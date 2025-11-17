Fotbalistul care a plecat din cantonamentul FCSB-ului, exclus din lot la echipa națională: „Nu l-am convocat” - Antena Sport

Siyabonga Ngezana este unul dintre cei mai importanți jucători din naționala Africii de Sud. Fundașul care a impresionat în ultimii doi ani prin evoluțiile din tricoul celor de la FCSB a devenit om de bază la echipa națională.
La ultimul meci de pregătire, înainte de începerea Cupei Africii pe Națiuni, jucătorul în vârstă de 28 de ani nu a fost inclus în lot de către selecționer, care și-a și explicat decizia.
Ngezana, OUT din lotul Africii de Sud pentru amicalul cu Zambia
Naționala de fotbal a Africii de Sud a disputat sâmbătă o partidă amicală contra Zambiei, înainte de începerea Cupei Africii pe Națiuni. Aceștia s-au impus cu scorul de 3-1, rezultatul fiind, evident, pe placul selecționerului.
Deși este unul dintre jucătorii de bază ai echipei, Siyabonga Ngezana nu a prins lotul pentru acest joc de pregătire. Concret, Hugo Broos a explicat că i-a dat timp de odihnă fotbalistului, întrucât a vrut să le dea șanse și celor care au evoluat mai puțin.
„Au lipsit jucători din lot. Spre exemplu, Ngezana. Nu l-am convocat pentru că mi-am dorit să le dau șanse și altor jucători să arate ce pot și să văd dacă mă pot baza pe ei la Cupa Africii pe Națiuni”, a explicat selecționerul, potrivit farpost.co.za.
Ngezana a fugit din cantonamentul FCSB-ului
Mihai Stoica a dezvăluit că un titular al FCSB-ului a fugit din cantonament, după meciul câştigat cu U Cluj, scor 2-0, în urmă cu două etape. Oficialul campioanei a transmis că Siyabonga Ngezana a lipsit toată noaptea, revenind abia la micul dejun.
„Ngezana după meciul cu U Cluj a ieșit din hotel. Gigi m-a întrebat pe cine poate să știe în Cluj? I-am zis că doar pe Djokovic. Habar nu am dacă s-a întâlnit cu Djokovic. La ce oră s-a întors? La o oră matinală. Ngezana a venit la micul dejun. Da, asta e varianta.
Nu au existat jucători să nu facă d-astea. Atât de inconștient să fii? Trebuie să vii mai devreme, să nu știe nimeni că ai plecat. Clar că va plăti amenda. El nu mai e jucătorul din primele două sezoane.
Am avut multe cazuri d-astea la viața mea. Am avut jucători care erau într-o mare stare de veselie și m-am făcut că nu văd. Aveam patru jucători titulari la Oțelul Galați. Unul mai striga și după mine”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
