în Liga Campionilor.