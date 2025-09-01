Se face transferul la Bayern! Fotbalistul trimis înapoi la Londra va semna cu campioana Germaniei - Antena Sport

Închide meniul
Se face transferul la Bayern! Fotbalistul trimis înapoi la Londra va semna cu campioana Germaniei

Publicat: 1 septembrie 2025, 20:20

Se face transferul la Bayern! Fotbalistul trimis înapoi la Londra va semna cu campioana Germaniei

Jucătorii lui Bayern Munchen, celebrând marcarea unui gol / Getty Images

Nicolas Jackson va ajunge în cele din urmă la Bayern Munchen, după o adevărată telenovelă. Fotbalistul va fi împrumutat la campioana Germaniei, care va plăti nu mai puțin de 16,5 milioane de euro pentru această mutare. El are în contract și o clauză de cumpărare definitivă.

Senegalezul în vârstă de 24 de ani urmează să facă vizita medicală, deși se zvonea că transferul nu va mai avea loc, după o accidentare importantă care le-a dat planurile peste cap celor de la Chelsea.

Nicolas Jackson semnează cu Bayern! Chelsea a găsit înlocuitor pentru senegalez

Transferul lui Nicolas Jackson la Bayern Munchen se va face, în ciuda faptului că nemții i-au trimis senegalezului o scrisoare pentru a se întoarce la Londra. Jurnalistul italian Fabrizio Romano anunță că există acord între cele două cluburi, iar acesta este pregătit pentru a face vizita medicală.

Situația a luat o întorsătură neașteptată sâmbătă, atunci când Liam Delap s-a accidentat în prima repriză a meciului cu Fulham. Pentru că Chelsea nu avea un înlocuitor pe măsură pe acel post, clubul a decis să încheie orice fel de negociere cu Bayern.

Totul s-a schimbat însă luni dimineață, după ce echipa lui Enzo Maresca a luat decizia de a anula împrumutul lui Marc Guiu la Sunderland. Acesta va reveni pe Stamford Bridge, motiv pentru care nemții au putut da înainte cu aducerea lui Jackson.

Pe lângă cele 16,5 milioane de euro pe care le-a achitat pentru împrumutul fotbalistului, Bayern va avea la dispoziție și o clauză de cumpărare definitivă, în schimbul sumei de 65 de milioane de euro.

Nicolas Jackson, cifre bune în sezonul trecut la Chelsea

Plecarea lui Nicolas Jackson de la Chelsea este destul de neașteptată, în condițiile în care atacantul din Senegal a înregistrat cifre bune în cel de-al doilea său sezon în tricoul londonezilor.

Cu 13 goluri și 6 pase decisive în stagiunea precedentă, jucătorul de 24 de ani și-a trecut în palmares câștigarea UEFA Conference League cu Chelsea, dar și Campionatul Mondial al Cluburilor.

