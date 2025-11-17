Fotbalistul care a plecat din cantonamentul FCSB-ului, exclus din lot la echipa națională: „Nu l-am convocat” - Antena Sport

Siyabonga Ngezana este unul dintre cei mai importanți jucători din naționala Africii de Sud. Fundașul care a impresionat în ultimii doi ani prin evoluțiile din tricoul celor de la FCSB a devenit om de bază la echipa națională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La ultimul meci de pregătire, înainte de începerea Cupei Africii pe Națiuni, jucătorul în vârstă de 28 de ani nu a fost inclus în lot de către selecționer, care și-a și explicat decizia.

Ngezana, OUT din lotul Africii de Sud pentru amicalul cu Zambia

Naționala de fotbal a Africii de Sud a disputat sâmbătă o partidă amicală contra Zambiei, înainte de începerea Cupei Africii pe Națiuni. Aceștia s-au impus cu scorul de 3-1, rezultatul fiind, evident, pe placul selecționerului.

Deși este unul dintre jucătorii de bază ai echipei, Siyabonga Ngezana nu a prins lotul pentru acest joc de pregătire. Concret, Hugo Broos a explicat că i-a dat timp de odihnă fotbalistului, întrucât a vrut să le dea șanse și celor care au evoluat mai puțin.

„Au lipsit jucători din lot. Spre exemplu, Ngezana. Nu l-am convocat pentru că mi-am dorit să le dau șanse și altor jucători să arate ce pot și să văd dacă mă pot baza pe ei la Cupa Africii pe Națiuni”, a explicat selecționerul, potrivit farpost.co.za.