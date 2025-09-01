Harry Kane a anunţat conducerea lui Bayern Munchen că vrea să plece! Echipa de top cu care poate semna - Antena Sport

Harry Kane (32 de ani) a informat conducerea lui Bayern Munchen că vrea să plece în vara anului viitor. Atacantul e tentat să schimbe campionatul și presa din Spania scrie că următoarea sa destinație este un club de renume mondial.

Vârful echipei antrenate de Vincent Kompany intenţionează să meargă la Barcelona, echipă care se va despărţi în vara anului 2026 de polonezul Robert Lewandowski. Atacantul venit acum doi ani de la Tottenham mai are contract cu campioana Germaniei până în 30 iunie 2027.

Harry Kane la Barcelona? Ce decizie a luat atacantul

Transferat în urmă cu doi ani în schimbul sumei de 95 de milioane de euro, Harry Kane este gata să ia o decizie șoc în ceea ce privește viitorul său în fotbal. Atacantul englez i-ar fi anunțat pe cei din conducerea lui Bayern că vrea să plece vara viitoare.

Potrivit celor de la Fichajes, vârful de 32 de ani ia în calcul o nouă aventură și destinația aleasă de acesta este Barcelona. Robert Lewandowski, un alt atacant plecat de la Bayern Munchen către Barcelona, mai are contract un an cu campioana Spaniei.

Din acest motiv, catalanii iau în calcul aducerea unui înlocuitor, dar rămâne de văzut dacă cele două cluburi vor ajunge la un acord, având în vedere faptul că Barcelona nu stă extraordinar din punct de vedere financiar.