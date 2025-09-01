Erik ten Hag a fost demis de Bayer Leverkusen după două etape! Mesajul sec transmis de club - Antena Sport

Erik ten Hag nu mai este antrenorul lui Bayer Leverkusen. Olandezul de 55 de ani a venit la campioana Germaniei din 2024 în locul lui Xabi Alonso şi a sperat să ducă mai departe munca actualului antrenor de la Real Madrid.
Conducerea celor de la Leverkusen s-a convins însă după numai două etape. Înfrângerea de pe teren propriu cu Hoffenheim, din prima etapă, dar şi remiza de pe terenul lui Bremen din a doua etapă, i-au făcut pe cei din conducerea lui Leverkusen să ia o decizie radicală, după numai două etape din noul sezon din Bundesliga.
Erik ten Hag a fost demis de Bayer Leverkusen
“Bayer 04 Leverkusen s-a despărțit cu efect imediat de antrenorul principal Erik ten Hag.
Antrenamentele vor fi preluate, pentru moment, de către personalul tehnic adjunct”, a anunţat fosta campioană din Bundesliga pe social media, fără să îi ureze succes sau să îi mulţumească olandezului pentru munca depusă.
Bayer 04 Leverkusen has parted ways with head coach Erik ten Hag with immediate effect.
Training will be taken over by the assistant coaching staff for the time being. pic.twitter.com/aKrEtySB46
Erik ten Hag rămâne însă şi cu un succes pe banca lui Bayer Leverkusen. La jumătatea lunii august, în primul tur al Cupei Germaniei, Leverkusen a câştigat cu 4-0 pe terenul celor de la Grossaspach, formaţie din liga a patra.
Erik ten Hag şi-a început cariera de antrenor la Go Ahead Eagles, viitoarea adversară a FCSB-ului din Europa League. El a mai antrenat a doua echipă a lui Bayern Munchen, FC Utrecht şi Ajax, alături de care ajungea în semifinalele UEFA Champions League în 2019, unde “lăncierii” erau eliminaţi dramatic de hat-trick-ul lui Lucas Moura, în dubla cu Tottenham.
În vara anului 2022, Erik ten Hag a semnat cu Manchester United, acolo unde a intrat rapid în conflict cu Cristiano Ronaldo, cel care ulterior a plecat de la echipă. La United, Ten Hag a înregistrat şi rezultate ruşinoase, precum celebrul 0-7 de pe Anfield, cu Liverpool, din 2023, dar a câştigat şi două trofee cu “diavolii”: Cupa Ligii Angliei (2023) şi Cupa Angliei (2024). El a fost demis de formaţia de pe Old Trafford în octombrie 2024.