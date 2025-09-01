Erik ten Hag a fost demis de Bayer Leverkusen după două etape! Mesajul sec transmis de club - Antena Sport

Erik ten Hag nu mai este antrenorul lui Bayer Leverkusen. Olandezul de 55 de ani a venit la campioana Germaniei din 2024 în locul lui Xabi Alonso şi a sperat să ducă mai departe munca actualului antrenor de la Real Madrid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conducerea celor de la Leverkusen s-a convins însă după numai două etape. Înfrângerea de pe teren propriu cu Hoffenheim, din prima etapă, dar şi remiza de pe terenul lui Bremen din a doua etapă, i-au făcut pe cei din conducerea lui Leverkusen să ia o decizie radicală, după numai două etape din noul sezon din Bundesliga.

Erik ten Hag a fost demis de Bayer Leverkusen

“Bayer 04 Leverkusen s-a despărțit cu efect imediat de antrenorul principal Erik ten Hag.

Antrenamentele vor fi preluate, pentru moment, de către personalul tehnic adjunct”, a anunţat fosta campioană din Bundesliga pe social media, fără să îi ureze succes sau să îi mulţumească olandezului pentru munca depusă.

Bayer 04 Leverkusen has parted ways with head coach Erik ten Hag with immediate effect.

Training will be taken over by the assistant coaching staff for the time being. pic.twitter.com/aKrEtySB46

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 1, 2025