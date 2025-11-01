Bayern Munchen - Bayer Leverkusen 3-0. Campioana Germaniei ajunge la 9 succese la rând - Antena Sport

Închide meniul
Bayern Munchen – Bayer Leverkusen 3-0. Campioana Germaniei ajunge la 9 succese la rând

Daniel Işvanca Publicat: 1 noiembrie 2025, 21:59

Bayern Munchen – Bayer Leverkusen 3-0. Campioana Germaniei ajunge la 9 succese la rând

Jucătorii celor de la Bayern Munchen / Getty Images

Bayern Munchen a primit sâmbătă vizita celor de la Bayer Leverkusen, în etapa cu numărul 9 a campionatului Germaniei. Formația antrenată de Vincent Kompany și-a continuat parcursul de excepție.

Concret, campioana en-titre a reușit o victorie cu scorul de 3-0 și a ajuns la nouă victorii consecutive în actuala ediție de campionat, un start fabulos pentru gruparea bavareză.

Bayern Munchen, avans de cinci puncte față de locul doi

Bayern Munchen și-a continuat sezonul remarcabil sâmbătă, când s-a impus cu scorul de 3-0 în fața celor de la Bayer 04 Leerkusen. Echipa lui Vincent Kompany a controlat partida și nu a avut emoții în niciun moment.

Serge Gnabry a deschis scorul pentru campioana en-titre în minutul 25, iar după doar șapte minute, Nicolas Jackson a dublat avantajul gazdelor, cu primul său gol la Bayern.

Scorul final a fost stabilit până la pauză. Bade a marcat în proprie poartă chiar înainte de finalul primei părți. Cu această victorie, Bayern a ajuns la nouă succese consecutive. Aceștia au deja un avans față de locul al doilea, ocupat de RB Leipzig.

