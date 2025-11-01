Bayern Munchen - Bayer Leverkusen 3-0. Campioana Germaniei ajunge la 9 succese la rând - Antena Sport

Bayern Munchen a primit sâmbătă vizita celor de la Bayer Leverkusen, în etapa cu numărul 9 a campionatului Germaniei. Formația antrenată de Vincent Kompany și-a continuat parcursul de excepție.
Concret, campioana en-titre a reușit o victorie cu scorul de 3-0 și a ajuns la nouă victorii consecutive în actuala ediție de campionat, un start fabulos pentru gruparea bavareză.
Bayern Munchen, avans de cinci puncte față de locul doi
Bayern Munchen și-a continuat sezonul remarcabil sâmbătă, când s-a impus cu scorul de 3-0 în fața celor de la Bayer 04 Leerkusen. Echipa lui Vincent Kompany a controlat partida și nu a avut emoții în niciun moment.
Serge Gnabry a deschis scorul pentru campioana en-titre în minutul 25, iar după doar șapte minute, Nicolas Jackson a dublat avantajul gazdelor, cu primul său gol la Bayern.
Scorul final a fost stabilit până la pauză. Bade a marcat în proprie poartă chiar înainte de finalul primei părți. Cu această victorie, Bayern a ajuns la nouă succese consecutive. Aceștia au deja un avans față de locul al doilea, ocupat de RB Leipzig.
- Variantă surprinzătoare a Barcelonei pentru înlocuirea lui Lewandowski. Vine din Bundesliga și are 23 de ani
- Bayern Munchen i-a decis viitorul, după startul remarcabil de sezon! Contract până în 2029
- Pep Guardiola a ales! Cine este înlocuitorul perfect pentru Bernardo Silva
- Pleacă Harry Kane de la Bayern? Ofertă uriașă primită de golgheterul din Bundesliga
- Meci ireal în campionatul Germaniei! S-au marcat 10 goluri! Cât era scorul la pauză