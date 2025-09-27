Meci ireal în campionatul Germaniei! S-au marcat 10 goluri! Cât era scorul la pauză - Antena Sport

A fost un adevărat spectacol sâmbătă seară în meciul dintre Borussia M’gladbach și Eintracht Frankfurt. Cele două formații au reușit performanța de a marca 10 goluri într-un joc de Bundesliga.
Scorul final a fost 6-4 în favoarea celor de la Eintracht Frankfurt, asta după ce oaspeții au făcut o adevărată demonstrație de forță în primele 45 de minute.
Borussia M’gladbach – Eintracht Frankfurt 4-6. Scor uluitor în Bundesliga
Etapa cu numărul 5 din Bundesliga le-a adus față în față pe Borussia M’gladbach și Eintracht Frankfurt. Gruparea oaspete a reușit o victorie spectaculoasă, asta după ce la pauză avea un avantaj de cinci goluri.
Ce este și mai uluitor este faptul că în repriza a doua, gazdele au punctat și ele de alte patru ori, iar rezultatul final a fost 4-6. Robin Koch a deschis scorul în minutul 11, iar patru minute mai târziu, reușita lui Ansgar Knauff avea să dubleze avantajul oaspeților.
Până la pauză, Frankfurt a mai înscris de trei ori. Jonathan Burkardt a dus scorul la 3-0 în minutul 35, iar Fares Chaibi și Can Yilmaz Uzun au contribuit și ei la o primă repriză de vis pentru oaspeți.
Imediat după pauză, Koch a făcut dubla și părea să fi încheiat socotelile în acest joc. Gazdele au avut însă o tresărire de orgoliu și au marcat de patru ori până la finalul jocului, insuficient pentru a scoate măcar un punct.
Jens Castrop, Haris Tabakovic, Yannik Engelhardt și Grant-Leon Ranos au punctat pentru Borussia M’gladbach. A fost a treia victorie a sezonului pentru Eintracht Frankfurt, care are al doilea cel mai bun atac din Bundesliga, după Bayern Munchen.
- Harry Kane, peste Cristiano Ronaldo şi Erling Haaland! Performanţa istorică realizată de starul englez
- Record unic stabilit de Harry Kane în Bundesliga! Englezul, la un pas să-i calce pe urme lui Cristiano Ronaldo
- Bayern Munchen, liderul la zi din Bundesliga! Harry Kane a făcut spectacol cu Hoffenheim
- Statistică uluitoare pentru Bayern Munchen. Golaverajul halucinant din ultimele 10 meciuri de acasă cu Hamburg
- Bayern Munchen n-a avut milă în meciul cu Hamburg. Bavarezii au făcut “manita”