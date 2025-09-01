Se face transferul la Bayern! Fotbalistul trimis înapoi la Londra va semna cu campioana Germaniei - Antena Sport

Nicolas Jackson va ajunge în cele din urmă la Bayern Munchen, după o adevărată telenovelă. Fotbalistul va fi împrumutat la campioana Germaniei, care va plăti nu mai puțin de 16,5 milioane de euro pentru această mutare. El are în contract și o clauză de cumpărare definitivă.

Senegalezul în vârstă de 24 de ani urmează să facă vizita medicală, deși se zvonea că transferul nu va mai avea loc, după o accidentare importantă care le-a dat planurile peste cap celor de la Chelsea.

Nicolas Jackson semnează cu Bayern! Chelsea a găsit înlocuitor pentru senegalez

Transferul lui Nicolas Jackson la Bayern Munchen se va face, în ciuda faptului că nemții i-au trimis senegalezului o scrisoare pentru a se întoarce la Londra. Jurnalistul italian Fabrizio Romano anunță că există acord între cele două cluburi, iar acesta este pregătit pentru a face vizita medicală.

Situația a luat o întorsătură neașteptată sâmbătă, atunci când Liam Delap s-a accidentat în prima repriză a meciului cu Fulham. Pentru că Chelsea nu avea un înlocuitor pe măsură pe acel post, clubul a decis să încheie orice fel de negociere cu Bayern.

Totul s-a schimbat însă luni dimineață, după ce echipa lui Enzo Maresca a luat decizia de a anula împrumutul lui Marc Guiu la Sunderland. Acesta va reveni pe Stamford Bridge, motiv pentru care nemții au putut da înainte cu aducerea lui Jackson.