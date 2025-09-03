Legenda lui Real Madrid, pe lista celor de la Leverkusen pentru înlocuirea lui Erik ten Hag - Antena Sport

Erik ten Hag a rezistat doar trei meciuri pe banca celor de la Bayer Leverkusen, iar acum formația din Bundesliga este în căutarea unui nou antrenor. Unul dintre favoriții clubului este un fost jucător legendar al celor de la Real Madrid.

Marele avantaj în acest caz ar fi că antrenorul nu are în prezent niciun angajament, ceea ce nu presupune achitarea unei clauze de reziliere pentru aducerea acestuia pe banca tehnică.

Leverkusen vrea să aducă un nou fost jucător al Realului, după Xabi Alonso

Cu un egal și o înfrângere după primele două etape de campionat, Bayer Lekerkusen a luat decizia de a-l demite pe olandezul Erik ten Hag. Presa din Spania anunță că oficialii „farmaciștilor” au găsit deja un înlocuitor pentru acesta.

Potrivit Mundo Deportivo, Raul Gonzalez, fostul mare jucător al „los blancos”, este marele favorit pentru a prelua banca tehnică a celor de la Bayer Leverkusen. Fără aventură pe banca unei echipe de seniori, Raul este liber de contract după despărțirea de Real Madrid.

Cei doi ani în care a îmbrăcat tricoul celor de la Schalke 04 l-au ajutat pe Raul să își construiască o reputație fantastică în Germania, iar șansele ca el să accepte o posibilă ofertă din Bundesliga sunt tot mai mari.