Meci ireal în campionatul Germaniei! S-au marcat 10 goluri! Cât era scorul la pauză - Antena Sport

A fost un adevărat spectacol sâmbătă seară în meciul dintre Borussia M’gladbach și Eintracht Frankfurt. Cele două formații au reușit performanța de a marca 10 goluri într-un joc de Bundesliga.

Scorul final a fost 6-4 în favoarea celor de la Eintracht Frankfurt, asta după ce oaspeții au făcut o adevărată demonstrație de forță în primele 45 de minute.

Borussia M’gladbach – Eintracht Frankfurt 4-6. Scor uluitor în Bundesliga

Etapa cu numărul 5 din Bundesliga le-a adus față în față pe Borussia M’gladbach și Eintracht Frankfurt. Gruparea oaspete a reușit o victorie spectaculoasă, asta după ce la pauză avea un avantaj de cinci goluri.

Ce este și mai uluitor este faptul că în repriza a doua, gazdele au punctat și ele de alte patru ori, iar rezultatul final a fost 4-6. Robin Koch a deschis scorul în minutul 11, iar patru minute mai târziu, reușita lui Ansgar Knauff avea să dubleze avantajul oaspeților.

Până la pauză, Frankfurt a mai înscris de trei ori. Jonathan Burkardt a dus scorul la 3-0 în minutul 35, iar Fares Chaibi și Can Yilmaz Uzun au contribuit și ei la o primă repriză de vis pentru oaspeți.