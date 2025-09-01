Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Harry Kane a anunţat conducerea lui Bayern Munchen că vrea să plece! Echipa de top cu care poate semna - Antena Sport

Home | Fotbal | Bundesliga | Harry Kane a anunţat conducerea lui Bayern Munchen că vrea să plece! Echipa de top cu care poate semna

Harry Kane a anunţat conducerea lui Bayern Munchen că vrea să plece! Echipa de top cu care poate semna

Publicat: 1 septembrie 2025, 19:04

Comentarii
Harry Kane a anunţat conducerea lui Bayern Munchen că vrea să plece! Echipa de top cu care poate semna

Harry Kane, în tricoul celor de la Bayern Munchen / hepta.ro

Harry Kane (32 de ani) a informat conducerea lui Bayern Munchen că vrea să plece în vara anului viitor. Atacantul e tentat să schimbe campionatul și presa din Spania scrie că următoarea sa destinație este un club de renume mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vârful echipei antrenate de Vincent Kompany intenţionează să meargă la Barcelona, echipă care se va despărţi în vara anului 2026 de polonezul Robert Lewandowski. Atacantul venit acum doi ani de la Tottenham mai are contract cu campioana Germaniei până în 30 iunie 2027.

Harry Kane la Barcelona? Ce decizie a luat atacantul

Transferat în urmă cu doi ani în schimbul sumei de 95 de milioane de euro, Harry Kane este gata să ia o decizie șoc în ceea ce privește viitorul său în fotbal. Atacantul englez i-ar fi anunțat pe cei din conducerea lui Bayern că vrea să plece vara viitoare.

Potrivit celor de la Fichajes, vârful de 32 de ani ia în calcul o nouă aventură și destinația aleasă de acesta este Barcelona. Robert Lewandowski, un alt atacant plecat de la Bayern Munchen către Barcelona, mai are contract un an cu campioana Spaniei.

Din acest motiv, catalanii iau în calcul aducerea unui înlocuitor, dar rămâne de văzut dacă cele două cluburi vor ajunge la un acord, având în vedere faptul că Barcelona nu stă extraordinar din punct de vedere financiar.

Reclamă
Reclamă

Harry Kane, 100 de meciuri în tricoul lui Bayern Munchen

Harry Kane este de doar doi ani la Bayern Munchen, dar deja face parte dintr-o galerie selectă de jucători care au îmbrăcat tricoul bavarezilor. La ultimul meci jucat de campioana Germaniei, atacantul sosit din Premier League a bifat 100 de apariții pentru echipa lui Vincent Kompany.

El a adunat cifre remarcabile pentru cea mai titrată formație din Bundesliga, reușind să marcheze 91 de goluri și să ofere 28 de pase decisiv. Tot alături de Bayern Munchen, Harry Kane a câștigat și primele trofee din cariera de fotbalist: titlul și Supercupa Germaniei.

O familie de români a rămas fără maşina de 35.000 de euro, în Grecia. Hoţii au furat-o din curteO familie de români a rămas fără maşina de 35.000 de euro, în Grecia. Hoţii au furat-o din curte
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să "combată sărăcia"
Observator
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să "combată sărăcia"
Gigi Becali i-a găsit rolul lui Chiricheș la FCSB! Ce post va ocupa în cadrul clubului. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali i-a găsit rolul lui Chiricheș la FCSB! Ce post va ocupa în cadrul clubului. Exclusiv
21:07
Gigi Becali i-a răspuns lui Cristi Balaj după ce preşedintele lui CFR Cluj i-a propus un jucător la FCSB!
21:01
Anunț oficial despre situația lui Daniel Bîrligea. Decizia luată de Mircea Lucescu și staff-ul său
20:55
Florin Tănase: “Trebuie să luăm pe rând meciurile cu Canada şi Cipru şi să le câştigăm”
20:36
Două oferte din Top 5 puse pe masă pentru Louis Munteanu. Răspunsul dat fără ezitare de Ioan Varga
20:25
UPDATEUltimele ore de mercato din vara lui 2025! Mutări spectaculoase pe bandă rulantă
20:20
Se face transferul la Bayern! Fotbalistul trimis înapoi la Londra va semna cu campioana Germaniei
Vezi toate știrile
1 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 2 Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc 3 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” 4 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 5 Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1: “N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025” 6 Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Transfer de ultim moment anunțat: „Îi dau bani să vină gratis”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”